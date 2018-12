Марк Халси: "Салах должен получить два матча дисквалификации"

Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен получить пенальти за свой нырок против "Ньюкасла".

Назначение пенальти за фол Пола Дамметта на Салахе в начале второго тайма стало ключевым моментом вчерашнего матча на "Энфилде". Пропустив второй гол, "сороки" потеряли всякую надежду и в итоге потерпели поражение 4:0.



В том эпизоде Дамметт схватил Салаха за верхнюю часть руки, а Мохамед упал как подкошенный, убедив рефери Грэма Скотта в серьезности нарушения.



"Этот натянутый пенальти изменил все, и теперь мне приходится объясняться, почему мы пропустили четыре гола", — негодовал после матча главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.



Сегодня FA должна рассмотреть этот инцидент и решить, будут ли в адрес египтянина выдвинуты обвинения. Халси считает, что на это есть все шансы.



"Умар Ниассе и Мануэль Лансини получили по двухматчевой дисквалификации за "введение рефери в заблуждение" в прошлом сезоне. Салах упал на газон так же легко, как и они, поэтому он должен получить такое же наказание, если комиссия будет последовательна", — сообщил Халси The Sun.





@MoSalah 's penalty that has been falsely accused of "diving" by some malicious parties.

Without a doubt that Dummett had his hand on Salah's arm; not just touch & let go, but actually clasped it long enough to exert force.

The main argument is it seemed like a "soft" tug... + pic.twitter.com/0Cj3PeSrZA