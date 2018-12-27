Азар принес "Челси" победу над "Уотфордом"

Дубль Эдена Азара обеспечил "Челси" выездную победу в тяжелейшем противостоянии с "Уотфордом" — 1:2.

И Хави Грасия, и Маурицио Сарри выпустили тех же игроков, что и в своих предыдущих матчах.



В начале матча голкипер "синих" Кепа Аррисабалага сделал щедрый подарок своему соотечественнику Жерару Деулофеу, но тот решил сыграть по-пижонски, пяткой, и прекрасный момент был загублен.



В ответ на это на противоположном краю поля Виллиан на высочайшей скорости промчался внутри штрафной мимо голкипера "шершней" Бена Фостера и с острого угла пробил в основание штанги.



Несмотря на более чем двукратное преимущество "Челси" по владению мячом, отсутствовали не только голевые моменты, но даже удары в створ. Обе команды были недостаточно нацелены на ворота.



В итоге первое же попадание в створ стало результативным. Уже в компенсированное время Матео Ковачич совершил перехват в середине поля, продвинулся вперед и отдал передачу Эдену Азару, который проскочил мимо Фостера и поразил пустые ворота — 0:1.



В это же компенсированное время случился и второй гол, ответный. Роберто Перейра нанес классный удар по летящему мячу с линии штрафной после подачи от угла поля — 1:1.



В начале второго тайма рефери Мартин Аткинсон пожалел Давида Луиса, в своей штрафной толкнувшего в спину соперника, зато назначил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав фол Фостера на Азаре. Сам Эден и исполнил 11-метровый — 1:2.



В дальнейшем "Уотфорд" прикладывал огромные усилия, чтобы избежать поражения, принявшись откровенно рисковать в концовке. "Челси" не раз мог наказать своего соперника за чересчур открытую игру, однако счет уже не изменился.



Этот выезд получился очень непростым для "Челси". "Синие" нанесли всего два удара в створ и забили два гола, включая один с пенальти. "Уотфорд" имел свои шансы и показал довольно качественный футбол, однако остроты — как и удачи — хозяева не хватило.



"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче