"Тоттенхэм" сокрушил "Борнмут" и стал главным преследователем "Ливерпуля"

Харри Кейн Набравший устрашающую форму "Тоттенхэм" отправил пять безответных мячей в ворота "Борнмута" и превратился в главного преследователя "Ливерпуля", лидирующего в Премьер-Лиге.

По сравнению с воскресной победой 2:6 над "Эвертоном" в старте у "шпор" появились Хуан Фойт, Кайл Уолкер-Питерс, Данни Роуз и Лукас Моура, заменив Давинсона Санчеса, Кирана Триппьера, Бена Дэвиса и Деле Алли.

У "вишенок" лишь Райан Фрэйзер поменял Джошуа Кинга.

"Борнмут" неплохо выглядел в начале матча, а затем взял и дважды пропустил. На 16-й минуте Кристиан Эриксен получил пространство на подступах к штрафной, откуда незамедлительно пробил, а рикошет от Джефферсона Лермы не оставил голкиперу шансов на спасение — 1:0.

Второй гол случился спустя семь минут, когда Сон Хен Мин пробил с линии штрафной площади — 2:0.

На 35-й минуте счет стал разгромным, а юный Уолкер-Питерс записал на свое имя третью результативную передачу. Кайл с правого края перевел в касание мяч в центр штрафной, откуда Моура свободно пробил в касание — 3:0.

В начале второго тайма "вишенки" отметились незасчитанным голом, а затем "Тоттенхэм" ответил парочкой своих — забитых по всем правилам. На 61-й минуте Харри Кейн воспользовался умной передачей Эриксена — 4:0. А за 20 минут до конца Сон сыграл на добивании после отраженного удара вездесущего Эриксена — 5:0.

"Тоттенхэм" забил 11 голов в течение четырех дней, набрав просто устрашающую форму. Воспользовавшись спадом у "Манчестер Сити", "шпоры" вскарабкались на вторую позицию в Премьер-Лиге, и это выглядит справедливо.

"Тоттенхэм" — "Борнмут". Отчет о матче


Метки Борнмут, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 20:20

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  1. naby-keita 26.12.2018 21:02 # naby-keita
    Тоттенхэм чемпион! Если нет, то всегда можно выпросить титул! Кейн не даст соврать!))

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  2. van-der-slav 26.12.2018 20:40 # van-der-slav
    так и правда можно задуматься а нафига пакету мю? ну денег больше и прочее, да. только тут как бы все уже построено для титулов, осталось яйца отрастить и все

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  3. contrario 26.12.2018 20:27 # contrario
    шпоры по сути сучки которые текут при малейшем давлении, когда гнались за Лестером в матче с пенсами вся картина была ясна, ху из ху в той команде

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  4. superglor 26.12.2018 20:25 # superglor
    Наконец то чемпик возьмут когда колбаса как обычно соснет во втором круге.

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