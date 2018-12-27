Ван Дейк напомнил, что "Ливерпуль" еще ничего не выиграл

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк предостерег от эйфории и напомнил, что его команда пока еще ничего не выиграла в этом сезоне.

Благодаря победе 4:0 над "Ньюкаслом" и осечке в параллельном матче "Манчестер Сити" на Boxing Day, "красные" перешагнули экватор сезона Премьер-Лиги с шестью очками преимущества во главе таблицы.



Тем не менее, вице-капитан "Ливерпуля" спешит напомнить, что еще нечего праздновать. Ван Дейк призывает свою команду не сбавлять обороты.



"Есть ощущение, что для "Ливерпуля" настают захватывающие времена, и я надеюсь, мы это подтвердим. Нам все еще нужно показать это на футбольном поле, но в данный момент все хорошо".



"Нам важно продолжать идти вперед. Мы не можем довольствоваться тем, что имеем прямо сейчас, потому что в данный момент мы еще ничего не добились".



"Нам нужно продолжать двигаться вперед, быть скромными и упорно работать. Не нужно оглядываться на других, и это тоже важнейшая вещь", — сообщил Ван Дейк официальному веб-сайту "Ливерпуля".