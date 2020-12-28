Бернарду Силва считает, что "Сити" исчерпал свой лимит ошибок на этот сезон

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва признал, что его команда должна практически безупречно провести вторую половину сезона, чтобы иметь шансы на сохранение титула Премьер-Лиги.

Еще в начале декабря ситуация "Сити" выглядела более чем благоприятно. Команда Хосепа Гвардиола не знала поражений в этом сезоне и даже шла по дистанции с опережением своего чемпионского графика.



Однако с тех пор "горожане" потерпели поражения против "Челси", "Кристал Пэлас" и "Лестера", откатившись на третье место в таблице. Теперь "Сити" отстает на семь очков от лидирующего "Ливерпуля" и, как считает Силва, исчерпал свой лимит на ошибки в этом сезоне.



"Да, это тяжелейший период для нас за последнее время, мы не можем этого отрицать. Мы на два очка опережали "Ливерпуль", а теперь мы в семи очках позади них".



"Семь очков отставания от "Ливерпуля" уже начинают казаться большой дистанцией. На этой стадии сезона мы играем не так хорошо, как хотелось бы. Нам нужны ответы".



"Мы проиграли два последних матча, которые претендент на титул не должен проигрывать. Математически все еще возможно, но теперь нам нужно выступать практически идеально. Это сложно. Мы должны начать снова выигрывать матчи, иначе ситуация осложнится".



"Сейчас игрокам важно проявить свой характер. За то время, что я здесь нахожусь, эта команда всегда хорошо реагировала на плохие ситуации. Когда мы проигрывали, мы побеждали в следующем матче, но сейчас мы проиграли два матча подряд, и это нелегко. Мы должны реабилитироваться. Мы должны показать свое сердце и прибавить", — цитирует Силву The Telegraph.