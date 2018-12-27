FA не накажет Мохамеда Салаха

Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал наказания за свое падение в штрафной "Ньюкасла" во время матча Премьер-Лиги на "Энфилде" накануне.

В самом начале второго тайма вчерашнего матча Салах рухнул в чужой штрафной после того, как его за руку схватил защитник "сорок" Пол Дамметт. Рефери Грэм Скотт назначил пенальти, который помог "красным" отпраздновать в этот день победу со счетом 4:0.



Падение лучшего бомбардира Премьер-Лиги могло показаться излишне картинным, а бывший рефери Марк Халси и вовсе заявил, что Салах должен получить дисквалификацию на два матча, если FA хочет быть последовательной в своих решениях.



Однако Sky Sports стало известно, что никакого наказания в отношении Мохамеда не последует. Ассоциация решила, что этот эпизод не соответствует критериям "умышленной попытки ввести рефери в заблуждение".



Таким образом, Салах сможет принять участие в двух ближайших матчах, в которых "Ливерпуль" сразится с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".