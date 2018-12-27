Азар принес "Челси" победу над "Уотфордом"
Дубль Эдена Азара обеспечил "Челси" выездную победу в тяжелейшем противостоянии с "Уотфордом" — 1:2.
И Хави Грасия, и Маурицио Сарри выпустили тех же игроков, что и в своих предыдущих матчах.
В начале матча голкипер "синих" Кепа Аррисабалага сделал щедрый подарок своему соотечественнику Жерару Деулофеу, но тот решил сыграть по-пижонски, пяткой, и прекрасный момент был загублен.
В ответ на это на противоположном краю поля Виллиан на высочайшей скорости промчался внутри штрафной мимо голкипера "шершней" Бена Фостера и с острого угла пробил в основание штанги.
Несмотря на более чем двукратное преимущество "Челси" по владению мячом, отсутствовали не только голевые моменты, но даже удары в створ. Обе команды были недостаточно нацелены на ворота.
В итоге первое же попадание в створ стало результативным. Уже в компенсированное время Матео Ковачич совершил перехват в середине поля, продвинулся вперед и отдал передачу Эдену Азару, который проскочил мимо Фостера и поразил пустые ворота — 0:1.
В это же компенсированное время случился и второй гол, ответный. Роберто Перейра нанес классный удар по летящему мячу с линии штрафной после подачи от угла поля — 1:1.
В начале второго тайма рефери Мартин Аткинсон пожалел Давида Луиса, в своей штрафной толкнувшего в спину соперника, зато назначил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав фол Фостера на Азаре. Сам Эден и исполнил 11-метровый — 1:2.
В дальнейшем "Уотфорд" прикладывал огромные усилия, чтобы избежать поражения, принявшись откровенно рисковать в концовке. "Челси" не раз мог наказать своего соперника за чересчур открытую игру, однако счет уже не изменился.
Этот выезд получился очень непростым для "Челси". "Синие" нанесли всего два удара в створ и забили два гола, включая один с пенальти. "Уотфорд" имел свои шансы и показал довольно качественный футбол, однако остроты — как и удачи — хозяева не хватило.
"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче
27.12.2018 00:25
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Последние комментарии:
Сборная первой половины сезона:
--------Аллисон------------
Аспи(все игры от звонка до звонка)----Шейн Даффи из Брайтона(благодаря ему клуб находится так высоко так как пропустили меньше чем МЮ и на два больше Арсенала)--------ВВД--------Шоу(идите нахуй со своим Робертсоном, никто в мире не смог бы показывать такой уровень футбола при Моуре, единственное светлое пятно за пол сезона то как прибавил Шоу, летом все пиздели что он жирдяй а он так грамотно преобразился)
Дукуре-------Салах--------Канте
Стерлинг----- Кейн(Ауба)------Азар
(ответить)
Кстати, хачики обычно ждут экспертного мнения от белых людей. Типо дое6ами "ну, че ты сейчас скажешь?" и им подобными. Опасайтесь
(ответить)
Очередная насосанная победка. Поставь судья чистый пенальти, который заработал Луис, был бы тот же результат что и с Лестером. Пока Азар тянет, но сказка не бывает вечной.
(ответить)
Сборная первой половины сезона:
Алиссон
Аспи Ван Дейк Ляпорт Робертсон
Милнер Фернандиньо Б.Силва
Салах Обама Азар
Тренер первой половины сезона: Эмери
(ответить)
Грин
Кабальеро
Кэйхилл
Луиз
Фабрегас
Виллиан
Педро
Жиру
Старые пердуны
Дзаппакоста
Дринквотер
Мозес
Вообще не играют
Маратик просто бревно
Как вообще с таким подбором игроков можно на что то рассчитывать
Вообще весь состав менять надо
(ответить)
Я не пойму, чего все ноют эти пенсы, видите ли мало времени дают молодежи, и это при том что Лофтус-Чик сыграл в 7 из 10 матчей Челси, и явно делает успехи, да даже 18-летний Хадсон-Одои все чаще и чаще выходит, вот уже пол тайма отыграл, когда подобное было в Челси, 10 или 15 лет назад, и было ли вообще?
Понаиграются в своих симуляторах и борзеют тут, ох.уевшие
(ответить)
Бля, у Одои всё таки травма.
(ответить)
Интер с Наполи отыграли охуенный матч.
Кулибяка хоть и получил красную но все же отыграл как топарь(усилит любую команду мира)
У Интера есть перцы которые достойны играть в АПЛ:
Брозович(средняя стата за матч 12-14 км,покрывает хуями всяких торрейр,канте,милнеров и центр поля)
Де Врей=в ТОП 5 защей СЕРИАЛА(мог бы с Ван Дейком пару получше Силвы-Луиза сообразить учитывая скупой выбор на скамье,хуй знает куда смотрели в прошлом году когда у него контракт истекал с Лацио)
Политано жуткий креативщик(подошел бы МЮ-Челси-Арсеналу учитывая проблемы на правом фланге у всех этих клубов)
Шкриняр стабилен,интересно когда пойдет на повышение?
Мартинез вроде как толковый нап 10-ку за сезон положит.
Икарди в представлении не нуждается хотя я считаю что он похуже Кейна
(ответить)
Азар конечно пздц машина, вот что значить тащить весь клуб на своих одиноких плечах, уж который блеа матч тащить только он, с ума можно свихнуться играя на таком темпе, бест этого сезона, нужен игу и факир, тупицу Виллиана слить в МЮ,3 шанса ноль гола.
Сборная апл моя версия
Алисон
Аспи Рюди Вандайк Робертсон
Торрейра
Салах Эриксон Сонь Хень Мин
Азар Аубамеянг
(ответить)
кстати, этот ходжсон обои прям копия молодого айба, такой же бестолковый черный бегунок
(ответить)
Ппц ещё в воскресенье матч с кристальным паласом с раздражающими заха и таунсендом
(ответить)
Просто охуенноо быть на троне с отрывом.Смотришь на все эти Челси Арсеналы - как на детей которые играться в свое песочнице и думают о ерунде.
Как же хорошо на вершине в одиночестве и королевском величии!
(ответить)
Бля, с Пэлас конечно будет пиздец как сложно. Особенно, если учесть то, что Сарри поменяет большую часть сегодняшнего состава. Хорошо, что аснл с колбасой играет, а там 99% будет всос.
(ответить)
короли на троне
(ответить)
Как же мне хуёво.
(ответить)
Когда там уже старого пердуна игуаина подпишут то
(ответить)
Вымученная победа.
(ответить)
Ппц какого куя нголо мбапе по пустым воротам не лупил.
(ответить)
2 удара в створ?? Автор матч вообще смотрел???
(ответить)
Это вам не против мертвого Ньюкасла отскакивать, забивая с левой пенки
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