Эден Азар хочет стать легендой "Челси"

Эден Азар Преодолев отметку в 100 голов за клуб в матче против "Уотфода", плеймейкер Эден Азар заявил о своем намерении стать легендой "Челси".

В выездном матче на "Викаридж Роад" Азару вновь пришлось сыграть "ложную девятку", и с этой ролью Эден справился блестяще, забив по голу в каждом из таймов. До перерыва бельгиец завершил контратаку, а после заработал и сам же реализовал пенальти — 1:2.

Эти голы стали 100-м и 101-м для 27-летнего Азара за клуб со "Стэмфорд Бридж". Теперь Эден хочет развить этот успех, подкрепив его легендарным статусом.

"Это много значит для меня, особенно если учесть, что мы еще и победили. Я никогда не забуду, что забил 101 гол за этот удивительный клуб, но я думаю, болельщики, тренерский штаб, я сам, игроки, все мы, хотим большего.

"Я хочу забить больше за этот клуб и постараться стать легендой вроде Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри, Дидье Дрогба, я хочу постараться изо всех сил. Очень приятно, когда ты при этом побеждаешь", — сообщил Азар Sky Sports.


Метки Азар, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 06:00

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  1. naby-keita 27.12.2018 06:48 # naby-keita
    Камон Челси!

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  2. van-der-slav 27.12.2018 06:05 # van-der-slav
    Лэмпард в сити играл потом, терри в астон вилле. А азар где, в реале?

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