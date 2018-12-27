Гвардиола предупредил "Ливерпуль", насколько тяжело бремя лидерства

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола предупредил "Ливерпуль", что пребывание на вершине Премьер-Лиги сопряжено с серьезным давлением.

Проиграв на Boxing Day в гостях у "Лестера" со счетом 2:1, "горожане" были отброшены на третью позицию в Премьер-Лиге, и теперь их отставание от лидирующего "Ливерпуля" составляет семь очков.



После второго подряд поражения действующего чемпиона некоторые поспешили назвать "красных" явным фаворитом на завоевание титула, однако Гвардиола предупреждает конкурента, что эта ситуация таит в себе угрозу.



"В прошлом сезоне, начиная с января-февраля, люди говорили: "Премьер-Лига окончена". С этим непросто жить".



"Еще месяц назад люди постоянно говорили о предстоящем матче с "Ливерпулем", хотя до него нам предстояло сыграть еще три-четыре других матча".



"Футбол таков, что здесь ты можешь выиграть много матчей и проиграть много матчей. Когда я работал в "Барселоне", у меня был период, когда я проиграл четыре матча подряд", — цитирует Гвардиолу Sky Sports.