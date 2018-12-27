"Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Аллегри

В процессе поисков нового постоянного главного тренера "Манчестер Юнайтед" рассмотрит кандидатуру Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".

На прошлой неделе руководство "красных дьяволов" уволило Жозе Моуриньо и поставило у руля команды до конца сезона Оле Гуннара Сульшера, однако долгосрочной целью номер один "Юнайтед" принято считать Маурисио Почеттино.



Переезд Почеттино из Лондона в Манчестер выглядит чрезвычайно сложным. Даже если аргентинец внезапно решит бросить "шпор", этот тренерский трансфер будет стоить "Юнайтед" очень дорого — многие десятки миллионов фунтов.



Таким образом, "дьяволы" вынуждены задумываться об альтернативах Маурисио. Помимо очевидной кандидатуры Зинедина Зидана, "Юнайтед" рассмотрит и вариант с приглашением Аллегри, утверждает ESPN.



51-летний итальянец имеет контракт с "Ювентусом" до 2020 года. Аллегри четыре раза подряд приводил клуб из Турина к победе в Серии А, а также дважды добирался до финала Лиги Чемпионов.



В прошлом Массимилиано неоднократно говорил о своих амбициях однажды поработать в Премьер-Лиге. По информации источника, прошлым летом к Аллегри присматривался "Арсенал", но в итоге сделал выбор в пользу Унаи Эмери.



Помимо больших достижений на европейской и внутренней арене, Аллегрини зарекомендовал себя тренером, который может плодотворно работать бок о бок со спортивным директором — соответствующая должность вскоре должна появиться и в "Юнайтед".