Сарри объяснил обратную замену Хадсон-Одои

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил обратную замену юного нападающего Каллума Хадсон-Одои в победном для "синих" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" рецидивом травмы.

Сарри был вынужден бросить 18-летнего Хадсон-Одои в бой на исходе первого тайма, когда травму получил Педро. Однако за пять минут до конца матча Маурицио убрал воспитанника "синих" с поля.



Трибуна с гостевыми болельщиками отреагировала гулом негодования на обратную замену Каллума, которого активно сватают в "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". По словам Сарри, он просто не мог рисковать англичанином.



"Он впервые в этом сезоне сыграл в рамках Премьер-Лиги, и он очень хорошо провел свои 55 минут. Одну неделю назад он перенес небольшую травму задней поверхности бедра, и за 10 минут до окончания матча боль в этой области ноги вернулась, поэтому мы предпочли заменить его".



"Я понимаю расстройство болельщиков, но у нас не было другого варианта, это было слишком опасно", — цитирует Сарри официальный веб-сайт "Челси".





Great performance from the boys, gutted to come off with a hamstring problem but I’ll come back stronger!! pic.twitter.com/0PFQo9MUYo