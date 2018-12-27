Марк Халси: "Салах должен получить два матча дисквалификации"

Мохамед Салах Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен получить пенальти за свой нырок против "Ньюкасла".

Назначение пенальти за фол Пола Дамметта на Салахе в начале второго тайма стало ключевым моментом вчерашнего матча на "Энфилде". Пропустив второй гол, "сороки" потеряли всякую надежду и в итоге потерпели поражение 4:0.

В том эпизоде Дамметт схватил Салаха за верхнюю часть руки, а Мохамед упал как подкошенный, убедив рефери Грэма Скотта в серьезности нарушения.

"Этот натянутый пенальти изменил все, и теперь мне приходится объясняться, почему мы пропустили четыре гола", — негодовал после матча главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.

Сегодня FA должна рассмотреть этот инцидент и решить, будут ли в адрес египтянина выдвинуты обвинения. Халси считает, что на это есть все шансы.

"Умар Ниассе и Мануэль Лансини получили по двухматчевой дисквалификации за "введение рефери в заблуждение" в прошлом сезоне. Салах упал на газон так же легко, как и они, поэтому он должен получить такое же наказание, если комиссия будет последовательна", — сообщил Халси The Sun.


Метки видео, Ливерпуль, Ньюкасл, Премьер-Лига, рефери, Салах, Халси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 11:00

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Последние комментарии:




  1. ry-l 27.12.2018 12:09 # ry-l
    Жалкая пародия Азара

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  2. aisss 27.12.2018 12:06 # aisss
    Есть контакт - есть пеналь. Но саллах поступил по свински.

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  3. chelsea-69 27.12.2018 12:02 # chelsea-69
    Это такая колбасная стратегия. Вдруг в конце придется разницу мячей считать

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  4. vals1702 27.12.2018 12:00 # vals1702
    известный де*ил

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  5. dnssda 27.12.2018 11:49 # dnssda
    Повод есть и пенальти есть!

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  6. contrario 27.12.2018 11:47 # contrario
    Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ПЕНАЛЬТИ за свой нырок против "Ньюкасла".
    фапл

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  7. monsieurgood 27.12.2018 11:42 # monsieurgood
    типцикал скузи будут оправдывать хаченка, как, собственно, и бентеке в свое время. что с них взять, это же скузи

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  8. monsieurgood 27.12.2018 11:40 # monsieurgood
    на все воля Аллаха

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  9. blackbirdofk 27.12.2018 11:34 # blackbirdofk
    Назначение пенальти за фол Пола Дамметта на Салахе в начале второго тайма стало ключевым моментом вчерашнего матча на "Энфилде". Пропустив второй гол, "сороки" потеряли всякую надежду и в итоге потерпели поражение 4:0.

    Источник: http://fapl.ru/posts/67679/

    По-моему ключевой момент, это когда на Деулофеу фолят и не ставят железный пенальти, а через минуту свистят в обратную сторону и ставят пенальти в ворота соперника, а не при счете 0-1 когда ты не атакуешь и рискуешь пропустить еще. Тем не менее солах еще раз доказал что он мерзкий е6ливый колбасник. Не понимаю за что его так мир футбольный любит?? Педрила какой-то.

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  10. royal-arsenal 27.12.2018 11:33 # royal-arsenal
    Судьи благоволят Ливерпуль в этом сезоне. Это залог чемпионства. В сезоне 13/14 такая же история была, но в той команде была ужасная оборона и вратарь +неудачник Стиви Джи. Поэтому чемпик не зацепили. Сейчас возьмут титул - ещё в августе говорил об этом.

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  11. ccchelsea 27.12.2018 11:31 # ccchelsea
    Колбаснеги сгорят, скриньте.

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  12. chr1s8rown 27.12.2018 11:24 # chr1s8rown
    этот тот пидор который удалил шелви и поставил пенальти за симуляцию валенсии ?скам ебанный

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  13. naby-keita 27.12.2018 11:24 # naby-keita
    Раз в год можно и симулировать

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  14. algambra 27.12.2018 11:19 # algambra
    да ничего не будет, Халси хайпует

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  15. farot 27.12.2018 11:17 # farot
    чистейшая симуляция. По букве закона, конечно, у судьи были поводы доебаться, но от таких "зацепов" не падают как подкошенные. Учитывая, что это не первый случай у Салаха и лфк в целом - пора наказывать.

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  16. kagawa 27.12.2018 11:17 # kagawa
    Зачем Саллаху таким заниматься, не понимаю. Странно

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  17. redstyle 27.12.2018 11:11 # redstyle
    Там пенальти. Так что без шансов.

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  18. gerrard08 27.12.2018 11:10 # gerrard08
    Дисква должна даваться за наеб судей, как когда стерлядь споткнулся.

    В этом же эпизоде, без б, упал красиво и театрально, но фактическое касание рукой было, а раз так, значит на усмотрение арбитра эпизод. Но с варом, пересмотря эпизод, скорее всего пенку отменили бы.

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  19. vyrentz 27.12.2018 11:08 # vyrentz
    Вряд ли накажут, все же причина падать была. Но, конечно, хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Это не красит ни футбол, ни команду, ни самого Саллаха.

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  20. liverfun 27.12.2018 11:06 # liverfun
    дернул за предплечье игрока на скорости, судья был рядом, даже этот дамметт не спорил. какие вопросы? нырка тут нет точно, все зависело от того, как рефери расценивает такие эпизоды

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