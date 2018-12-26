Клопп: "Шесть очков преимущества? Это ничего не значит"

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что возросшее до шести очков преимущество его команды во главе Премьер-Лиги "ничего не значит".

Разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:0 на Boxing Day, "красные" укрепили свое лидерство в таблице благодаря тому, что "Манчестер Сити" свой матч проиграл. Теперь главным преследователем "Ливерпуля" является "Тоттенхэм". Однако Клопп не придает значения позиции своей команды, а на результаты конкурентов вообще предпочитает игнорировать.

"Это ничего не значит. Теперь нам играть с "Арсеналом" и "Сити".

"Хорошо, что мы имеем на шесть очков больше, чем другие команды, но примерно к этому мы всегда и стремились — создать некоторый задел на вторую половину сезона".

"Мы хотим написать свою собственную историю. Мы впервые за время выступлений в Премьер-Лиге ни разу не проиграли к данному моменту, мы пропустили только семь голов, и это хорошо. По цифрам все выглядит хорошо, но впереди еще 19 матчей".

"Как я уже сказал, мы играем с "Арсеналом", играем с "Сити", позже играем с "Тоттенхэмом". Мы снова сыграем со всеми этими командами. Это будет очень сложно, и впереди еще очень длинный путь. Мы знаем это".

"Я не имею представления, как играют другие команды. Я даже не знаю, где они играют. Позже я узнаю результаты, но они ничего не значат для меня. Они просто для справки. Мы должны выигрывать свои матчи, мы должны сохранять концентрацию и оставаться в настроении, не теряя хватку, а там посмотрим, куда это нас приведет", — цитирует Клоппа Evening Standard.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 21:50

Количество просмотров Просмотров: 1435

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 26.12.2018 22:59 # kukuruzzo
    а сам наяривает под одеялком, очкострашилище

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  2. manutd-20champ 26.12.2018 22:36 # manutd-20champ
    главное никому не поскользнуться в ответственный момент.

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  3. ignatik 26.12.2018 22:17 # ignatik
    Да напряжение растет и мы так же можем посыпать счёт как и Сити и гавноклуб выйдет на первое место
    Так что не раслабляться!!!!

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  4. chelsiukpro 26.12.2018 22:16 # chelsiukpro
    Ну скоро соснут, так не будет что без поражения пройдут вес сезон!!!

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  5. firmino9 26.12.2018 22:05 # firmino9
    Скаузеры будьте проще. Не выебвайтесь. Собака лает, караван идёт

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  6. slash-lfc 26.12.2018 22:00 # slash-lfc
    Топарь дело говорит.

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