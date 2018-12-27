"Тоттенхэм" продлит контракт с Алдервейрелдом до 2020 года

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино подтвердил, что его клуб воспользуется своей опцией по автоматическому продлению контракта с защитником Тоби Алдервейрелдом.

О том, что Алдервейрелд не подпишет новый контракт, стало окончательно ясно еще в прошлом сезоне. По слухам, из-за этого Тоби даже угодил в опалу к Почеттино, когда после своей травмы долгое время не мог вернуться в стартовый состав.



Прошлым летом "Тоттенхэму" так и не удалось продать игрока сборной Бельгии по устраивающей цене. Алдервейрелд остался в Северном Лондоне, но вместе с тем вернулся в старт и вновь принялся демонстрировать свой лучший футбол.



Меж тем, от действующего соглашения защитника остается всего полгода. Чтобы избавить себя от спекуляций в январе и не потерять игрока безо всякой компенсации в конце сезона, "шпоры" решили активировать опцию по продлению сотрудничества с Тоби на 12 месяцев — до июня 2020.



Это также будет означать, что в заключительные две недели следующего летнего трансферного окна 29-летний Алдервейрелд будет доступен для покупки по фиксированной цене в 25 миллионов фунтов.



"Да, мы воспользуемся своей опцией. Это очевидно. Здесь та же ситуация, что и с Яном Вертонгеном", —цитирует Почеттино Sky Sports.