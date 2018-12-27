"Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Аллегри

Массимилиано Аллегри В процессе поисков нового постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".

На прошлой неделе руководство "красных дьяволов" уволило Жозе Моуриньо и поставило у руля команды до конца сезона Оле Гуннара Сульшера, однако долгосрочной целью номер один "Юнайтед" принято считать Маурисио Почеттино.

Переезд Почеттино из Лондона в Манчестер выглядит чрезвычайно сложным. Даже если аргентинец внезапно решит бросить "шпор", этот тренерский трансфер будет стоить "Юнайтед" очень дорого — многие десятки миллионов фунтов.

Таким образом, "дьяволы" вынуждены задумываться об альтернативах Маурисио. Помимо очевидной кандидатуры Зинедина Зидана, "Юнайтед" рассмотрит и вариант с приглашением Аллегри, утверждает ESPN.

51-летний итальянец имеет контракт с "Ювентусом" до 2020 года. Аллегри четыре раза подряд приводил клуб из Турина к победе в Серии А, а также дважды добирался до финала Лиги Чемпионов.

В прошлом Массимилиано неоднократно говорил о своих амбициях однажды поработать в Премьер-Лиге. По информации источника, прошлым летом к Аллегри присматривался "Арсенал", но в итоге сделал выбор в пользу Унаи Эмери.

Помимо больших достижений на европейской и внутренней арене, Аллегрини зарекомендовал себя тренером, который может плодотворно работать бок о бок со спортивным директором — соответствующая должность вскоре должна появиться и в "Юнайтед".


Метки Аллегри, Манчестер Юнайтед, тренеры, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 18:50

Количество просмотров Просмотров: 1354

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Последние комментарии:




  1. shymkentski 27.12.2018 20:20 # shymkentski
    Будет конец света если Лузерхуй возьмёт АПЛ, за 30 лет, впервые в истории, такого не бывает

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  2. contrario 27.12.2018 19:52 # contrario
    в Юве с стем ресурсом в той серии А доминировать будет и Дзакерони, а по сути выпер Пирло в Юве, стал физруком в Милане, зависим от менеджмента больше чем кто либо. в АПЛ его раскусят быстро.

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  3. narcot 27.12.2018 19:44 # narcot
    Твої зелені очіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі

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  4. lampard78 27.12.2018 19:38 # lampard78
    Прямо сейчас ему нет никакого смысла менять Юве на МЮ. Ну просто даже не представляю зачем бы ему это понадобилось. У него всё в порядке в Юве, в Юве появились деньги, они могут покупать лучших ироков и зп сделать Аллегри достойную.
    То есть, конечно, если Аллегри внезапно обосрётся в оставшейся части сезона и боссы Юве сами захотят его сменить - ну тогда мб.

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  5. marik527 27.12.2018 19:28 # marik527
    Вполне себе хороший вариант, с большим опытом выступления и трофеями, плюс баблишка на трансферы будут

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  6. largo-winch 27.12.2018 19:25 # largo-winch
    Передаю привет Рентв
    С наступающим всех!

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  7. narcot 27.12.2018 19:18 # narcot
    куда пропали глоры сандерленда?

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  8. papka-legend 27.12.2018 19:15 # papka-legend
    Ну и нахуй тут еще один автобусник

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  9. naby-keita 27.12.2018 19:14 # naby-keita
    Здорово он обосрется Со Смоллингом, Джонсом и Эррерой поиграть в свой любимый автобус

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  10. al-faarabi 27.12.2018 19:12 # al-faarabi
    6ля Аллегри каждому очко порвет в лиге с этим составом, особенно Гвардиоле с его атакующим футболом

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  11. liverpo0ol 27.12.2018 19:12 # liverpo0ol
    5 этажный автобус который выигрывает 1-0 всегда и у любой команды

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  12. carrick-16 27.12.2018 19:09 # carrick-16
    Чет не нравится мне как Ювентус играет, обладая таким подбором игроков

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  13. liverfun 27.12.2018 19:01 # liverfun
    гораздо более реальный вариант, нежели почеттино, и менее рисковый, нежели зидан

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  14. contrario 27.12.2018 18:55 # contrario
    апгрейд автобуса.

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