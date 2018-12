Светская хроника за четверг

"Челси" договаривается об обмене Альваро Мораты на Гонсало Игуаина. Торган Азар может перейти в "Ливерпуль". "Арсенал" надеется приобрести Эвера Банегу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

"Челси" договаривается об обмене Альваро Мораты на нападающего "Милана" Гонсало Игуаина. (Sport Mediaset)



"Реал" готов отдать полузащитников Матео Ковачича и Иско в обмен на плеймейкера "Челси" Эдена Азара. (Onda Cero)



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп запланировал покупку полузащитника менхенгладбахской "Боруссии" Торгана Азара за 31 миллион фунтов. (Daily Star)



"Ювентус" не продаст полузащитника Дугласа Косту, которого связывали с переходом в "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити" в январе. (Calciomercato)



Букмекеры назвали "Юнайтед" фаворитом на приобретение защитника "Наполи" Калиду Кулибали в январе. (The Sun)



Защитник "Юнайтед" Маттео Дармиан может вернуться в Серию А в январе. (Daily Express)



Главный тренер "Монако" Тьерри Анри заинтересован в полузащитнике "Тоттенхэма" Муссе Дембеле. (The Sun)



"Тоттенхэм" может предложить 15 млн. фунтов за правого защитника "Норвича" Макса Ааронса, который также интересен "РБ Лейпциг". (The Sun)



"Уотфорд" опасается ухода полузащитника Абдулая Дукуре в ПСЖ в следующем месяце и уже присмотрел Адриена Тамеза из "Ниццы" на замену своему лидеру. (Daily Mail)



В борьбе за Дукуре ПСЖ может столкнуться с конкуренцией со стороны "Арсенала" и "Эвертона". (Paris United)



"Арсенал" надеется приобрести 30-летнего полузащитника "Севильи" Эвера Банегу за 18 млн. фунтов в январе. (Rosario3)



Голкипер "Легии" Радослав Маецки может стать долгосрочной заменой Петру Чеху в "Арсенале". (Evening Standard)



"Арсенал" и "Эвертон" раздумывают над приобретением защитника "Вест Хэма" Риса Оксфорда. (Daily Star)



Московский ЦСКА не уверен, что сможет выкупить нападающего "Эвертона" Николу Влашича после окончания аренды. (Liverpool Echo)



"Вест Хэм" предложил 6.5 млн. фунтов за 31-летнего полузащитника "Бешикташа" Гари Меделя, но в ответ получил отказ. (talkSPORT)



"Ньюкасл" интересуется бывшим нападающим "Сандерленда" и "Ливерпуля" Фабио Борини. (Tuttomercatoweb)



Другое



Айтор Каранка находится на пороге увольнения с поста главного тренера "Ноттингем Форест", не сумев обеспечить место в топ-6 Чемпионшипа к Новому году. (The Telegraph)



Экс-тренер "Уотфорда" Кике Санчес Флорес возглавил китайский клуб "Шанхай Шеньхуа". (Sky Sports)



Оле Гуннар Сульшер получит бонус в 2 млн. фунтов, если выведет "Юнайтед" в Лигу Чемпионов на будущий сезон. (Daily Star)



"Сандерленд" обновил рекорд посещаемости матча в Лиге Один. На игру "черных котов" с "Брэдфордом" на Boxing Day пришло почти 50 тыс. зрителей — это больше, чем, например, на победу "Тоттенхэма" 5:0 над "Борнмутом" на "Уэмбли" в этот же день. (Daily Mirror)



Вингер "Юнайтед" Джесси Лингард продолжает развивать персональный бренд, под которым он выпускает одежду, средства для бритья и чехлы для смартфонов. (The Sun)