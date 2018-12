Прогнозы на матч "Саутгемптон" — "Вест Хэм"

Предлагаем вашему вниманию прогнозы экспертов на заключительный матч 19-го тура Премьер-Лиги между "Саутгемптоном" и "Вест Хэмом".





САУТГЕМПТОН — ВЕСТ ХЭМ

Четверг, 27 декабря, 22:45







Ключевая статистика от Who Scored



- в каждой из последних четырех встреч "Саутгемптона" и "Вест Хэма" забивалось три или более гола;

- в пяти из шести последних матчей "Саутгемптона" проходил тотал больше 2.5 гола;

- "Саутгемптон" не проигрывал в девяти из 10 последних матчах с "Вест Хэмом", хоть в трех крайних поединках "молотки" забивали как минимум дважды.



Прогноз Who Scored: 1:1

Рекомендация для ставки от Who Scored: ничья — 3.47 в БК Фонбет



Пол Мерсон



Это должна быть хорошая игра. "Вест Хэм" был на взлете, когда его подбил "Уотфорд", в то время как "Саутгемптон" показывает, что, когда вы бегаете и работаете, как это сделал "Юнайтед", у вас обнаружится талант, и вы удивитесь, что может произойти. Теперь у них есть немного уверенности в себе, и все они трудятся, но, несмотря на проигрыш в субботу, "Вест Хэм" остается приличной командой, и потому я ставлю на 2:2 здесь.



Прогноз Пола Мерсона: 2:2



Марк Лоуренсон



Как и "Юнайтед" с Сульшером, "Саутгемптон" извлек пользу от тренерской рокировки — Ральф Хазенхюттль добыл еще одну победу, обыграв "Хаддерсфилд" на выезде. "Святые" играли осмысленно и забивали голы — когда вы смотрите на них сейчас, то пытаетесь вспомнить, в чем же была проблема этой команды с Марком Хьюзом. С любым новым менеджером нет ничего лучше, чем выиграть несколько матчей кряду, потому что это мгновенно убеждает игроков в том, что тренер действительно знает, что делает.



Прогноз Марка Лоуренсона: 2:0



Сергей Бабарика, специально для FAPL.ru