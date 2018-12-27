Гари Невилл надеется на появление в МЮ спортивного директора

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил надежду, что "Манчестер Юнайтед" обзаведется первоклассным спортивным директором, который наладит трансферную политику клуба.

Как известно, в остатке сезона "красных дьяволов" будет тренировать Оле Гуннар Сульшер. Невилл надеется, что норвежцу удастся точно определить, в какого рода усилении нуждается команда.



В предыдущие месяцы и годы исполнительный директор "Юнайтед" Эд Вудворд не раз подвергался критике за невыразительную работу на трансферном рынке, поэтому Невилл хочет, чтобы клуб нанял специалиста по таким вопросам.



"В следующие шесть месяцев Оле предстоит быть главным тренером, главным скаутом, главным переговорщиком и сделать так, чтобы ответственный за селекцию департамент получил правильную информацию насчет того, в чем клуб нуждается".



"Я не очень понимаю, кто был ответственен за трансферы в последние три-четыре года. Необходимо с этим разобраться, и я уверен, в следующие шесть месяцев клуб назначит правильных людей, которые лучшие в своем деле".



"Манчестер Юнайтед" должен исправить это, иначе им будет сложно", — цитирует Невилла Daily Star.