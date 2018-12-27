Марк Халси: "Салах должен получить два матча дисквалификации"
Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах должен получить пенальти за свой нырок против "Ньюкасла".
Назначение пенальти за фол Пола Дамметта на Салахе в начале второго тайма стало ключевым моментом вчерашнего матча на "Энфилде". Пропустив второй гол, "сороки" потеряли всякую надежду и в итоге потерпели поражение 4:0.
В том эпизоде Дамметт схватил Салаха за верхнюю часть руки, а Мохамед упал как подкошенный, убедив рефери Грэма Скотта в серьезности нарушения.
"Этот натянутый пенальти изменил все, и теперь мне приходится объясняться, почему мы пропустили четыре гола", — негодовал после матча главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес.
Сегодня FA должна рассмотреть этот инцидент и решить, будут ли в адрес египтянина выдвинуты обвинения. Халси считает, что на это есть все шансы.
"Умар Ниассе и Мануэль Лансини получили по двухматчевой дисквалификации за "введение рефери в заблуждение" в прошлом сезоне. Салах упал на газон так же легко, как и они, поэтому он должен получить такое же наказание, если комиссия будет последовательна", — сообщил Халси The Sun.
@MoSalah 's penalty that has been falsely accused of "diving" by some malicious parties.— Kevin Chan (@LuckyLukeXO) 26 декабря 2018 г.
Without a doubt that Dummett had his hand on Salah's arm; not just touch & let go, but actually clasped it long enough to exert force.
The main argument is it seemed like a "soft" tug... + pic.twitter.com/0Cj3PeSrZA
27.12.2018 11:00
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Последние комментарии:
Жалкая пародия Азара
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Есть контакт - есть пеналь. Но саллах поступил по свински.
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Это такая колбасная стратегия. Вдруг в конце придется разницу мячей считать
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известный де*ил
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Повод есть и пенальти есть!
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Бывший рефери Премьер-Лиги Марк Халси заявил, что нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ ПЕНАЛЬТИ за свой нырок против "Ньюкасла".
фапл
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типцикал скузи будут оправдывать хаченка, как, собственно, и бентеке в свое время. что с них взять, это же скузи
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на все воля Аллаха
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Назначение пенальти за фол Пола Дамметта на Салахе в начале второго тайма стало ключевым моментом вчерашнего матча на "Энфилде". Пропустив второй гол, "сороки" потеряли всякую надежду и в итоге потерпели поражение 4:0.
Источник: http://fapl.ru/posts/67679/
По-моему ключевой момент, это когда на Деулофеу фолят и не ставят железный пенальти, а через минуту свистят в обратную сторону и ставят пенальти в ворота соперника, а не при счете 0-1 когда ты не атакуешь и рискуешь пропустить еще. Тем не менее солах еще раз доказал что он мерзкий е6ливый колбасник. Не понимаю за что его так мир футбольный любит?? Педрила какой-то.
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Судьи благоволят Ливерпуль в этом сезоне. Это залог чемпионства. В сезоне 13/14 такая же история была, но в той команде была ужасная оборона и вратарь +неудачник Стиви Джи. Поэтому чемпик не зацепили. Сейчас возьмут титул - ещё в августе говорил об этом.
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Колбаснеги сгорят, скриньте.
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этот тот пидор который удалил шелви и поставил пенальти за симуляцию валенсии ?скам ебанный
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Раз в год можно и симулировать
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да ничего не будет, Халси хайпует
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чистейшая симуляция. По букве закона, конечно, у судьи были поводы доебаться, но от таких "зацепов" не падают как подкошенные. Учитывая, что это не первый случай у Салаха и лфк в целом - пора наказывать.
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Зачем Саллаху таким заниматься, не понимаю. Странно
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Там пенальти. Так что без шансов.
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Дисква должна даваться за наеб судей, как когда стерлядь споткнулся.
В этом же эпизоде, без б, упал красиво и театрально, но фактическое касание рукой было, а раз так, значит на усмотрение арбитра эпизод. Но с варом, пересмотря эпизод, скорее всего пенку отменили бы.
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Вряд ли накажут, все же причина падать была. Но, конечно, хотелось бы, чтобы такого больше не повторялось. Это не красит ни футбол, ни команду, ни самого Саллаха.
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дернул за предплечье игрока на скорости, судья был рядом, даже этот дамметт не спорил. какие вопросы? нырка тут нет точно, все зависело от того, как рефери расценивает такие эпизоды
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