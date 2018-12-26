"Сити" проиграл "Лестеру" и откатился на третье место
"Манчестер Сити" проиграл второй матч в Премьер-Лиге подряд, на сей раз уступив в гостях у "Лестера" — 2:1.
Стартовый состав "лис" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Челси".
У "горожан" с первых минут вышли Данило, Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро, заменив Кайла Уолкера, Николаса Отаменди и Габриэля Жезуса.
В начале матча команды обменялись голами. На 14-й минуте ворвавшийся в штрафную Бернарду Силва получил передачу от Агуэро, подработал мяч и катнул его мимо голкипера — 0:1.
Ответ хозяев последовал спустя четыре минуты. Варди получил свободу на левом краю, откуда сделал идеальную передачу к дальней штанге, а там Марк Олбрайтон ускользнул от опеки Фабиана Дельфа и головой поразил ворота — 1:1.
Гол Олбрайтона заставил "Лестер" поверить в себя, и остаток тайма изобиловал моментами с обеих сторон, однако забить больше никому не удалось.
Во втором тайме ничейный счет подгонял "Сити" вперед, однако "лисы" показали себя крепким орешком, а на 81-й минуте Рикарду Перейра мощным ударом с линии штрафной обеспечил хозяевам победу — 2:1.
"Горожане" так и не смогли избежать поражения, несмотря на большие усилия в концовке. В какой-то момент чемпионов стало переполнять разочарование, что нашло отражение в прямой красной карточке Дельфа, который сфолил как раз на авторе победного гола.
"Сити" преподнес вторую сенсацию подряд и теперь не просто увеличил свое отставание от вершины до семи очков, но даже откатился на третье место. А Клод Пюэль, как кажется, отложил разговоры о своем скором увольнении из "Лестера".
"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче
26.12.2018 20:10
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Последние комментарии:
Короли на страпоне, помойка на троне
(ответить)
теперь понтно что гвардиола ровно ничем не отличается от предыдущих тренеров сити, которые по сути сделали тоже что и он взяли один раз титул...доминирующей силой команда не стала...по окончании сезона покажут на дверь...
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С победой, ситей
Уахахах
(ответить)
Короли то на стропоне ах ах ах
(ответить)
Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))
Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...
Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))
Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))
C'MON CITY!
(ответить)
Где вы все хуесосы голубые кричавшие про страпон и королей? Приходите попейте желтенькой и узбагойтесь алени...всех черед настанет..
(ответить)
СоШыти пидорасы.
(ответить)
пепка, не расстраивайся, с каждым бывает.
следующий на очереди тот который "топ"
(ответить)
КОРОЛИ НА ТРОНЕ. ЩИТИ ЖРЕТ КАЛ.
(ответить)
24.11.2018 16:07 #
ian
Сити только Ливерпуль накажет. Остальным клубам не хватает класса чтобы победить их, ну нет у них смелости играть против них в атакующий футбол, как это делает Ливерпуль Клоппа.
Источник: http://fapl.ru/posts/66854/?c=1
24.11.2018 17:17 #
ian
ccchelsea ты eблан да? Какое отношение имеет Уиган к беспроигрышной серии Сити в АПЛ?
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Источник: http://fapl.ru/posts/66854/?c=1
24.11.2018 18:19 #
ian
Ещё раз спрашиваю тебя, тупица, где беспроигрышная серия Сити в АПЛ, а где Уиган? Так-то их Лион побеждал уже, если ты об этом. Я и говорю, в АПЛ их только Ливерка и нагнёт, а ты не лезь больше со своим дерьмом.
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/66854/?c=1
(ответить)
круто было бы 3-го числа отправить сити бороться за 4-ку со столичными
(ответить)
Лестер просто топовую ответочку за четвертьфинал КЛ выдали ситюкам. Месть - это блюдо, которое подают холодным)
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Спад прилетел неожиданно, вроде все так спокойно было и тут резко чет не то пошло. Вообщем никому не пожелаю такой хуйни, это очень странно.
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Чемпионская эйфория спала и посыпалась ваша лысая уйня которая может только с Месси играть. А еще даже новый год не наступил.
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сити какие то слабохарактерные, один раз расстроились и бросили все нахрен
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Лестер красавцы!!!
Так держать, поставили на место этих выскочек
А то им скучно
(ответить)
Пюэль по ходу очень хороший мужик, раз лисы за него Челси с Сити подряд обыграли.
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Так, я не понял, Пепка еще гений?
Или взял перерыв до ТО, чтобы накупить еще игроков на 200 лямов и вновь стать гением?
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Лысый физрук, который всегда вытаскивал на индивидуальном мастерстве игроков и с огромными затратами, не имеет харизмы, как только он обсирается в важном матче, то бежит из клуба как трус, не может выйди даже в полуфинал ЛЧ с миллиардными затратами и без помощи судей, сломал карьеру великому яя туре, его барселона самая позорная команда в ЛЧ, поработал с эвребе в судейской, в результате прошел Челси, радовался как будто пососал писос...
Коммунизм - это худшее, что случалось с человечеством после "Манчестер Сити" (с)
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норм пюэль критиков заткнул
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