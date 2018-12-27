Сарри сравнил Азара с Месси и Роналду

Наставник "Челси" Маурицио Сарри сравнил своего плеймейкера Эдена Азара с Лионелем Месси и Криштиану Роналду по вкладу в игру команды.

Накануне вечером Азар вновь вышел на позицию "ложной девятки", своим дублем поспособствовав победе "синих" над "Уотфордом" со счетом 1:2. В этом сезоне Премьер-Лиги Эден поучаствовал уже в 19 голах — больше всех в дивизионе.



Кроме того, своим дублем 27-летний бельгиец открыл вторую сотню голов за клуб со "Стэмфорд Бридж", и после такого Сарри не стал скупиться на похвалу своему лидеру.



"Он очень важен для нас. Как важен Месси для "Барселоны" или Криштиану Роналду для "Ювентуса". Он очень классный игрок. Он способен играть на любой позиции. В данный момент он играет "ложную девятку", и он очень хорош в этой роли".



"Сегодня он забил два гола и, кажется, создал два-три очень хороших момента. Он очень хорошо поддерживает игру команду, создавая пространство для своих партнеров", — цитирует Сарри Goal.