Сульшер сообщил о возвращении "трудоголика" Санчеса

Временно исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер сообщил о возможном возвращении к следующему матчу Алексиса Санчеса, а с ним и двух других нападающих.

Как известно, из-за надрыва задней поверхности бедра Санчес отсутствует с ноября. Алексис проходил восстановление на родине в Чили, но после назначения Сульшера немедленно прилетел в Англию и в среду присутствовал на "Олд Траффорд" во время матча против "Хаддерсфилда".



После победы 3:1 Сульшер сообщил, что Санчес может сыграть уже против "Борнмута" в воскресенье. Также находятся на пороге возвращения в строй Антони Мартиаль и Ромелу Лукаку.



"Алексис вернулся. Он прилетел еще в пятницу и два дня хорошо работал над свой физической формой. Надеюсь, уже со следующей тренировки он будет в общей группе".



"Насчет его участия в матче с "Борнмутом" у меня нет уверенности, но он точно будет готов к "Ньюкаслу". У меня пока не было времени сесть и детально с ним поговорить, потому что у нас был выходной в канун Рождества. Несмотря на свой выходной, он все равно тренировался, и он жаждет вернуться на поле. Он выглядит трудоголиком".



"За одну неделю ничего не изменить, но я хочу, чтобы команда играла определенным образом и создавала сопернику проблемы. Мы в процессе, и это требует времени. Я кое-что подправил, но мы еще прибавим с течением времени. Я только что сказал своему штабу, что на следующей неделе, ведя 2:0 или 3:0, мы будем иметь возможность выпустить Санчеса, Мартиаля и Лукаку", — цитирует Сульшера The Telegraph.