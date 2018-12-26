Клопп: "Шесть очков преимущества? Это ничего не значит"
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что возросшее до шести очков преимущество его команды во главе Премьер-Лиги "ничего не значит".
Разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:0 на Boxing Day, "красные" укрепили свое лидерство в таблице благодаря тому, что "Манчестер Сити" свой матч проиграл. Теперь главным преследователем "Ливерпуля" является "Тоттенхэм". Однако Клопп не придает значения позиции своей команды, а на результаты конкурентов вообще предпочитает игнорировать.
"Это ничего не значит. Теперь нам играть с "Арсеналом" и "Сити".
"Хорошо, что мы имеем на шесть очков больше, чем другие команды, но примерно к этому мы всегда и стремились — создать некоторый задел на вторую половину сезона".
"Мы хотим написать свою собственную историю. Мы впервые за время выступлений в Премьер-Лиге ни разу не проиграли к данному моменту, мы пропустили только семь голов, и это хорошо. По цифрам все выглядит хорошо, но впереди еще 19 матчей".
"Как я уже сказал, мы играем с "Арсеналом", играем с "Сити", позже играем с "Тоттенхэмом". Мы снова сыграем со всеми этими командами. Это будет очень сложно, и впереди еще очень длинный путь. Мы знаем это".
"Я не имею представления, как играют другие команды. Я даже не знаю, где они играют. Позже я узнаю результаты, но они ничего не значат для меня. Они просто для справки. Мы должны выигрывать свои матчи, мы должны сохранять концентрацию и оставаться в настроении, не теряя хватку, а там посмотрим, куда это нас приведет", — цитирует Клоппа Evening Standard.
26.12.2018 21:50
Просмотров: 1435
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
а сам наяривает под одеялком, очкострашилище
(ответить)
главное никому не поскользнуться в ответственный момент.
(ответить)
Да напряжение растет и мы так же можем посыпать счёт как и Сити и гавноклуб выйдет на первое место
Так что не раслабляться!!!!
(ответить)
Ну скоро соснут, так не будет что без поражения пройдут вес сезон!!!
(ответить)
Скаузеры будьте проще. Не выебвайтесь. Собака лает, караван идёт
(ответить)
Топарь дело говорит.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий