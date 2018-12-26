"Сити" проиграл "Лестеру" и откатился на третье место

"Манчестер Сити" проиграл второй матч в Премьер-Лиге подряд, на сей раз уступив в гостях у "Лестера" — 2:1.

Стартовый состав "лис" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Челси".



У "горожан" с первых минут вышли Данило, Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро, заменив Кайла Уолкера, Николаса Отаменди и Габриэля Жезуса.



В начале матча команды обменялись голами. На 14-й минуте ворвавшийся в штрафную Бернарду Силва получил передачу от Агуэро, подработал мяч и катнул его мимо голкипера — 0:1.



Ответ хозяев последовал спустя четыре минуты. Варди получил свободу на левом краю, откуда сделал идеальную передачу к дальней штанге, а там Марк Олбрайтон ускользнул от опеки Фабиана Дельфа и головой поразил ворота — 1:1.



Гол Олбрайтона заставил "Лестер" поверить в себя, и остаток тайма изобиловал моментами с обеих сторон, однако забить больше никому не удалось.



Во втором тайме ничейный счет подгонял "Сити" вперед, однако "лисы" показали себя крепким орешком, а на 81-й минуте Рикарду Перейра мощным ударом с линии штрафной обеспечил хозяевам победу — 2:1.



"Горожане" так и не смогли избежать поражения, несмотря на большие усилия в концовке. В какой-то момент чемпионов стало переполнять разочарование, что нашло отражение в прямой красной карточке Дельфа, который сфолил как раз на авторе победного гола.



"Сити" преподнес вторую сенсацию подряд и теперь не просто увеличил свое отставание от вершины до семи очков, но даже откатился на третье место. А Клод Пюэль, как кажется, отложил разговоры о своем скором увольнении из "Лестера".



"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче