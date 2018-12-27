Джо Коул получит работу в академии "Челси"

Джо Коул После Нового года экс-вингер "Челси" Джо Коул вернется в лондонский клуб и будет работать тренером академии "синих".

Напомним, в прошлом месяце 37-летний Коул объявил о завершении игровой карьеры, сразу же сообщив о намерении попробовать себя на тренерском поприще.

Такую возможность Джо предоставит его бывший клуб "Челси". По информации The Telegraph, Коул приступит к работе в академии "синих" уже в этом сезоне, пойдя по стопам Брендана Роджерса и Фрэнка Лэмпарда.

Поначалу Коул будет работать с различными возрастными группами, а со следующего сезона будет прикреплен к конкретной юношеской команде.

Добавим, что свои первые шаги в тренерской профессии Коул сделал, еще играя за "Тампа-Бэй Раудис" в Америке. В свободное от выступлений время Джо занимался с молодежью.


Метки Коул, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 23:00

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  1. ccchelsea 27.12.2018 23:15 # ccchelsea
    Это хорошо, своих надо возвращать.

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  2. mr-s1n1st3r 27.12.2018 23:12 # mr-s1n1st3r
    Легенда Ливерпуля

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  3. ben-arfa 27.12.2018 23:06 # ben-arfa
    На самом деле футболисты идеально подходят для таких ролей. Они сами проходили через эти тренировки каждый день и точно знают как заставить молодежь выкладываться. Тут, конечно, еще психология играет важную роль, всё так общаться придется с сотнями футболистов, а не 25 человек плюс тренерский персонал.

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