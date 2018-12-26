"Тоттенхэм" сокрушил "Борнмут" и стал главным преследователем "Ливерпуля"

Набравший устрашающую форму "Тоттенхэм" отправил пять безответных мячей в ворота "Борнмута" и превратился в главного преследователя "Ливерпуля", лидирующего в Премьер-Лиге.

По сравнению с воскресной победой 2:6 над "Эвертоном" в старте у "шпор" появились Хуан Фойт, Кайл Уолкер-Питерс, Данни Роуз и Лукас Моура, заменив Давинсона Санчеса, Кирана Триппьера, Бена Дэвиса и Деле Алли.



У "вишенок" лишь Райан Фрэйзер поменял Джошуа Кинга.



"Борнмут" неплохо выглядел в начале матча, а затем взял и дважды пропустил. На 16-й минуте Кристиан Эриксен получил пространство на подступах к штрафной, откуда незамедлительно пробил, а рикошет от Джефферсона Лермы не оставил голкиперу шансов на спасение — 1:0.



Второй гол случился спустя семь минут, когда Сон Хен Мин пробил с линии штрафной площади — 2:0.



На 35-й минуте счет стал разгромным, а юный Уолкер-Питерс записал на свое имя третью результативную передачу. Кайл с правого края перевел в касание мяч в центр штрафной, откуда Моура свободно пробил в касание — 3:0.



В начале второго тайма "вишенки" отметились незасчитанным голом, а затем "Тоттенхэм" ответил парочкой своих — забитых по всем правилам. На 61-й минуте Харри Кейн воспользовался умной передачей Эриксена — 4:0. А за 20 минут до конца Сон сыграл на добивании после отраженного удара вездесущего Эриксена — 5:0.



"Тоттенхэм" забил 11 голов в течение четырех дней, набрав просто устрашающую форму. Воспользовавшись спадом у "Манчестер Сити", "шпоры" вскарабкались на вторую позицию в Премьер-Лиге, и это выглядит справедливо.



"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче