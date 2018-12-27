Эден Азар хочет стать легендой "Челси"

Преодолев отметку в 100 голов за клуб в матче против "Уотфода", плеймейкер Эден Азар заявил о своем намерении стать легендой "Челси".

В выездном матче на "Викаридж Роад" Азару вновь пришлось сыграть "ложную девятку", и с этой ролью Эден справился блестяще, забив по голу в каждом из таймов. До перерыва бельгиец завершил контратаку, а после заработал и сам же реализовал пенальти — 1:2.



Эти голы стали 100-м и 101-м для 27-летнего Азара за клуб со "Стэмфорд Бридж". Теперь Эден хочет развить этот успех, подкрепив его легендарным статусом.



"Это много значит для меня, особенно если учесть, что мы еще и победили. Я никогда не забуду, что забил 101 гол за этот удивительный клуб, но я думаю, болельщики, тренерский штаб, я сам, игроки, все мы, хотим большего.



"Я хочу забить больше за этот клуб и постараться стать легендой вроде Фрэнка Лэмпарда, Джона Терри, Дидье Дрогба, я хочу постараться изо всех сил. Очень приятно, когда ты при этом побеждаешь", — сообщил Азар Sky Sports.