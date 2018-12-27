Почеттино: "Сон невероятен"
Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отметил прекрасную форму своего нападающего Сон Хен Мина.
Накануне Сон своим дублем помог "шпорам" отпраздновать убедительную победу над "Борнмутом" со счетом 5:0 и выйти на второе место в Премьер-Лиге.
Теперь на счету 26-летнего южнокорейца уже 10 голов за "Тоттенхэм" в этом сезоне, причем половину из них он забил в трех последних матчах с учетом всех соревнований. Текущая форма Сона, который через пару недель уедет на Кубок Азии, вызывает восхищение у Почеттино.
"Невероятно. Что еще я могу сказать? Сонни великолепно работает на команду".
"У него был небольшой отдых в ноябре, после чего он принялся набирать форму, и я думаю, сейчас он великолепен. Он начал свою великолепную серию с матча с "Челси" и отлично трудится на команду до сих пор".
"Надеюсь, он сможет поддерживать эту форму, но вы знаете, что скоро он уедет из "Тоттенхэма", чтобы выступить за свою сборную в Дубае на Кубке Азии", — цитирует Почеттино Goal.
27.12.2018 10:00
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Последние комментарии:
если быть обьективным, то там не только Сон в приличной форме.
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Лучший казах в АПЛ.
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Щас бы своими никому не интересными снами хвастаться.
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зачем герой нации на Кубок Азии?
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Хорошую форму набрал к кубку Азии.)
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красавчик
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Откосил от армии теперь летает
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