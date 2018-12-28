"Тоттенхэм" опасается интереса "Реала" к Почеттино больше, чем интереса МЮ
"Тоттенхэм" больше опасается интереса "Реала" к своему главному тренеру Маурисио Почеттино, чем интереса "Манчестер Юнайтед".
Согласно слухам, Почеттино является целью номер один для исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда, который находится в поисках нового постоянного рулевого после расставания с Жозе Моуриньо на прошлой неделе.
Однако "красные дьяволы" — не единственная угроза для будущего Маурисио в Северном Лондоне, хотя аргентинский специалист лишь в мае заключил новый контракт со своим клубом.
Виды на Почеттино по-прежнему имеет "Реал", который, как и "Юнайтед", в данный момент довольствуется временной фигурой на тренерском мостике. В отличие от Оле Гуннара Сульшера в Манчестере, Сантьяго Солари имеет долгосрочный контракт, но ему едва ли удастся задержаться в Мадриде, учитывая то, как складывается сезон для Королевского клуба.
По информации The Telegraph, интерес "Реала" к Почеттино беспокоит президента "шпор" Даниэля Леви даже больше, чем интерес "Юнайтед". Возможность вернуться в Испанию, поработать с некоторыми из лучших игроков мира и получить в свое распоряжение практически неограниченный бюджет может показаться Почеттино более привлекательной, нежели переход к конкурентам по Премьер-Лиге для перестройки "дьяволов" в условиях жесточайшей конкуренции.
В ближайшие месяцы Леви придется серьезно поработать, чтобы убедить Почеттино остаться. В первую очередь Даниэль должен решить вопрос с новым стадионом и обеспечить средства Маурисио для укрепления состава команды.
28.12.2018 11:00
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Последние комментарии:
В реал пойдёт. Скриньте.
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ну если без шуток, то для покета лучше МЮ выбрать.
в Реале надо строить новую команду с 0, а в МЮ какой никакой но фундамент есть
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Разрывают почеттино
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Идеальный вариант для МЮ
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