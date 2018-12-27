FA не накажет Мохамеда Салаха
Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал наказания за свое падение в штрафной "Ньюкасла" во время матча Премьер-Лиги на "Энфилде" накануне.
В самом начале второго тайма вчерашнего матча Салах рухнул в чужой штрафной после того, как его за руку схватил защитник "сорок" Пол Дамметт. Рефери Грэм Скотт назначил пенальти, который помог "красным" отпраздновать в этот день победу со счетом 4:0.
Падение лучшего бомбардира Премьер-Лиги могло показаться излишне картинным, а бывший рефери Марк Халси и вовсе заявил, что Салах должен получить дисквалификацию на два матча, если FA хочет быть последовательной в своих решениях.
Однако Sky Sports стало известно, что никакого наказания в отношении Мохамеда не последует. Ассоциация решила, что этот эпизод не соответствует критериям "умышленной попытки ввести рефери в заблуждение".
Таким образом, Салах сможет принять участие в двух ближайших матчах, в которых "Ливерпуль" сразится с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".
27.12.2018 14:00
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Последние комментарии:
только дауны могли увидеть тут попытку ввести рефери в заблуждение, абсолютно логичное решение фа, двух мнений тут и быть не могло
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Тащат колбасоидов, ФА не хочет, чтобы чемпик дважды брала одна команда, для трансляций выгоднее конкуренция.
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Видимо клопушка на колени отработал)
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ротация от клоппа творит чудеса
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Зачем им компрометировать своих рефери, которых одурачивают.
А так зацеп был - рефери все сделал по букве закона.
Они сыграли в первую очередь для себя - быстро замнув дело даже не расследуя.
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Конечно не соответсвует.
Руку положил. Салах был на скорости. Рука была на плеча и движение на себя от футболиста НЬЮ было 100%.
Так что тут нечего обсуждать.
Горите дальше, хуесосы.
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ВОТ ОН!!! Египетский КОРОЛЬ!
Мохаммед САЛАХ!
ФАРАОН! ТУТАНХАМОН!
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