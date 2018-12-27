Джо Коул получит работу в академии "Челси"

После Нового года экс-вингер "Челси" Джо Коул вернется в лондонский клуб и будет работать тренером академии "синих".

Напомним, в прошлом месяце 37-летний Коул объявил о завершении игровой карьеры, сразу же сообщив о намерении попробовать себя на тренерском поприще.



Такую возможность Джо предоставит его бывший клуб "Челси". По информации The Telegraph, Коул приступит к работе в академии "синих" уже в этом сезоне, пойдя по стопам Брендана Роджерса и Фрэнка Лэмпарда.



Поначалу Коул будет работать с различными возрастными группами, а со следующего сезона будет прикреплен к конкретной юношеской команде.



Добавим, что свои первые шаги в тренерской профессии Коул сделал, еще играя за "Тампа-Бэй Раудис" в Америке. В свободное от выступлений время Джо занимался с молодежью.