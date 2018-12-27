Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за Boxing Day (ВИДЕО)
Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 19-го тура Премьер-Лиги за Boxing Day.
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27.12.2018 09:45
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Последние комментарии:
Мане немного не везёт , но терпение и будут годы по воле Всевышнего
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Последний гол забил Фабиньо, а не Шакири.
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Фирмино 2 раза сделал воздушные передачи и 1 раз Ловрен, Мане их все не реализовал
как же не везет моему брату в последнее время с реализацией
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Камон Челси!
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