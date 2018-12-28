Поль Погба не покинет "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Поля Погба ни в январе, ни следующим летом и отводит французскому полузащитнику ключевую роль в своих планах на будущее.

Со стартом этого сезона и до того весьма прохладные отношения между Погба и Жозе Моуриньо только усугубились. Португальский тренер, уволенный на прошлой неделе, регулярно критиковал Поля, лишив того права носить капитанскую повязку и сравнив с "вирусом".



Как сообщает The Telegraph, Погба был всерьез настроен покинуть "Олд Траффорд", что привлекло внимание "Барселоны", ПСЖ и бывшего клуба Поля "Ювентуса".



Однако за последнюю неделю ситуация круто изменилась. После увольнения Моуриньо и прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера 25-летний француз был восстановлен не просто в стартовом составе, но в качестве определяющего игрока и лидера команды.



Погба уже отблагодарил Сульшера двумя результативными передачами против "Кардиффа" и двумя голами против "Хаддерсфилда". Теперь Поль более не помышляет об уходе из "Юнайтед", а в клубе не помышляют о расставании с игроком.



Исполнительный директор "красных дьяволов" Эд Вудворд возлагает большие надежды на Погба не только на поле, но и за его пределами. Поль имеет значительную маркетинговую ценность для клуба, а в данный момент других звезд такого масштаба на "Олд Траффорд" крайне мало.



Добавим, что сейчас у Погба остается два полных года по контракту. Это означает, что близится момент, когда полузащитник будет приглашен к столу переговоров для продления сотрудничества.