Сульшер выделил Де Хеа и Погба после победы над "Хаддерсфилдом"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил роль голкипера Давида Де Хеа и полузащитника Поля Погба в победе 3:1 над "Хаддерсфилдом".

В лице "Хаддерсфилда" подопечные Сульшера встретили более дисциплинированного и организованного соперника, нежели "Кардифф", над которым "красные дьяволы" вдоволь порезвились в прошлый уикенд.



В игре "Юнайтед" не все было гладко, однако дубль Погба помог Сульшеру выиграть свой первый домашний матч в новой роли. После победы Оле Гуннар отметил не только автора двух голов, но и Де Хеа, который совершил важный сейв во втором тайме при счете 1:0.



"Это был не самый лучший матч. Мы были слегка медлительны в первые 20 минут, но мы освоились и забили несколько прекрасных голов".



"Тот сейв Де Хеа стал определяющим моментом матча. Это один из лучших сейвов, что я когда-либо видел. Это был большой момент для нас".



"Погба обладает атрибутами, чтобы забивать голы, вдобавок он отметился результативными передачами в предыдущем матче. Я очень им доволен сегодня. Поль все тот же — он любит футбол, любит подключаться вперед, а на его лице большая улыбка. Мне нравится работать с ним", — цитирует Сульшера Sky Sports.