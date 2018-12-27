Эмери рассматривает матч с "Ливерпулем" как проверку прогресса "Арсенала"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери заявил, что выезд к "Ливерпулю" в субботу станет проверкой того, какого прогресса добилась его команда в этом сезоне.

Преодолев половину дистанции, "Ливерпуль" уверенно лидирует в Премьер-Лиге и до сих пор даже не потерпел ни одного поражения. Поэтому Эмери хочет использовать такого грозного соперника как эталон, чтобы оценить развитие своей команды.



"Это будет очень большой матч для нас и для них. Они еще ни разу не проиграли в этом сезоне и будут уверены в себе".



"Это большое испытание для нас и хорошая проверка того, какова разница между ними и нами. Разница между нами в таблице очевидна, но я также хочу оценить разницу на поле. Одна проверка против них у нас уже была, мы сыграли вничью на "Эмирейтс" (1:1 в ноябре)".



"Тогда мы сыграли хороший матч, но я думаю, что в Ливерпуле будет другой матч, нежели у нас дома", — цитирует Эмери Sky Sports.