"Сити" проиграл "Лестеру" и откатился на третье место

Рикарду Перейра "Манчестер Сити" проиграл второй матч в Премьер-Лиге подряд, на сей раз уступив в гостях у "Лестера" — 2:1.

Стартовый состав "лис" не изменился относительно минимальной победы в гостях у "Челси".

У "горожан" с первых минут вышли Данило, Кевин Де Брюйне и Серхио Агуэро, заменив Кайла Уолкера, Николаса Отаменди и Габриэля Жезуса.

В начале матча команды обменялись голами. На 14-й минуте ворвавшийся в штрафную Бернарду Силва получил передачу от Агуэро, подработал мяч и катнул его мимо голкипера — 0:1.

Ответ хозяев последовал спустя четыре минуты. Варди получил свободу на левом краю, откуда сделал идеальную передачу к дальней штанге, а там Марк Олбрайтон ускользнул от опеки Фабиана Дельфа и головой поразил ворота — 1:1.

Гол Олбрайтона заставил "Лестер" поверить в себя, и остаток тайма изобиловал моментами с обеих сторон, однако забить больше никому не удалось.

Во втором тайме ничейный счет подгонял "Сити" вперед, однако "лисы" показали себя крепким орешком, а на 81-й минуте Рикарду Перейра мощным ударом с линии штрафной обеспечил хозяевам победу — 2:1.

"Горожане" так и не смогли избежать поражения, несмотря на большие усилия в концовке. В какой-то момент чемпионов стало переполнять разочарование, что нашло отражение в прямой красной карточке Дельфа, который сфолил как раз на авторе победного гола.

"Сити" преподнес вторую сенсацию подряд и теперь не просто увеличил свое отставание от вершины до семи очков, но даже откатился на третье место. А Клод Пюэль, как кажется, отложил разговоры о своем скором увольнении из "Лестера".

"Лестер" — "Манчестер Сити". Отчет о матче


Метки Лестер, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 20:10

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Последние комментарии:




  1. kukuruzzo 26.12.2018 21:24 # kukuruzzo
    Короли на страпоне, помойка на троне

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  2. irbis85 26.12.2018 21:14 # irbis85
    теперь понтно что гвардиола ровно ничем не отличается от предыдущих тренеров сити, которые по сути сделали тоже что и он взяли один раз титул...доминирующей силой команда не стала...по окончании сезона покажут на дверь...

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  3. naby-keita 26.12.2018 21:05 # naby-keita
    С победой, ситей
    Уахахах

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  4. j-silver 26.12.2018 21:03 # j-silver
    Короли то на стропоне ах ах ах

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  5. mc-od 26.12.2018 20:54 # mc-od
    Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))

    Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...

    Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))

    Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))

    C'MON CITY!

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  6. frisby 26.12.2018 20:35 # frisby
    Где вы все хуесосы голубые кричавшие про страпон и королей? Приходите попейте желтенькой и узбагойтесь алени...всех черед настанет..

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  7. slash-lfc 26.12.2018 20:33 # slash-lfc
    СоШыти пидорасы.

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  8. manutd-20champ 26.12.2018 20:19 # manutd-20champ
    пепка, не расстраивайся, с каждым бывает.
    следующий на очереди тот который "топ"

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  9. only--liverpool 26.12.2018 20:19 # only--liverpool
    КОРОЛИ НА ТРОНЕ. ЩИТИ ЖРЕТ КАЛ.Пользователь получил предупреждение

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  10. ccchelsea 26.12.2018 20:19 # ccchelsea
    24.11.2018 16:07 #
    ian

    Сити только Ливерпуль накажет. Остальным клубам не хватает класса чтобы победить их, ну нет у них смелости играть против них в атакующий футбол, как это делает Ливерпуль Клоппа.

    Источник: http://fapl.ru/posts/66854/?c=1

    24.11.2018 17:17 #
    ian

    ccchelsea ты eблан да? Какое отношение имеет Уиган к беспроигрышной серии Сити в АПЛ?
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    Источник: http://fapl.ru/posts/66854/?c=1

    24.11.2018 18:19 #
    ian

    Ещё раз спрашиваю тебя, тупица, где беспроигрышная серия Сити в АПЛ, а где Уиган? Так-то их Лион побеждал уже, если ты об этом. Я и говорю, в АПЛ их только Ливерка и нагнёт, а ты не лезь больше со своим дерьмом.
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/66854/?c=1

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  11. contrario 26.12.2018 20:18 # contrario
    круто было бы 3-го числа отправить сити бороться за 4-ку со столичными

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  12. sausage 26.12.2018 20:18 # sausage
    Лестер просто топовую ответочку за четвертьфинал КЛ выдали ситюкам. Месть - это блюдо, которое подают холодным)

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  13. dannylucker 26.12.2018 20:16 # dannylucker
    Спад прилетел неожиданно, вроде все так спокойно было и тут резко чет не то пошло. Вообщем никому не пожелаю такой хуйни, это очень странно.

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  14. superglor 26.12.2018 20:16 # superglor
    Чемпионская эйфория спала и посыпалась ваша лысая уйня которая может только с Месси играть. А еще даже новый год не наступил.

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  15. van-der-slav 26.12.2018 20:16 # van-der-slav
    сити какие то слабохарактерные, один раз расстроились и бросили все нахрен

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  16. ignatik 26.12.2018 20:16 # ignatik
    Лестер красавцы!!!
    Так держать, поставили на место этих выскочек
    А то им скучно

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  17. alexomck 26.12.2018 20:15 # alexomck
    Пюэль по ходу очень хороший мужик, раз лисы за него Челси с Сити подряд обыграли.

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  18. ry-l 26.12.2018 20:15 # ry-l
    Так, я не понял, Пепка еще гений?

    Или взял перерыв до ТО, чтобы накупить еще игроков на 200 лямов и вновь стать гением?

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  19. kos9k 26.12.2018 20:15 # kos9k
    Лысый физрук, который всегда вытаскивал на индивидуальном мастерстве игроков и с огромными затратами, не имеет харизмы, как только он обсирается в важном матче, то бежит из клуба как трус, не может выйди даже в полуфинал ЛЧ с миллиардными затратами и без помощи судей, сломал карьеру великому яя туре, его барселона самая позорная команда в ЛЧ, поработал с эвребе в судейской, в результате прошел Челси, радовался как будто пососал писос...

    Коммунизм - это худшее, что случалось с человечеством после "Манчестер Сити" (с)

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  20. liverfun 26.12.2018 20:15 # liverfun
    норм пюэль критиков заткнул

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