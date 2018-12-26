Гвардиола: "В данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" лучше нас"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что таблица Премьер-Лиги не лжет, и в данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" действительно лучше, чем "горожане".
Поражение 2:1 в гостях у "Лестера" на Boxing Day стало для "Сити" вторым подряд в Премьер-Лиге. В результате действующий чемпион не только увеличил свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" до семи очков, но вдобавок пропустил вперед "Тоттенхэм".
Тем не менее, Гвардиола вполне доволен тем, как "горожане" проводят сезон, а третье место своей команды объясняет возросшей конкуренцией.
"Мы были недостаточно энергичны, чтобы создавать больше моментов. Мы должны стараться находить решения".
"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслужили обойти нас. Они выиграли свои матчи, а мы — нет, и наше отставание закономерно увеличилось. В прошлом сезоне мы имели большой отрыв, но в этом сезоне "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень хороши".
"Мы завершили первую половину сезона, и у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но другие команды имеют больше очков и в данный момент выступают лучше, чем мы".
"Футбол очарователен и непредсказуем. Люди говорят, что в прошлом сезоне титул достался нам легко, но это было очень сложно", — сообщил Гвардиола BBC.
26.12.2018 21:30
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Последние комментарии:
Почему то никто не говорит что потеря очков у Сити связана с отсутствием из за травмы Фернандиньо.А я ведь знал что будут терять очки они когда травмируется Фернандиньо...Ожидайте они могут купить опорника даже до 1 января как это сделал Ливерпуль когда покупал Фабиньо.
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Может быть, это тот случай когда порядок и дисциплина важнее красоты и техники.
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При этом шпоры не усилились. А Пеп натратился
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выскочка, это апл детка, 1 лярд потратил в чемпионский сити и за 3 года всего 1 чемпик, лузер!
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26.12.2018 20:54 # удалить
mc-od
Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))
Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...
Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))
Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))
C'MON CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/67662/?c=1
(ответить)
лысое чмо!распиаренный физрук!аут!
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просупер марио
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спс кэп
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Пеп молодец, как всегда все по делу и ни каких слез что виноват кто то другой! Но на счет того что он доволен командой думаю он не доконца все говорит, в момент пропущеного гола было видно что он реально переживает по поводу спада(((
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Лысый шарит.
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