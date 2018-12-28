"Борнмут" потерял своего капитана до конца сезона

Саймон Фрэнсис Капитан "Борнмута" Саймон Фрэнсис надорвал крестообразные связки своего правого колена и уже не появится на футбольном поле в остатке сезона.

Эту тяжелейшую травму 33-летний защитник получил в проигранном "вишенками" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на Boxing Day (5:0).

Стоит отметить, что Фрэнсис травмировался без какого-либо контакта с соперником, лишь совершив неудачное движение в попытке отобрать мяч у нападающего "шпор" Сон Хен Мина.

Прямо с "Уэмбли" Саймон был доставлен в госпиталь, где подтвердились худшие опасения. Фрэнсис надорвал крестообразные связки колена и теперь пропустит стандартное для такого повреждения время — от шести до девяти месяцев.

"Мы опустошены известием о том, что потеряли Саймона с серьезной травмой колена. Это огромный удар по нам, потому что мы лишились своего капитана и того, кто хорошо и стабильно выступал за команду на протяжении длительного периода времени", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.

Добавим, что в этом сезоне Фрэнсис принял участие в 20 матчах за "Борнмут" с учетом всех соревнований.


Метки Борнмут, видео, травмы, Фрэнсис

Автор mihajlo   

Дата 28.12.2018 00:05

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  1. shakur 28.12.2018 00:22 # shakur
    Жаль, второй игрок выбывший у вишенок до конца сезона

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  2. smokekush 28.12.2018 00:19 # smokekush
    Хороший игрок , бывает (

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  3. ray-black 28.12.2018 00:18 # ray-black
    Обидно. На пустом месте такую тяжелую травму получить...

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