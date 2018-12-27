FA предъявила обвинения Эмери за пнутую бутылку

Унаи Эмери грозит первое дисциплинарное наказание за время работы в Премьер-Лиге после того, как главный тренер "Арсенала" был обвинен в неподобающем поведении во время матча с "Брайтоном" на Boxing Day.

Напомним, накануне "канониры" потеряли очки в гостях у "чаек", сыграв вничью 1:1. Пребывая в расстроенных чувствах в концовке этого матча, Эмери пнул бутылку с водой у бровки.



Эта бутылка полетела на трибуну и несильно ударила одного из фанатов "Брайтона". Эмери немедленно подошел к болельщикам домашней команды и извинился за свой поступок.



Испанский тренер даже пожал руки с пострадавшим, однако FA отказалась признать этот инцидент исчерпанным, и сегодня предъявила Унаи официальные обвинения.



Теперь у Эмери есть время до вечера 2 января, чтобы признать свою вину или подать апелляцию. До этого дедлайна "Арсеналу" еще предстоит сыграть с "Ливерпулем" и "Фулхэмом".



Добавим, что в 2016 году Жозе Моуриньо, экс-наставник "Манчестер Юнайтед", схлопотал матч дисквалификации за то, что пнул бутылку в игре с "Вест Хэмом". Реакция португальца, дополнительно изгнанного на трибуны на остаток поединка, была вызвана решением рефери показать желтую карточку Полю Погба за симуляцию.