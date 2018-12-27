ПСЖ планирует провести переговоры с Рэмси
ПСЖ собирается пригласить полузащитника "Арсенала" Аарона Рэмси за стол переговоров в следующем месяце.
В начале этого этого сезона "канониры" внезапно отозвали свое предложение для Рэмси о новой сделке, хотя Аарон, по собственному признанию, уже был готов ее заключить. Теперь игрок сборной Уэльса лишь дожидается истечения своего действующего контракта в конце сезона.
Самый серьезный интерес к Рэмси проявляют зарубежные клубы — их преимущество в сравнении с представителями Премьер-Лиги в том, что они уже с января смогут свободно вести переговоры с Аароном, не спрашивая разрешения у "Арсенала".
Ранее 28-летнего полузащитника сватали в "Ювентус" и "Баварию", а сегодня Sky Sports сообщает, что свой интерес к Рэмси обозначил еще один европейский гранд. Речь идет про чемпиона Лиги 1 ПСЖ.
По информации издания, в следующем месяце парижане надеются провести встречу с представителями Аарона, чтобы обсудить переезд валлийца на "Парк де Пренс" свободным агентом следующим летом.
27.12.2018 15:00
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еще один европейский гранд. Речь идет про чемпиона Лиги 1 ПСЖ
Если ПСЖ гранд, то Арсенал мега-гранд
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