"Борнмут" потерял своего капитана до конца сезона
Капитан "Борнмута" Саймон Фрэнсис надорвал крестообразные связки своего правого колена и уже не появится на футбольном поле в остатке сезона.
Эту тяжелейшую травму 33-летний защитник получил в проигранном "вишенками" матче Премьер-Лиги против "Тоттенхэма" на Boxing Day (5:0).
Стоит отметить, что Фрэнсис травмировался без какого-либо контакта с соперником, лишь совершив неудачное движение в попытке отобрать мяч у нападающего "шпор" Сон Хен Мина.
Прямо с "Уэмбли" Саймон был доставлен в госпиталь, где подтвердились худшие опасения. Фрэнсис надорвал крестообразные связки колена и теперь пропустит стандартное для такого повреждения время — от шести до девяти месяцев.
"Мы опустошены известием о том, что потеряли Саймона с серьезной травмой колена. Это огромный удар по нам, потому что мы лишились своего капитана и того, кто хорошо и стабильно выступал за команду на протяжении длительного периода времени", — сообщил главный тренер "Борнмута" Эдди Хау.
Добавим, что в этом сезоне Фрэнсис принял участие в 20 матчах за "Борнмут" с учетом всех соревнований.
Heung Min Son pic.twitter.com/pZA7N29TrV— ° (@bore_snore) 26 декабря 2018 г.
28.12.2018 00:05
Просмотров: 268
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Жаль, второй игрок выбывший у вишенок до конца сезона
(ответить)
Хороший игрок , бывает (
(ответить)
Обидно. На пустом месте такую тяжелую травму получить...
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий