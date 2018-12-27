"Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Аллегри
В процессе поисков нового постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".
На прошлой неделе руководство "красных дьяволов" уволило Жозе Моуриньо и поставило у руля команды до конца сезона Оле Гуннара Сульшера, однако долгосрочной целью номер один "Юнайтед" принято считать Маурисио Почеттино.
Переезд Почеттино из Лондона в Манчестер выглядит чрезвычайно сложным. Даже если аргентинец внезапно решит бросить "шпор", этот тренерский трансфер будет стоить "Юнайтед" очень дорого — многие десятки миллионов фунтов.
Таким образом, "дьяволы" вынуждены задумываться об альтернативах Маурисио. Помимо очевидной кандидатуры Зинедина Зидана, "Юнайтед" рассмотрит и вариант с приглашением Аллегри, утверждает ESPN.
51-летний итальянец имеет контракт с "Ювентусом" до 2020 года. Аллегри четыре раза подряд приводил клуб из Турина к победе в Серии А, а также дважды добирался до финала Лиги Чемпионов.
В прошлом Массимилиано неоднократно говорил о своих амбициях однажды поработать в Премьер-Лиге. По информации источника, прошлым летом к Аллегри присматривался "Арсенал", но в итоге сделал выбор в пользу Унаи Эмери.
Помимо больших достижений на европейской и внутренней арене, Аллегрини зарекомендовал себя тренером, который может плодотворно работать бок о бок со спортивным директором — соответствующая должность вскоре должна появиться и в "Юнайтед".
27.12.2018 18:50
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Будет конец света если Лузерхуй возьмёт АПЛ, за 30 лет, впервые в истории, такого не бывает
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в Юве с стем ресурсом в той серии А доминировать будет и Дзакерони, а по сути выпер Пирло в Юве, стал физруком в Милане, зависим от менеджмента больше чем кто либо. в АПЛ его раскусят быстро.
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Твої зелені очіііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііііі
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Прямо сейчас ему нет никакого смысла менять Юве на МЮ. Ну просто даже не представляю зачем бы ему это понадобилось. У него всё в порядке в Юве, в Юве появились деньги, они могут покупать лучших ироков и зп сделать Аллегри достойную.
То есть, конечно, если Аллегри внезапно обосрётся в оставшейся части сезона и боссы Юве сами захотят его сменить - ну тогда мб.
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Вполне себе хороший вариант, с большим опытом выступления и трофеями, плюс баблишка на трансферы будут
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Передаю привет Рентв
С наступающим всех!
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куда пропали глоры сандерленда?
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Ну и нахуй тут еще один автобусник
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Здорово он обосрется Со Смоллингом, Джонсом и Эррерой поиграть в свой любимый автобус
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6ля Аллегри каждому очко порвет в лиге с этим составом, особенно Гвардиоле с его атакующим футболом
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5 этажный автобус который выигрывает 1-0 всегда и у любой команды
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Чет не нравится мне как Ювентус играет, обладая таким подбором игроков
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гораздо более реальный вариант, нежели почеттино, и менее рисковый, нежели зидан
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апгрейд автобуса.
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