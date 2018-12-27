Почеттино: "Сон невероятен"

Сон Хен Мин Рулевой "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино отметил прекрасную форму своего нападающего Сон Хен Мина.

Накануне Сон своим дублем помог "шпорам" отпраздновать убедительную победу над "Борнмутом" со счетом 5:0 и выйти на второе место в Премьер-Лиге.

Теперь на счету 26-летнего южнокорейца уже 10 голов за "Тоттенхэм" в этом сезоне, причем половину из них он забил в трех последних матчах с учетом всех соревнований. Текущая форма Сона, который через пару недель уедет на Кубок Азии, вызывает восхищение у Почеттино.

"Невероятно. Что еще я могу сказать? Сонни великолепно работает на команду".

"У него был небольшой отдых в ноябре, после чего он принялся набирать форму, и я думаю, сейчас он великолепен. Он начал свою великолепную серию с матча с "Челси" и отлично трудится на команду до сих пор".

"Надеюсь, он сможет поддерживать эту форму, но вы знаете, что скоро он уедет из "Тоттенхэма", чтобы выступить за свою сборную в Дубае на Кубке Азии", — цитирует Почеттино Goal.


Метки Почеттино, Сон, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 10:00

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 27.12.2018 11:00 # manutd-20champ
    если быть обьективным, то там не только Сон в приличной форме.

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  2. brown-ale 27.12.2018 10:44 # brown-ale
    Лучший казах в АПЛ.

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  3. electric 27.12.2018 10:27 # electric
    Щас бы своими никому не интересными снами хвастаться.

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  4. papka-legend 27.12.2018 10:26 # papka-legend
    зачем герой нации на Кубок Азии?

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  5. lampard78 27.12.2018 10:23 # lampard78
    Хорошую форму набрал к кубку Азии.)

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  6. naby-keita 27.12.2018 10:14 # naby-keita
    красавчик

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  7. chebrec 27.12.2018 10:09 # chebrec
    Откосил от армии теперь летает

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