Сульшер выделил Де Хеа и Погба после победы над "Хаддерсфилдом"
Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил роль голкипера Давида Де Хеа и полузащитника Поля Погба в победе 3:1 над "Хаддерсфилдом".
В лице "Хаддерсфилда" подопечные Сульшера встретили более дисциплинированного и организованного соперника, нежели "Кардифф", над которым "красные дьяволы" вдоволь порезвились в прошлый уикенд.
В игре "Юнайтед" не все было гладко, однако дубль Погба помог Сульшеру выиграть свой первый домашний матч в новой роли. После победы Оле Гуннар отметил не только автора двух голов, но и Де Хеа, который совершил важный сейв во втором тайме при счете 1:0.
"Это был не самый лучший матч. Мы были слегка медлительны в первые 20 минут, но мы освоились и забили несколько прекрасных голов".
"Тот сейв Де Хеа стал определяющим моментом матча. Это один из лучших сейвов, что я когда-либо видел. Это был большой момент для нас".
"Погба обладает атрибутами, чтобы забивать голы, вдобавок он отметился результативными передачами в предыдущем матче. Я очень им доволен сегодня. Поль все тот же — он любит футбол, любит подключаться вперед, а на его лице большая улыбка. Мне нравится работать с ним", — цитирует Сульшера Sky Sports.
26.12.2018 22:25
Просмотров: 1211
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Также Рэш был активен, много пытался бить, рвал оборону. ДэХеа потащил, конечно. Это как обычно...
(ответить)
сектанты выше хуй не поделили.
А суть в том, что в последнем сезоне САФa оборона была тоже дно. Все нивелировала атака. Можно подумать Рио с Видичем порой не чудили, или Эванс или Браун не привозили. Все это полная чушь. Нет защитников, которые все угрозы отражают. Важно, что команда в итоге забивает больше. Это футбол и тут бывают голы.
La verdad
(ответить)
ты давай не выделяй кого-то, а делай чего-нибудь в обороне. кошмар полный. первый серьезный клуб и полная торба обеспечена.
(ответить)
Новость для гей сайта. Голый нигер никому не интересен.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий