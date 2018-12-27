Гвардиола предупредил "Ливерпуль", насколько тяжело бремя лидерства

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил "Ливерпуль", что пребывание на вершине Премьер-Лиги сопряжено с серьезным давлением.

Проиграв на Boxing Day в гостях у "Лестера" со счетом 2:1, "горожане" были отброшены на третью позицию в Премьер-Лиге, и теперь их отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет семь очков.

После второго подряд поражения действующего чемпиона некоторые поспешили назвать "красных" явным фаворитом на завоевание титула, однако Гвардиола предупреждает конкурента, что эта ситуация таит в себе угрозу.

"В прошлом сезоне, начиная с января-февраля, люди говорили: "Премьер-Лига окончена". С этим непросто жить".

"Еще месяц назад люди постоянно говорили о предстоящем матче с "Ливерпулем", хотя до него нам предстояло сыграть еще три-четыре других матча".

"Футбол таков, что здесь ты можешь выиграть много матчей и проиграть много матчей. Когда я работал в "Барселоне", у меня был период, когда я проиграл четыре матча подряд", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 19:05

Количество просмотров Просмотров: 1124

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. jjflash68 27.12.2018 20:12 # jjflash68
    Во нашелся целитель, вы нам типо проебите на этихаде 3-го дня и вам будет легче.

    (ответить)

  2. naby-keita 27.12.2018 19:32 # naby-keita
    Пошли первые разговоры про чемпионство. От самого Гвардиолы, наверное Ливерпуль бесподобно хорош

    (ответить)

  3. only--liverpool 27.12.2018 19:30 # only--liverpool
    пошел нахуй

    (ответить)

  4. manutd-20champ 27.12.2018 19:24 # manutd-20champ
    ну всё, костьми ляжет на Этихаде

    (ответить)

  5. firmino9 27.12.2018 19:22 # firmino9
    Поэтому надо выигрывать Сити на выезде

    (ответить)

  6. ben-arfa 27.12.2018 19:22 # ben-arfa
    Опять лысый про Барсу вспоминает. Скоро как Моуриньо будет требовать респект

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: