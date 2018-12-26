"Брайтон" не по зубам "Арсеналу"
"Арсенал" в третьем выездом матче Премьер-Лиги подряд не смог победить, показав невзрачный футбол против "Брайтона" — 1:1.
По сравнению с поражением 2:0 от "Борнмута" в стартовом составе "чаек" появились Шейн Даффи, Дейл Стивенс и Гленн Мюррей, заменив Льюиса Данка, Ива Биссума и Флорина Андоне.
В старт "канониров" на этот матч вернулись Лоран Косьелни, Стефан Лихтштайнер и Лукас Торрейра, появившись вместо Начо Монреаля, Эйнсли Мэйтланд-Найлса и Мохамеда Эльнени.
Гости сразу же забрали мяч под свой контроль и принялись атаковать. На четвертой минуте Пьер-Эмерик Обамеянг пытался перебросить через голкипера, но неточно.
На седьмой минуте хозяева не смогли вынести мяч из своей штрафной, благодаря чему атака "Арсенала" продолжилась, а Александр Лакасетт короткой передачей нашел внутри площадки свободного Обамеянга, который закрутил мяч в дальний угол ворот — 0:1.
Постепенно "Брайтон" добавил и в середине тайма по-настоящему показал зубы. Бернд Лено не смог намертво зафиксировать мяч, и налетевший коршуном Мюррей заставил снаряд пересечь линию ворот, однако рефери увидел в этом эпизоде нападение на голкипера "канониров".
"Чайки" стали все больше раскрываться, и на 30-й минуте это позволило Обамеянгу выйти один на один. Пьер-Эмерик технично подработал мяч грудью и уже расстреливал ворота, но Мэтт Райан сыграл блестяще, выручив свою команду.
Впрочем, "Брайтону" не потребовалось много владеть мячом, чтобы забить. На 35-й минуте Лихтштайнеру не хватило роста, чтобы прервать длинную передачу вперед Дэви Проппера, в результате чего Юрген Локадиа завладел снарядом, проскочил мимо вышедшего навстречу Лено и поразил пустые ворота — 1:1.
До перерыва хозяева еще несколько раз показали зубы, практически выравняв игру. Ничего не изменилось и во втором тайме — "чайки" меньше владели мячом, но были даже немного острее "Арсенала".
В концовке матча "Брайтон" упустил два неплохих момента, чтобы вырвать победу. "Арсенал" реальных шансов на три очка не создал.
За исключением стартового отрезка, "Арсенал" провел невзрачный матч, потерял два очка, а вместе с ними — и Лукаса Торрейру, который из-за пятой желтой карточки будет дисквалифицирован на выезд к "Ливерпулю". Одним словом, первый для Унаи Эмери Boxing Day вышел комом.
"Брайтон" — "Арсенал". Отчет о матче
26.12.2018 22:10
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Азар легенда!
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Жорж то в кои веки чето исполнил
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Ну, Взяткинсон давно за пенсов, всем известно. Пенка офк была.
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форстер в стиле эдерсона. застоялся на воротах
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Фостер, куда ты бежишь, чорт
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Фостер идиот
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Фостер куда все бегает
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ахахах,
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Чистая пенка. Пиз.дец судьи дают нах.
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Холдинг, Александр арнольд яркий пример
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аткинсон с детство за щельст
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пенки не было
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34 летний холебас в скорости не уступает этому 18летнему одои, недавно вышедшему на поле
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Чуть прессинг агрессивнее врубил Уотфорд и все наладилось у них
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заебли эти бестолочи на флангах навешивать
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на кого синие навешивают в этом матче, у них там впереди ребята наверно не выше 1.80
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Голы просто загляденье, особенно у Парейры.
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Скузи, скиньте кто нить видео где Вирджил до потолка потпрыгнул и мяч сбил.
Не могу найти сие шедевральное видео.
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Нешто пока что никто кроме Азара не нравится.
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