Клопп: "Я думал, это реакция на нашу победу, а не на проигрыш "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что его ввела в заблуждение восторженная реакция "Энфилда" в концовке матча против "Ньюкасла".

Накануне "красные" упрочили свое лидерство в Премьер-Лиге, убедительно переиграв "Ньюкасл" со счетом 4:0. В концовке этого безмятежного для "Ливерпуля" матча по трибунам распространилась новость, что в параллельном поединке "Манчестер Сити" уступает "Лестеру".



Однако Клопп не сразу понял истинную причину всплеска активности болельщиков в концовке. Юрген думал, что так фанаты благодарят свою команду за победу.



"Я думал, что толпа так отреагировала из-за нас. Я был очень наивен, я правда думал, что это было "большое спасибо за хорошую игру". После матча мне рассказали о результате другого матча".



"Естественно, никто не сказал нашей толпе, что еще в одном матче "Тоттенхэм" выиграл 5:0".



"Впрочем, все нормально. Это атмосфера Boxing Day — люди приезжают сюда со всего мира посмотреть футбол. На матче была очень хорошая атмосфера и даже исключительная в тот момент. Но я думал, что это реакция из-за нас", — цитирует Клоппа ESPN.