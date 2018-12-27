Фил Невилл: "Погба — лучший полузащитник Европы в свой день"
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Фил Невилл заявил, что Поль Погба является "лучшим полузащитником Европы", когда у француза идет игра.
Стоило Жозе Моуриньо уступить свое место на тренерском мостике "красных дьяволов" Оле Гуннару Сульшеру, как Погба вернулся в стартовый состав и принялся демонстрировать выдающийся футбол.
Поль отметился двумя результативными передачами против "Кардиффа" на прошлой неделе, а накануне оформил дубль против "Хаддесфилда". По мнению Невилла, в такой форме Погба нет равных во всей Европе.
"Поль Погба является их лучшим игроком и, вероятно, лучшим полузащитником Европы в свой день, хотя последние 18 месяцев были для него разочаровывающими и ужасными в клубе из-за ссоры с тренером".
"Такое впечатление, что сегодня он сбросил кандалы. Он играет со свободой и правильным высокомерием, выражает себя, и у него такой настрой, словно для него нет ничего невозможного. Его игра в пас снова в полном порядке".
"Послушайте, он лучший игрок в клубе, когда играет подобным образом. Он должен забивать по 12-15 голов за сезон. Пока ему не удавалось этого в своей карьере, но он способен на это", — сообщил Невилл в эфире BBC.
27.12.2018 12:00
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у пеносов тоже такой имеется
Вилльян его фамилия
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Да чего там в Европе, во всем мире
Вуахахах
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