Гвардиола: "В данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" лучше нас"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признал, что таблица Премьер-Лиги не лжет, и в данный момент "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" действительно лучше, чем "горожане".

Поражение 2:1 в гостях у "Лестера" на Boxing Day стало для "Сити" вторым подряд в Премьер-Лиге. В результате действующий чемпион не только увеличил свое отставание от лидирующего "Ливерпуля" до семи очков, но вдобавок пропустил вперед "Тоттенхэм".



Тем не менее, Гвардиола вполне доволен тем, как "горожане" проводят сезон, а третье место своей команды объясняет возросшей конкуренцией.



"Мы были недостаточно энергичны, чтобы создавать больше моментов. Мы должны стараться находить решения".



"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" заслужили обойти нас. Они выиграли свои матчи, а мы — нет, и наше отставание закономерно увеличилось. В прошлом сезоне мы имели большой отрыв, но в этом сезоне "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" очень хороши".



"Мы завершили первую половину сезона, и у нас достаточно очков, чтобы стать чемпионами, но другие команды имеют больше очков и в данный момент выступают лучше, чем мы".



"Футбол очарователен и непредсказуем. Люди говорят, что в прошлом сезоне титул достался нам легко, но это было очень сложно", — сообщил Гвардиола BBC.