FA предъявила обвинения Эмери за пнутую бутылку
Унаи Эмери грозит первое дисциплинарное наказание за время работы в Премьер-Лиге после того, как главный тренер "Арсенала" был обвинен в неподобающем поведении во время матча с "Брайтоном" на Boxing Day.
Напомним, накануне "канониры" потеряли очки в гостях у "чаек", сыграв вничью 1:1. Пребывая в расстроенных чувствах в концовке этого матча, Эмери пнул бутылку с водой у бровки.
Эта бутылка полетела на трибуну и несильно ударила одного из фанатов "Брайтона". Эмери немедленно подошел к болельщикам домашней команды и извинился за свой поступок.
Испанский тренер даже пожал руки с пострадавшим, однако FA отказалась признать этот инцидент исчерпанным, и сегодня предъявила Унаи официальные обвинения.
Теперь у Эмери есть время до вечера 2 января, чтобы признать свою вину или подать апелляцию. До этого дедлайна "Арсеналу" еще предстоит сыграть с "Ливерпулем" и "Фулхэмом".
Добавим, что в 2016 году Жозе Моуриньо, экс-наставник "Манчестер Юнайтед", схлопотал матч дисквалификации за то, что пнул бутылку в игре с "Вест Хэмом". Реакция португальца, дополнительно изгнанного на трибуны на остаток поединка, была вызвана решением рефери показать желтую карточку Полю Погба за симуляцию.
27.12.2018 20:25
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Последние комментарии:
Что это расизм в сторону бутылки?
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двойные стандарты FA, явному симулянту чМО ныряльщику прощение, а за какую-то бутылку кипиш поднимают... оно и понятно радужные шнурки под защитой себе подобных...
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Вот и зимние каникулы себе организовал.
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Нет Жоже найдут других :))
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С почином!
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просто выпил не ту таблетку.
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