"Брайтон" не по зубам "Арсеналу"

Юрген Локадиа "Арсенал" в третьем выездом матче Премьер-Лиги подряд не смог победить, показав невзрачный футбол против "Брайтона" — 1:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Борнмута" в стартовом составе "чаек" появились Шейн Даффи, Дейл Стивенс и Гленн Мюррей, заменив Льюиса Данка, Ива Биссума и Флорина Андоне.

В старт "канониров" на этот матч вернулись Лоран Косьелни, Стефан Лихтштайнер и Лукас Торрейра, появившись вместо Начо Монреаля, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Мохамеда Эльнени.

Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и принялись атаковать. На четвертой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг пытался перебросить через голкипера, но неточно.

На седьмой минуте хозяева не смогли вынести мяч из своей штрафной, благодаря чему атака "Арсенала" продолжилась, а Александр Лакасетт короткой передачей нашел внутри площадки свободного Обамеянга, который закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:1.

Постепенно "Брайтон" добавил и в середине тайма по-настоящему показал зубы. Бернд Лено не смог намертво зафиксировать мяч, и налетевший коршуном Мюррей заставил снаряд пересечь линию ворот, однако рефери увидел в этом эпизоде нападение на голкипера "канониров".

"Чайки" стали все больше раскрываться, и на 30-й минуте это позволило Обамеянгу выйти один на один. Пьер-Эмерик технично подработал мяч грудью и уже расстреливал ворота, но Мэтт Райан сыграл блестяще, выручив свою команду.

Впрочем, "Брайтону" не потребовалось много владеть мячом, чтобы забить. На 35-й минуте Лихтштайнеру не хватило роста, чтобы прервать длинную передачу вперед Дэви Проппера, в результате чего Юрген Локадиа завладел снарядом, проскочил мимо вышедшего навстречу Лено и поразил пустые ворота — 1:1.

До перерыва хозяева еще несколько раз показали зубы, практически выравняв игру. Ничего не изменилось и во втором тайме — "чайки" меньше владели мячом, но были даже немного острее "Арсенала".

В концовке матча "Брайтон" упустил два неплохих момента, чтобы вырвать победу. "Арсенал" реальных шансов на три очка не создал.

За исключением стартового отрезка, "Арсенал" провел невзрачный матч, потерял два очка, а вместе с ними — и Лукаса Торрейру, который из-за пятой желтой карточки будет дисквалифицирован на выезд к "Ливерпулю". Одним словом, первый для Унаи Эмери Boxing Day вышел комом.

"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче


Метки Арсенал, Брайтон, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 22:10

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Последние комментарии:




  1. chebrec 26.12.2018 23:48 # chebrec
    Азаааааааарррррррр азаааааааарррррррр
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  2. bezviz 26.12.2018 23:48 # bezviz
    Азар легенда!

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  3. chelsea-69 26.12.2018 23:48 # chelsea-69
    Жорж то в кои веки чето исполнил

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  4. slash-lfc 26.12.2018 23:47 # slash-lfc
    Ну, Взяткинсон давно за пенсов, всем известно. Пенка офк была.

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  5. liverfun 26.12.2018 23:47 # liverfun
    форстер в стиле эдерсона. застоялся на воротах

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  6. red-devil-4ever 26.12.2018 23:47 # red-devil-4ever
    Фостер, куда ты бежишь, чорт

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  7. contrario 26.12.2018 23:47 # contrario
    Фостер идиот

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  8. ditotonatale 26.12.2018 23:47 # ditotonatale
    Фостер куда все бегает

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  9. chelsea-69 26.12.2018 23:47 # chelsea-69
    ахахах,

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  10. blackbirdofk 26.12.2018 23:46 # blackbirdofk
    Чистая пенка. Пиз.дец судьи дают нах.

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  11. mkcfc 26.12.2018 23:45 # mkcfc
    Холдинг, Александр арнольд яркий пример

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  12. chr1s8rown 26.12.2018 23:45 # chr1s8rown
    аткинсон с детство за щельст

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  13. contrario 26.12.2018 23:44 # contrario
    пенки не было

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  14. liverfun 26.12.2018 23:43 # liverfun
    34 летний холебас в скорости не уступает этому 18летнему одои, недавно вышедшему на поле

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  15. ditotonatale 26.12.2018 23:42 # ditotonatale
    Чуть прессинг агрессивнее врубил Уотфорд и все наладилось у них

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  16. farot 26.12.2018 23:39 # farot
    заебли эти бестолочи на флангах навешивать

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  17. red-devil-4ever 26.12.2018 23:38 # red-devil-4ever
    на кого синие навешивают в этом матче, у них там впереди ребята наверно не выше 1.80

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  18. girasimus 26.12.2018 23:34 # girasimus
    Голы просто загляденье, особенно у Парейры.

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  19. iskander8sg 26.12.2018 23:32 # iskander8sg
    Скузи, скиньте кто нить видео где Вирджил до потолка потпрыгнул и мяч сбил.
    Не могу найти сие шедевральное видео.

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  20. ccchelsea 26.12.2018 23:31 # ccchelsea
    Нешто пока что никто кроме Азара не нравится.

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