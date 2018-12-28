Азар определится со своим будущим в конце сезона

Плеймейкер "Челси" Эден Азар объявил, что примет решение относительно своего будущего только в конце сезона.

В минувшую среду Азар забил свой 100-й и 101-й гол за "синих", обеспечив победу 1:2 над "Уотфордом". После матча Эден заявил, что хочет стать легендой клуба со "Стэмфорд Бридж".



Слова 27-летнего бельгийца были восприняты как намек на его желание остаться в "Челси", однако Азар призывает не забегать вперед. Эден, которому в последних матчах приходится играть на позиции "ложной девятки", по-прежнему не готов продлить свой контракт.



"Если честно, я лишь сосредоточен на игре в футбол, и в конце сезона станет видно, как мы поступим".



"Я забиваю больше голов, но я не чувствую, что играю лучше. Я просто забиваю больше голов. Не знаю, почему. Возможно, я просто действую ближе к чужим воротам. Моя позиция — вингер. Я чувствую себя гораздо лучше в качестве вингера, но против "Уотфорда" и "Брайтона" я неплохо сыграл нападающего. Тренер решает, куда поставить меня на поле, а дальше я стараюсь изо всех сил", — цитирует Азара Sky Sports.



Добавим, что после завершения этого сезона у Азара останется всего 12 месяцев по действующему контракту. Прошлым летом в похожей ситуации оказался партнер Эдена по сборной Бельгии Тибо Куртуа, буквально вынудив "Челси" продать его в "Реал".