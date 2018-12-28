Семь вещей, что мы узнали в 19-м туре

"Ливерпуль" увеличивает свой отрыв во главе таблицы, "Манчестер Сити" терпит второе поражение подряд, "Манчестер Юнайтед" продолжает преображаться при Оле Гуннаре Сульшере. Этими и другими событиями был отмечен Boxing Day, после которого половина сезона Премьер-Лиги 2018/19 осталась позади.





"Манчестер Сити" снова проигрывает



В течение каких-то четырех дней "Сити" проиграл столько же матчей, сколько и за весь предыдущий чемпионат. На этот раз "горожан" огорчил "Лестер", во второй раз за то же время обыгравший одного из грандов Премьер-Лиги. "Сити" снова не хватало в центре поля Фернандиньо, без которого "Лестер" создал немало проблем обороне соперника.



Снова "Сити" не сумел и выдержать удар. В игре с "Кристал Пэлас" подопечные Пепа Гвардиолы также хорошо начинали поединок и забивали первыми, но получали в ответ при первом же давлении со стороны соперника. "Сити" внезапно потерял статус главного фаворита чемпионата и опустился на третье место в таблице. Конечно, "горожане" должны отреагировать уже в ближайшее время — эта команда не привыкла к плохим сериям.



"Тоттенхэм" набрал великолепную форму



В связи с потерей очков "Сити" все внимание было обращено на "Ливерпуль", но в то же время своим шансом воспользовался "Тоттенхэм". Лондонская команда одержала еще одну уверенную победу, благодаря которой поднялась на вторую строчку. Формально именно "шпоры", проигравшие уже четыре матча, теперь являются главными преследователями "Ливерпуля".



Четыре поражения — это немало, но парадокс в том, что "Тоттенхэм" до сих пор не сыграл вничью ни одного матча. На "мировые" подопечные Почеттино точно не настроены в эту минуту, потому что они просто в убийственной форме. Забив шесть голов "Эвертону", "шпоры" отгрузили пять в ворота "Борнмута". Команда Эдди Хау поспособствовала соперникам своей самоуверенной манерой игры, но у "Тоттенхэма" не отнять легкости, с которой Кристиан Эриксен, Сон Хен Мин, Харри Кейн и остальные сейчас забивают свои голы.



"Ливерпуль" увеличил отрыв



Преимущество в шесть очков после первого круга — это хорошая заявка на чемпионский титул. Но "Ливерпуль" все равно находит причины для тревоги. Это и собственная история осечек в гонке, и сила соперников. У команды Юргена Клоппа на носу игры с "Арсеналом" и "Манчестер Сити", после которых отрыв вполне может сократиться.



Другое дело, что мерсисайдцы не дают сбоев в своей игре. "Ньюкасл" на роль серьезного соперника не претендовал, потому и победа "Ливерпуля" получилась дежурной. Традиционно команда Клоппа заработала и очередной "клин-шит". Наиболее впечатляющим в ее результатах является даже не отсутствие поражений, а всего семь пропущенных мячей после половины чемпионата. Потому, какими бы ни были достоинства соперников, "Ливерпуль" сейчас выглядит командой, способный контролировать и свои игры, и свое общее положение.



"Манчестер Юнайтед" нужно подтягивать оборону



Оле Гуннар Сульшер выиграл два стартовых матчах во главе "Юнайтед", а его команда забила уже восемь мячей. Очевидно, что МЮ сейчас на подъеме — эмоциональная перезагрузка пошла на пользу многим игрокам команды, включая, очевидно, Поля Погба.



Правда, стоит сделать поправку на уровень соперников — в первую очередь, "Хаддерсфилда", опустившегося на дно таблицы. И на то, что даже этот "Хаддерсфилд" создал проблемы обороне "Юнайтед". С Сульшером манкунианцы все равно пропускали в играх с аутсайдером, и им также понадобился талант Давида де Хеа, выручившего команду в ключевой момент последней встречи. Эмоциональная перезагрузка — это хорошо, но МЮ по-прежнему нужно улучшать качество своей защитной игры.



Люка Динь становится звездой "Эвертона"



"Эвертон" наилучшим способом ответил на то унижение, которое устроил команде Марку Силвы "Тоттенхэм". "Ириски" отправились в гости к "Бернли", победили с той же разницей в четыре мяча и дали понять, что предсказывать "Эвертон" сейчас достаточно сложно. Равно как и "Бернли": последние матчи команды Шона Дайча дали основания считать, что "бордовые" приводят в порядок собственную оборону. И тут они пропускают дома пять от "Эвертона".



У "ирисок" в защите тоже не все гладко, но в атакующем плане команде Силвы готова положиться почти на любого полевого игрока. К Люке Диню возникают претензии по игре на своей половине, но левый защитник проявляет себя полноценной звездой атаки. Его великолепный гол со штрафного спас "Эвертон" в матче с "Уотфордом", а теперь француз забил с еще одного штрафного — и еще более эффектно. Более того, Динь оформил дубль другим ударом с дистанции. Команде Марку Силвы не хватает стабильности, но у нее полный порядок со звездами — и Люка Динь становится одной из них.



Эмери тоже ошибается с заменами



Плохие первые таймы, точные замены и убедительная игра после перерыва. Сценарий игр "Арсенала" в первой половине чемпионата практически не менялся, но прямо на экваторе "канониры" внезапно удивили на поле "Брайтона".



На этот раз команда Унаи Эмери отлично начала поединок. Пусть лондонцы и забили после судейской ошибки, еще в первом тайме они могла развить свои преимущество, но пропустили в ответ. Теперь все сложилось не так, как обычно. Эмери пошел на еще один решительный шаг и снял в перерыве Месута Озила. Ход себя не оправдал: в игре "Арсенала" пропал вектор, команда провела слабый второй тайм и удовлетворилась ничьей. Оказалось, что Эмери тоже допускает ошибки с заменами.



Азар остается главным форвардом Сарри



Свою голевую "засуху" Эден Азар прервал очень вовремя — как раз к тому моменту, как Маурицио Сарри окончательно разуверился в своих нападающих. И если Оливье Жиру получает шансы по ходу матчей, то Альваро Мората снова не попал даже в заявку. Основным нападающим в игре с "Уотфордом" ожидаемо стал Эден Азар.



В этой конкретной встреча ставка на Эдена себя полностью оправдала. "Челси" приходилось немало сдерживать прямолинейного и физически мощного соперника, потому шансы команды Сарри были ограничены. По сути, они сводились к индивидуальным рыкам Азара. Бельгиец в итоге создал оба мяча своей команды, которые позволили ей выиграть очень непростой матч на "Викаридж Роад". В играх с более пассивными и оборонительными соперниками Азар в центре атаки будет не так эффективен, но в более открытых матчах бельгиец выглядит лучшей опцией для "Челси" на этой позиции.



Иван Громиков специально для FAPL.ru