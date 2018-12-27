FA предъявила обвинения Эмери за пнутую бутылку

Унаи Эмери Унаи Эмери грозит первое дисциплинарное наказание за время работы в Премьер-Лиге после того, как главный тренер "Арсенала" был обвинен в неподобающем поведении во время матча с "Брайтоном" на Boxing Day.

Напомним, накануне "канониры" потеряли очки в гостях у "чаек", сыграв вничью 1:1. Пребывая в расстроенных чувствах в концовке этого матча, Эмери пнул бутылку с водой у бровки.

Эта бутылка полетела на трибуну и несильно ударила одного из фанатов "Брайтона". Эмери немедленно подошел к болельщикам домашней команды и извинился за свой поступок.

Испанский тренер даже пожал руки с пострадавшим, однако FA отказалась признать этот инцидент исчерпанным, и сегодня предъявила Унаи официальные обвинения.

Теперь у Эмери есть время до вечера 2 января, чтобы признать свою вину или подать апелляцию. До этого дедлайна "Арсеналу" еще предстоит сыграть с "Ливерпулем" и "Фулхэмом".

Добавим, что в 2016 году Жозе Моуриньо, экс-наставник "Манчестер Юнайтед", схлопотал матч дисквалификации за то, что пнул бутылку в игре с "Вест Хэмом". Реакция португальца, дополнительно изгнанного на трибуны на остаток поединка, была вызвана решением рефери показать желтую карточку Полю Погба за симуляцию.


Метки FA, Арсенал, Брайтон, Премьер-Лига, происшествия, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 20:25

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Последние комментарии:




  1. chebrec 27.12.2018 21:30 # chebrec
    Что это расизм в сторону бутылки?

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  2. kojan 27.12.2018 20:48 # kojan
    двойные стандарты FA, явному симулянту чМО ныряльщику прощение, а за какую-то бутылку кипиш поднимают... оно и понятно радужные шнурки под защитой себе подобных...

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  3. brown-ale 27.12.2018 20:33 # brown-ale
    Вот и зимние каникулы себе организовал.

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  4. chelsiukpro 27.12.2018 20:33 # chelsiukpro
    Нет Жоже найдут других :))

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  5. toledo 27.12.2018 20:29 # toledo
    С почином!

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  6. makeewadim 27.12.2018 20:29 # makeewadim
    просто выпил не ту таблетку.

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