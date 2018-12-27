Эмери извинился за то, что пнул бутылку в фаната "Брайтона"

Наставник "Арсенала" Унаи Эмери извинился за то, что пнул бутылку с водой в фаната во время матча против "Брайтона".

Открыв счет уже на седьмой минуте выездного противостояния с "чайками", "Арсенал" позволил сопернику еще в первом тайме сравнять счет. В дальнейшем "канониры" не наиграли на победу — 1:1.



По ходу матча, испытывая разочарование, Эмери пнул бутылку с водой, и та полетела болельщика "Брайтона". 47-летний испанец немедленно извинился перед фанатом и пожал руки с пострадавшим, а после финального свистка дополнительно объяснил свой поступок.



"Я принес свои извинения, потому что я пнул бутылку в расстроенных чувствах из-за одного из эпизодов на последних минутах. Удар не был сильным, но бутылка задела одного болельщика. Я извинился перед всеми ними", — цитирует Эмери Sky Sports.



Также Унаи заявил, что не жалеет о замене в перерыве Месута Озила, после ухода которого игрока "Арсенала" только потускнела.



"Нет, не желаю. Это было исключительно тактическое решение. В предыдущих матчах мы меняли других игроков в перерыве. Сегодня это случилось с Месутом, но это было исключительно тактическое решение, никаких других проблем здесь нет".



"Я хотел лучше контролировать позиционирование игроков на поле, но во втором тайме нам не удавалось воплощать свои идеи. Во втором тайме мы создали меньше моментов", — добавил Эмери.