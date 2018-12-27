Сарри объяснил обратную замену Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри объяснил обратную замену юного нападающего Каллума Хадсон-Одои в победном для "синих" матче Премьер-Лиги против "Уотфорда" рецидивом травмы.

Сарри был вынужден бросить 18-летнего Хадсон-Одои в бой на исходе первого тайма, когда травму получил Педро. Однако за пять минут до конца матча Маурицио убрал воспитанника "синих" с поля.

Трибуна с гостевыми болельщиками отреагировала гулом негодования на обратную замену Каллума, которого активно сватают в "Баварию" и дортмундскую "Боруссию". По словам Сарри, он просто не мог рисковать англичанином.

"Он впервые в этом сезоне сыграл в рамках Премьер-Лиги, и он очень хорошо провел свои 55 минут. Одну неделю назад он перенес небольшую травму задней поверхности бедра, и за 10 минут до окончания матча боль в этой области ноги вернулась, поэтому мы предпочли заменить его".

"Я понимаю расстройство болельщиков, но у нас не было другого варианта, это было слишком опасно", — цитирует Сарри официальный веб-сайт "Челси".


Метки Премьер-Лига, Сарри, Уотфорд, Хадсон-Одои, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 07:00

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  1. chelsiukpro 27.12.2018 09:11 # chelsiukpro
    Все по делу Сарри! Баркли больше повлиял на игру нежели Одой.

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  2. redevilsfun 27.12.2018 09:10 # redevilsfun
    Моур ин!

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  3. lampard78 27.12.2018 08:30 # lampard78
    Сарри топчик же. Полсезона мариновал парня на лавке, стоило тому травмироваться, так сразу выпустил, хотя были как раз и другие варианты. Что б в 18 лет сделать хронического калеку уже, что ли?

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  4. recyjoed 27.12.2018 07:18 # recyjoed
    сарри аут) моур ин!

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