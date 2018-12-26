Сульшер выделил Де Хеа и Погба после победы над "Хаддерсфилдом"

Поль Погба Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер отметил роль голкипера Давида Де Хеа и полузащитника Поля Погба в победе 3:1 над "Хаддерсфилдом".

В лице "Хаддерсфилда" подопечные Сульшера встретили более дисциплинированного и организованного соперника, нежели "Кардифф", над которым "красные дьяволы" вдоволь порезвились в прошлый уикенд.

В игре "Юнайтед" не все было гладко, однако дубль Погба помог Сульшеру выиграть свой первый домашний матч в новой роли. После победы Оле Гуннар отметил не только автора двух голов, но и Де Хеа, который совершил важный сейв во втором тайме при счете 1:0.

"Это был не самый лучший матч. Мы были слегка медлительны в первые 20 минут, но мы освоились и забили несколько прекрасных голов".

"Тот сейв Де Хеа стал определяющим моментом матча. Это один из лучших сейвов, что я когда-либо видел. Это был большой момент для нас".

"Погба обладает атрибутами, чтобы забивать голы, вдобавок он отметился результативными передачами в предыдущем матче. Я очень им доволен сегодня. Поль все тот же — он любит футбол, любит подключаться вперед, а на его лице большая улыбка. Мне нравится работать с ним", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Погба, Премьер-Лига, Сульшер, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 22:25

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 26.12.2018 23:36 # mancunia-planet
    Также Рэш был активен, много пытался бить, рвал оборону. ДэХеа потащил, конечно. Это как обычно...

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  2. el-tirador 26.12.2018 23:07 # el-tirador
    сектанты выше хуй не поделили.
    А суть в том, что в последнем сезоне САФa оборона была тоже дно. Все нивелировала атака. Можно подумать Рио с Видичем порой не чудили, или Эванс или Браун не привозили. Все это полная чушь. Нет защитников, которые все угрозы отражают. Важно, что команда в итоге забивает больше. Это футбол и тут бывают голы.

    La verdad

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  3. manutd-20champ 26.12.2018 22:39 # manutd-20champ
    ты давай не выделяй кого-то, а делай чего-нибудь в обороне. кошмар полный. первый серьезный клуб и полная торба обеспечена.

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  4. frisby 26.12.2018 22:30 # frisby
    Новость для гей сайта. Голый нигер никому не интересен.

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