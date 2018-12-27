Фил Невилл: "Погба — лучший полузащитник Европы в свой день"

Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл заявил, что Поль Погба является "лучшим полузащитником Европы", когда у француза идет игра.

Стоило Жозе Моуриньо уступить свое место на тренерском мостике "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру, как Погба вернулся в стартовый состав и принялся демонстрировать выдающийся футбол.



Поль отметился двумя результативными передачами против "Кардиффа" на прошлой неделе, а накануне оформил дубль против "Хаддесфилда". По мнению Невилла, в такой форме Погба нет равных во всей Европе.



"Поль Погба является их лучшим игроком и, вероятно, лучшим полузащитником Европы в свой день, хотя последние 18 месяцев были для него разочаровывающими и ужасными в клубе из-за ссоры с тренером".



"Такое впечатление, что сегодня он сбросил кандалы. Он играет со свободой и правильным высокомерием, выражает себя, и у него такой настрой, словно для него нет ничего невозможного. Его игра в пас снова в полном порядке".



"Послушайте, он лучший игрок в клубе, когда играет подобным образом. Он должен забивать по 12-15 голов за сезон. Пока ему не удавалось этого в своей карьере, но он способен на это", — сообщил Невилл в эфире BBC.