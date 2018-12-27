Кейн уверен, что "Тоттенхэм" обойдется и без зимних приобретений

Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн уверен, что его команда вполне способна обойтись без приобретений и в январе.

Напомним, перед стартом этого сезона "шпоры" стали первой командой в эру Премьер-Лиги, не подписавшей ни одного новичка в летнее трансферное окно.



Отсутствие усиления не мешает команде Маурисио Почеттино великолепно проводить этот сезон. "Тоттенхэм" занимает второе место в Премьер-Лиге, а также достиг 1/8 финала Лиги Чемпионов и 1/2 финала Кубка Лиги.



Если в январе "Тоттенхэм" снова никого не купит, это не расстроит Кейна. Харри полностью полагается на чутье Почеттино в этом вопросе.



"Иногда и не нужно покупать, если ты не можешь найти правильного игрока. Такова философия нашего тренера, и именно таким образом он мыслил летом. Он верил в тот подбор игроков, что у него уже был, и пока что мы в полном порядке".



"Посмотрим, что произойдет в январское окно. Если тренер захочет кого-нибудь купить, он, уверен, это сделает. Если нет, мы продолжим делать то, что делаем".



"Мы в форме, и мы готовы двигаться вперед. В этот период всегда много матчей, но наши дела идут хорошо. Мы успеваем восстановиться и много работаем за пределами поля".



"Приобретения — это вопрос для тренера. Если у нас появится новичок, мы с радостью его примем и заставим упорно тренироваться, чтобы он мог рассчитывать на место в составе. Если нет, у нас и так достаточно глубокий состав, что позволяет использовать ротацию — кто бы ни играл, он играет хорошо. Мы готовы к тому и другому".



"Я чувствую, что у нас очень сильная атака, очень сильная команда. Без хорошей игры полузащиты и обороны, мы не смогли бы забивать голы. Каждый играет хорошо, и каждому приходится иметь дело с конкуренцией, что замечательно и необходимо в команде", — цитирует Кейна ESPN.