Почеттино придется продать, прежде чем кого-нибудь купить

"Тоттенхэм" готов продать ряд игроков, не входящих в планы главного тренера Маурисио Почеттино, чтобы обеспечить себе качественное усиление на вторую половину сезона.

Прошлым летом Почеттино не получил ни одного новичка, однако это не помешало "шпорам" впечатляющим образом начать сезон. Это стало возможно в том числе и благодаря большой глубине состава.



Тем не менее, даже сейчас, в самый насыщенный период сезона, у "Тоттенхэма" есть игроки, которые в силу различных причин почти не получают практики и от которых Почеттино может смело отказаться.



Как подсчитало издание Daily Mail, в январе "шпоры" могут выручить более 75 миллионов фунтов за счет продажи Михела Ворма, Муссы Дембеле, Виктора Ваньямы, Жорж-Кевина Нкуду, Винсента Янссена и Фернандо Льоренте.



На место этого балласта Маурисио собирается пригласить игроков, которые бы стали усилением для "Тоттенхэма". Однако аргентинец сразу предупреждает не возлагать больших надежд на январь.



"Возможные приобретения зависят от того, уйдут ли от нас некоторые игроки. Если да, затем мы посмотрим, сможет ли мы добавить мастерства команде".



"Однако я думаю, добавить игроков в январе будет непросто. Это определенно тяжелая задача. Но рынок еще не открылся, и мне сложно говорить об этом, особенно когда приходится играть так много матчей".



"Когда рынок откроется в январе, мы совершенно точно поговорим с различными игроками, которые, возможно, захотят уйти или играть больше", — приводит слова Почеттино Evening Standard.