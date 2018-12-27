Гиггз отметил улучшение атмосферы вокруг "Юнайтед"

Райан Гиггз Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз отметил позитивные изменения, что случились с "красными дьяволами" после прихода на тренерский мостик Оле Гуннара Сульшера.

В своем дебютном матче у руля "Юнайтед" Сульшер отпраздновал победу 1:5 в гостях у "Кардиффа". Накануне норвежец провел свой первый домашний матч в новой для себя роли, став свидетелем триумфа против "Хаддерсфилда" со счетом 3:1.

На "Олд Траффорд" в этот день присутствовал и Гиггз, который в первую очередь отметил улучшение атмосферы вокруг команды.

"Это был первый домашний матч Оле. Думаю, после того позитива, что был получен в матче против "Кардиффа" благодаря игре и результату, каждый находился в предвкушении этого матча".

"Большие игроки обнаружили себя: Поль Погба забил голы, Давид Де Хеа совершил отличный сейв, а Маркус Рэшфорд становится лучше и лучше с каждым матчем. Вокруг этого места чувствуется позитивная атмосфера, и нужно сохранить ее на матч с "Борнмутом", — сообщил Гиггз MUTV.


Метки Гиггз, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 13:00

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  1. gidro-met 27.12.2018 14:08 # gidro-met
    просто старый хитрый лис Мауриньо изподтишка портил воздух в этом красном крысином замке.

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