Эмери верит, что "Ливерпуль" может пройти весь сезон без поражений

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери убежден, что "Ливерпулю" под силу пройти весь сезон Премьер-Лиги без поражений.

За первую половину сезона "красные" не потерпели ни одного поражения в Премьер-Лиге и потеряли лишь шесть очков, включая два против "канониров" на "Эмирейтс" в ноябре (1:1).



В преддверии ответного матча на "Энфилде" в субботу Эмери признался, что видит в "Ливерпуле" хороший пример для "Арсенала". Унаи верит, что команде Юргена Клоппа по силам повторить знаменитое достижение "Непобедимых" Арсена Венгера в сезоне 2003/04.



"В данный момент у них получается избегать поражений, и они могут пройти весь сезон без поражений. Они могут это сделать, потому что делают в данный момент".



"Помню, мы играли против "Ливерпуля" с "Севильей" в финале Лиги Европы три года назад. Я смотрю на прогресс "Ливерпуля" за это время и вижу очень хороший пример".



"Прогресс "Ливерпуля" очевиден. Три года назад они не попали в Лигу Чемпионов через Премьер-Лигу и не попали в Лигу Чемпионов через Лигу Европы, потому что проиграли нам ("Севилье") в финале".



"Их прогресс является примером для нас, в настоящий момент времени. Нам нужно быть очень, очень требовательными к себе, чтобы сделать такой же шаг на своем пути. Но также нам требуется время и терпение, это очень важно", — цитирует Эмери Daily Mirror.