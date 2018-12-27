FA не накажет Мохамеда Салаха

Мохамед Салах Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах избежал наказания за свое падение в штрафной "Ньюкасла" во время матча Премьер-Лиги на "Энфилде" накануне.

В самом начале второго тайма вчерашнего матча Салах рухнул в чужой штрафной после того, как его за руку схватил защитник "сорок" Пол Дамметт. Рефери Грэм Скотт назначил пенальти, который помог "красным" отпраздновать в этот день победу со счетом 4:0.

Падение лучшего бомбардира Премьер-Лиги могло показаться излишне картинным, а бывший рефери Марк Халси и вовсе заявил, что Салах должен получить дисквалификацию на два матча, если FA хочет быть последовательной в своих решениях.

Однако Sky Sports стало известно, что никакого наказания в отношении Мохамеда не последует. Ассоциация решила, что этот эпизод не соответствует критериям "умышленной попытки ввести рефери в заблуждение".

Таким образом, Салах сможет принять участие в двух ближайших матчах, в которых "Ливерпуль" сразится с "Арсеналом" и "Манчестер Сити".


Метки FA, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига, рефери, Салах, Скотт

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 14:00

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Последние комментарии:




  1. liverfun 27.12.2018 14:24 # liverfun
    только дауны могли увидеть тут попытку ввести рефери в заблуждение, абсолютно логичное решение фа, двух мнений тут и быть не могло

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  2. role-playin 27.12.2018 14:22 # role-playin
    Тащат колбасоидов, ФА не хочет, чтобы чемпик дважды брала одна команда, для трансляций выгоднее конкуренция.

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  3. gunars 27.12.2018 14:20 # gunars
    Видимо клопушка на колени отработал)

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  4. al-faarabi 27.12.2018 14:08 # al-faarabi
    ротация от клоппа творит чудеса

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  5. skychnie-oboi 27.12.2018 14:07 # skychnie-oboi
    Зачем им компрометировать своих рефери, которых одурачивают.
    А так зацеп был - рефери все сделал по букве закона.

    Они сыграли в первую очередь для себя - быстро замнув дело даже не расследуя.

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  6. mikkiynwa 27.12.2018 14:04 # mikkiynwa
    Конечно не соответсвует.
    Руку положил. Салах был на скорости. Рука была на плеча и движение на себя от футболиста НЬЮ было 100%.

    Так что тут нечего обсуждать.

    Горите дальше, хуесосы.

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  7. naby-keita 27.12.2018 14:03 # naby-keita
    ВОТ ОН!!! Египетский КОРОЛЬ!
    Мохаммед САЛАХ!
    ФАРАОН! ТУТАНХАМОН!

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