ПСЖ планирует провести переговоры с Рэмси

ПСЖ собирается пригласить полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси за стол переговоров в следующем месяце.

В начале этого этого сезона "канониры" внезапно отозвали свое предложение для Рэмси о новой сделке, хотя Аарон, по собственному признанию, уже был готов ее заключить. Теперь игрок сборной Уэльса лишь дожидается истечения своего действующего контракта в конце сезона.



Самый серьезный интерес к Рэмси проявляют зарубежные клубы — их преимущество в сравнении с представителями Премьер-Лиги в том, что они уже с января смогут свободно вести переговоры с Аароном, не спрашивая разрешения у "Арсенала".



Ранее 28-летнего полузащитника сватали в "Ювентус" и "Баварию", а сегодня Sky Sports сообщает, что свой интерес к Рэмси обозначил еще один европейский гранд. Речь идет про чемпиона Лиги 1 ПСЖ.



По информации издания, в следующем месяце парижане надеются провести встречу с представителями Аарона, чтобы обсудить переезд валлийца на "Парк де Пренс" свободным агентом следующим летом.