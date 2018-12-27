Вейналдум: "Клопп и Ван Галь похожи"

Полузащитник "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдум признался, что главный тренер "красных" Юрген Клопп больше всего напоминает ему Луи Ван Галя.

В свое время Вейналдуму довелось поиграть у Ван Галя, экс-наставника "Манчестер Юнайтед", в сборной Голландии. Вместе они добирались до 1/2 финала Чемпионата Мира 2014 года.



По словам 28-летнего полузащитника, по своей манере работы Ван Галь и Клопп очень похожи. Оба специалиста строги, но в то же время справедливы к игрокам.



"Я не могу говорить за каждого игрока, но лично у меня хорошие отношения с Юргеном. Он очень мне помог. Он может быть строг, потому что никогда не дает поблажек и говорит, что думает. Но он честен, и мне нравится это. Если он что-то и говорит, то всегда по делу, по правильной причине. Он не делает этого только для того, чтобы сделать тебе неприятно или вроде того".



"Он действительно строг, но в то же время это поддерживает твою уверенность в себе на высоком уровне. Он говорит, что ошибки — это часть футбола. Помню, я совершил ошибку против "Лестера", и это привело к голу. Он не был зол из-за ошибки, он больше злился из-за моей реакции на нее. Он думал, что я слишком переживаю из-за ошибки вместо того, чтобы забыть о ней".



"Вообще-то, он весьма похож на Луи Ван Галя. Он тоже многое просит от игроков. Игроку не всегда бывает просто, когда твой тренер так требователен и ничего не упускает из виду".



"Однако у них есть лишь одна причина для этого — сделать тебя лучше. Ты справишься, если будешь помнить об этом. Если же ты будешь думать "он всегда хочет сделать мне замечание", тебе может быть тяжело. Я всегда давал себе установку, что оба этих тренера хотят помочь мне", — сообщил Вейналдум Liverpool Echo.