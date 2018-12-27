Азар принес "Челси" победу над "Уотфордом"

Эден Азар Дубль Эдена Азара обеспечил "Челси" выездную победу в тяжелейшем противостоянии с "Уотфордом" — 1:2.

И Хави Грасия, и Маурицио Сарри выпустили тех же игроков, что и в своих предыдущих матчах.

В начале матча голкипер "синих" Кепа Аррисабалага сделал щедрый подарок своему соотечественнику Жерару Деулофеу, но тот решил сыграть по-пижонски, пяткой, и прекрасный момент был загублен.

В ответ на это на противоположном краю поля Виллиан на высочайшей скорости промчался внутри штрафной мимо голкипера "шершней" Бена Фостера и с острого угла пробил в основание штанги.

Несмотря на более чем двукратное преимущество "Челси" по владению мячом, отсутствовали не только голевые моменты, но даже удары в створ. Обе команды были недостаточно нацелены на ворота.

В итоге первое же попадание в створ стало результативным. Уже в компенсированное время Матео Ковачич совершил перехват в середине поля, продвинулся вперед и отдал передачу Эдену Азару, который проскочил мимо Фостера и поразил пустые ворота — 0:1.

В это же компенсированное время случился и второй гол, ответный. Роберто Перейра нанес классный удар по летящему мячу с линии штрафной после подачи от угла поля — 1:1.

В начале второго тайма рефери Мартин Аткинсон пожалел Давида Луиса, в своей штрафной толкнувшего в спину соперника, зато назначил пенальти в противоположные ворота, зафиксировав фол Фостера на Азаре. Сам Эден и исполнил 11-метровый — 1:2.

В дальнейшем "Уотфорд" прикладывал огромные усилия, чтобы избежать поражения, принявшись откровенно рисковать в концовке. "Челси" не раз мог наказать своего соперника за чересчур открытую игру, однако счет уже не изменился.

Этот выезд получился очень непростым для "Челси". "Синие" нанесли всего два удара в створ и забили два гола, включая один с пенальти. "Уотфорд" имел свои шансы и показал довольно качественный футбол, однако остроты — как и удачи — хозяева не хватило.

"Уотфорд" — "Челси". Отчет о матче


Метки обзор матча, Премьер-Лига, Уотфорд, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.12.2018 00:25

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Последние комментарии:




  1. jappstamm 27.12.2018 01:57 # jappstamm
    Сборная первой половины сезона:
    --------Аллисон------------
    Аспи(все игры от звонка до звонка)----Шейн Даффи из Брайтона(благодаря ему клуб находится так высоко так как пропустили меньше чем МЮ и на два больше Арсенала)--------ВВД--------Шоу(идите нахуй со своим Робертсоном, никто в мире не смог бы показывать такой уровень футбола при Моуре, единственное светлое пятно за пол сезона то как прибавил Шоу, летом все пиздели что он жирдяй а он так грамотно преобразился)
    Дукуре-------Салах--------Канте
    Стерлинг----- Кейн(Ауба)------Азар

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  2. lexa-arsenal 27.12.2018 01:51 # lexa-arsenal
    Кстати, хачики обычно ждут экспертного мнения от белых людей. Типо дое6ами "ну, че ты сейчас скажешь?" и им подобными. Опасайтесь

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  3. acceptodessa 27.12.2018 01:32 # acceptodessa
    Очередная насосанная победка. Поставь судья чистый пенальти, который заработал Луис, был бы тот же результат что и с Лестером. Пока Азар тянет, но сказка не бывает вечной.

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  4. ccchelsea 27.12.2018 01:29 # ccchelsea
    Сборная первой половины сезона:

    Алиссон
    Аспи Ван Дейк Ляпорт Робертсон
    Милнер Фернандиньо Б.Силва
    Салах Обама Азар

    Тренер первой половины сезона: Эмери

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  5. chebrec 27.12.2018 01:18 # chebrec
    Грин
    Кабальеро
    Кэйхилл
    Луиз
    Фабрегас
    Виллиан
    Педро
    Жиру
    Старые пердуны

    Дзаппакоста
    Дринквотер
    Мозес
    Вообще не играют


    Маратик просто бревно

    Как вообще с таким подбором игроков можно на что то рассчитывать
    Вообще весь состав менять надо

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  6. cristean2 27.12.2018 01:08 # cristean2
    Я не пойму, чего все ноют эти пенсы, видите ли мало времени дают молодежи, и это при том что Лофтус-Чик сыграл в 7 из 10 матчей Челси, и явно делает успехи, да даже 18-летний Хадсон-Одои все чаще и чаще выходит, вот уже пол тайма отыграл, когда подобное было в Челси, 10 или 15 лет назад, и было ли вообще?

    Понаиграются в своих симуляторах и борзеют тут, ох.уевшие

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  7. ccchelsea 27.12.2018 01:04 # ccchelsea
    Бля, у Одои всё таки травма.

    (ответить)

  8. jappstamm 27.12.2018 00:54 # jappstamm
    Интер с Наполи отыграли охуенный матч.
    Кулибяка хоть и получил красную но все же отыграл как топарь(усилит любую команду мира)
    У Интера есть перцы которые достойны играть в АПЛ:
    Брозович(средняя стата за матч 12-14 км,покрывает хуями всяких торрейр,канте,милнеров и центр поля)
    Де Врей=в ТОП 5 защей СЕРИАЛА(мог бы с Ван Дейком пару получше Силвы-Луиза сообразить учитывая скупой выбор на скамье,хуй знает куда смотрели в прошлом году когда у него контракт истекал с Лацио)
    Политано жуткий креативщик(подошел бы МЮ-Челси-Арсеналу учитывая проблемы на правом фланге у всех этих клубов)
    Шкриняр стабилен,интересно когда пойдет на повышение?
    Мартинез вроде как толковый нап 10-ку за сезон положит.
    Икарди в представлении не нуждается хотя я считаю что он похуже Кейна

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  9. shymkentski 27.12.2018 00:53 # shymkentski
    Азар конечно пздц машина, вот что значить тащить весь клуб на своих одиноких плечах, уж который блеа матч тащить только он, с ума можно свихнуться играя на таком темпе, бест этого сезона, нужен игу и факир, тупицу Виллиана слить в МЮ,3 шанса ноль гола.

    Сборная апл моя версия

    Алисон
    Аспи Рюди Вандайк Робертсон
    Торрейра
    Салах Эриксон Сонь Хень Мин
    Азар Аубамеянг

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  10. kos9k 27.12.2018 00:52 # kos9k
    кстати, этот ходжсон обои прям копия молодого айба, такой же бестолковый черный бегунок

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  11. mata05 27.12.2018 00:51 # mata05
    Ппц ещё в воскресенье матч с кристальным паласом с раздражающими заха и таунсендом

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  12. skychnie-oboi 27.12.2018 00:49 # skychnie-oboi
    Просто охуенноо быть на троне с отрывом.Смотришь на все эти Челси Арсеналы - как на детей которые играться в свое песочнице и думают о ерунде.

    Как же хорошо на вершине в одиночестве и королевском величии!

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  13. ccchelsea 27.12.2018 00:47 # ccchelsea
    Бля, с Пэлас конечно будет пиздец как сложно. Особенно, если учесть то, что Сарри поменяет большую часть сегодняшнего состава. Хорошо, что аснл с колбасой играет, а там 99% будет всос.

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  14. only--liverpool 27.12.2018 00:47 # only--liverpool
    короли на троне

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  15. rentv 27.12.2018 00:46 # rentv
    Как же мне хуёво.

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  16. chebrec 27.12.2018 00:45 # chebrec
    Когда там уже старого пердуна игуаина подпишут то

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  17. hachidlo 27.12.2018 00:45 # hachidlo
    Вымученная победа.

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  18. mata05 27.12.2018 00:41 # mata05
    Ппц какого куя нголо мбапе по пустым воротам не лупил.

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  19. londonskypoganec 27.12.2018 00:41 # londonskypoganec
    2 удара в створ?? Автор матч вообще смотрел???

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  20. ratamahatta 27.12.2018 00:40 # ratamahatta
    Это вам не против мертвого Ньюкасла отскакивать, забивая с левой пенки

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