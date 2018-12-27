Лучшие моменты матчей Премьер-Лиги за Boxing Day (ВИДЕО)

Майк Дин и Фабиан Дельф Предлагаем вашему вниманию видеообзоры главных моментов матчей 19-го тура Премьер-Лиги за Boxing Day.



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Метки видео, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 09:45

Количество просмотров Просмотров: 1291

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Последние комментарии:




  1. torres-9- 27.12.2018 11:33 # torres-9-
    Мане немного не везёт , но терпение и будут годы по воле Всевышнего

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  2. electric 27.12.2018 10:47 # electric
    Последний гол забил Фабиньо, а не Шакири.

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  3. naby-keita 27.12.2018 10:23 # naby-keita
    Фирмино 2 раза сделал воздушные передачи и 1 раз Ловрен, Мане их все не реализовал
    как же не везет моему брату в последнее время с реализацией

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  4. chebrec 27.12.2018 10:08 # chebrec
    Камон Челси!

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