Гвардиола: "В данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" лучше нас"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что таблица Премьер-Лиги не лжет, и в данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" действительно лучше, чем "горожане".

Поражение 2:1 в гостях у "Лестера" на Boxing Day стало для "Сити" вторым подряд в Премьер-Лиге. В результате действующий чемпион не только увеличил свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" до семи очков, но вдобавок пропустил вперед "Тоттенхэм".

Тем не менее, Гвардиола вполне доволен тем, как "горожане" проводят сезон, а третье место своей команды объясняет возросшей конкуренцией.

"Мы были недостаточно энергичны, чтобы создавать больше моментов. Мы должны стараться находить решения".

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслужили обойти нас. Они выиграли свои матчи, а мы — нет, и наше отставание закономерно увеличилось. В прошлом сезоне мы имели большой отрыв, но в этом сезоне "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень хороши".

"Мы завершили первую половину сезона, и у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но другие команды имеют больше очков и в данный момент выступают лучше, чем мы".

"Футбол очарователен и непредсказуем. Люди говорят, что в прошлом сезоне титул достался нам легко, но это было очень сложно", — сообщил Гвардиола BBC.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 21:30

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Последние комментарии:




  1. jack-willsher 26.12.2018 23:31 # jack-willsher
    Почему то никто не говорит что потеря очков у Сити связана с отсутствием из за травмы Фернандиньо.А я ведь знал что будут терять очки они когда травмируется Фернандиньо...Ожидайте они могут купить опорника даже до 1 января как это сделал Ливерпуль когда покупал Фабиньо.

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  2. vyrentz 26.12.2018 22:44 # vyrentz
    Может быть, это тот случай когда порядок и дисциплина важнее красоты и техники.

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  3. tsoyer 26.12.2018 22:44 # tsoyer
    При этом шпоры не усилились. А Пеп натратился

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  4. bezviz 26.12.2018 22:12 # bezviz
    выскочка, это апл детка, 1 лярд потратил в чемпионский сити и за 3 года всего 1 чемпик, лузер!

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  5. mc-od 26.12.2018 22:05 # mc-od
    26.12.2018 20:54 # удалить
    mc-od

    Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))

    Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...

    Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))

    Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))

    C'MON CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/67662/?c=1

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  6. madchester 26.12.2018 22:00 # madchester
    лысое чмо!распиаренный физрук!аут!

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  7. abrabrabrbal 26.12.2018 22:00 # abrabrabrbal
    просупер марио

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  8. only--liverpool 26.12.2018 21:44 # only--liverpool
    спс кэп

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  9. arhangel777 26.12.2018 21:41 # arhangel777
    Пеп молодец, как всегда все по делу и ни каких слез что виноват кто то другой! Но на счет того что он доволен командой думаю он не доконца все говорит, в момент пропущеного гола было видно что он реально переживает по поводу спада(((

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  10. slash-lfc 26.12.2018 21:35 # slash-lfc
    Лысый шарит.

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