"Тоттенхэм" опасается интереса "Реала" к Почеттино больше, чем интереса МЮ

Маурисио Почеттино "Тоттенхэм" больше опасается интереса "Реала" к своему главному тренеру Маурисио Почеттино, чем интереса "Манчестер Юнайтед".

Согласно слухам, Почеттино является целью номер один для исполнительного директора "Юнайтед" Эда Вудворда, который находится в поисках нового постоянного рулевого после расставания с Жозе Моуриньо на прошлой неделе.

Однако "красные дьяволы" — не единственная угроза для будущего Маурисио в Северном Лондоне, хотя аргентинский специалист лишь в мае заключил новый контракт со своим клубом.

Виды на Почеттино по-прежнему имеет "Реал", который, как и "Юнайтед", в данный момент довольствуется временной фигурой на тренерском мостике. В отличие от Оле Гуннара Сульшера в Манчестере, Сантьяго Солари имеет долгосрочный контракт, но ему едва ли удастся задержаться в Мадриде, учитывая то, как складывается сезон для Королевского клуба.

По информации The Telegraph, интерес "Реала" к Почеттино беспокоит президента "шпор" Даниэля Леви даже больше, чем интерес "Юнайтед". Возможность вернуться в Испанию, поработать с некоторыми из лучших игроков мира и получить в свое распоряжение практически неограниченный бюджет может показаться Почеттино более привлекательной, нежели переход к конкурентам по Премьер-Лиге для перестройки "дьяволов" в условиях жесточайшей конкуренции.

В ближайшие месяцы Леви придется серьезно поработать, чтобы убедить Почеттино остаться. В первую очередь Даниэль должен решить вопрос с новым стадионом и обеспечить средства Маурисио для укрепления состава команды.


Метки Манчестер Юнайтед, Почеттино, Реал, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. desower 28.12.2018 11:23 # desower
    В реал пойдёт. Скриньте.

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  2. aliabiev 28.12.2018 11:20 # aliabiev
    ну если без шуток, то для покета лучше МЮ выбрать.
    в Реале надо строить новую команду с 0, а в МЮ какой никакой но фундамент есть

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  3. chebrec 28.12.2018 11:12 # chebrec
    Разрывают почеттино

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  4. raimbek1 28.12.2018 11:04 # raimbek1
    Идеальный вариант для МЮ

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