Клопп: "Шесть очков преимущества? Это ничего не значит"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что возросшее до шести очков преимущество его команды во главе Премьер-Лиги "ничего не значит".

Разгромив "Ньюкасл" со счетом 4:0 на Boxing Day, "красные" укрепили свое лидерство в таблице благодаря тому, что "Манчестер Сити" свой матч проиграл. Теперь главным преследователем "Ливерпуля" является "Тоттенхэм". Однако Клопп не придает значения позиции своей команды, а на результаты конкурентов вообще предпочитает игнорировать.



"Это ничего не значит. Теперь нам играть с "Арсеналом" и "Сити".



"Хорошо, что мы имеем на шесть очков больше, чем другие команды, но примерно к этому мы всегда и стремились — создать некоторый задел на вторую половину сезона".



"Мы хотим написать свою собственную историю. Мы впервые за время выступлений в Премьер-Лиге ни разу не проиграли к данному моменту, мы пропустили только семь голов, и это хорошо. По цифрам все выглядит хорошо, но впереди еще 19 матчей".



"Как я уже сказал, мы играем с "Арсеналом", играем с "Сити", позже играем с "Тоттенхэмом". Мы снова сыграем со всеми этими командами. Это будет очень сложно, и впереди еще очень длинный путь. Мы знаем это".



"Я не имею представления, как играют другие команды. Я даже не знаю, где они играют. Позже я узнаю результаты, но они ничего не значат для меня. Они просто для справки. Мы должны выигрывать свои матчи, мы должны сохранять концентрацию и оставаться в настроении, не теряя хватку, а там посмотрим, куда это нас приведет", — цитирует Клоппа Evening Standard.