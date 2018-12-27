Джо Коул получит работу в академии "Челси"
После Нового года экс-вингер "Челси" Джо Коул вернется в лондонский клуб и будет работать тренером академии "синих".
Напомним, в прошлом месяце 37-летний Коул объявил о завершении игровой карьеры, сразу же сообщив о намерении попробовать себя на тренерском поприще.
Такую возможность Джо предоставит его бывший клуб "Челси". По информации The Telegraph, Коул приступит к работе в академии "синих" уже в этом сезоне, пойдя по стопам Брендана Роджерса и Фрэнка Лэмпарда.
Поначалу Коул будет работать с различными возрастными группами, а со следующего сезона будет прикреплен к конкретной юношеской команде.
Добавим, что свои первые шаги в тренерской профессии Коул сделал, еще играя за "Тампа-Бэй Раудис" в Америке. В свободное от выступлений время Джо занимался с молодежью.
27.12.2018 23:00
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Это хорошо, своих надо возвращать.
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Легенда Ливерпуля
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На самом деле футболисты идеально подходят для таких ролей. Они сами проходили через эти тренировки каждый день и точно знают как заставить молодежь выкладываться. Тут, конечно, еще психология играет важную роль, всё так общаться придется с сотнями футболистов, а не 25 человек плюс тренерский персонал.
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