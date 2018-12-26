"Брайтон" не по зубам "Арсеналу"

"Арсенал" в третьем выездом матче Премьер-Лиги подряд не смог победить, показав невзрачный футбол против "Брайтона" — 1:1.

По сравнению с поражением 2:0 от "Борнмута" в стартовом составе "чаек" появились Шейн Даффи, Дейл Стивенс и Гленн Мюррей, заменив Льюиса Данка, Ива Биссума и Флорина Андоне.



В старт "канониров" на этот матч вернулись Лоран Косьелни, Стефан Лихтштайнер и Лукас Торрейра, появившись вместо Начо Монреаля, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Мохамеда Эльнени.



Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и принялись атаковать. На четвертой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг пытался перебросить через голкипера, но неточно.



На седьмой минуте хозяева не смогли вынести мяч из своей штрафной, благодаря чему атака "Арсенала" продолжилась, а Александр Лакасетт короткой передачей нашел внутри площадки свободного Обамеянга, который закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:1.



Постепенно "Брайтон" добавил и в середине тайма по-настоящему показал зубы. Бернд Лено не смог намертво зафиксировать мяч, и налетевший коршуном Мюррей заставил снаряд пересечь линию ворот, однако рефери увидел в этом эпизоде нападение на голкипера "канониров".



"Чайки" стали все больше раскрываться, и на 30-й минуте это позволило Обамеянгу выйти один на один. Пьер-Эмерик технично подработал мяч грудью и уже расстреливал ворота, но Мэтт Райан сыграл блестяще, выручив свою команду.



Впрочем, "Брайтону" не потребовалось много владеть мячом, чтобы забить. На 35-й минуте Лихтштайнеру не хватило роста, чтобы прервать длинную передачу вперед Дэви Проппера, в результате чего Юрген Локадиа завладел снарядом, проскочил мимо вышедшего навстречу Лено и поразил пустые ворота — 1:1.



До перерыва хозяева еще несколько раз показали зубы, практически выравняв игру. Ничего не изменилось и во втором тайме — "чайки" меньше владели мячом, но были даже немного острее "Арсенала".



В концовке матча "Брайтон" упустил два неплохих момента, чтобы вырвать победу. "Арсенал" реальных шансов на три очка не создал.



За исключением стартового отрезка, "Арсенал" провел невзрачный матч, потерял два очка, а вместе с ними — и Лукаса Торрейру, который из-за пятой желтой карточки будет дисквалифицирован на выезд к "Ливерпулю". Одним словом, первый для Унаи Эмери Boxing Day вышел комом.



"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче