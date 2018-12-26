"Ливерпуль" разгромил безнадежный "Ньюкасл" и укрепился во главе Премьер-Лиги
"Ливерпуль" развил свое преимущество во главе Премьер-Лиги до шести очков, разгромив безнадежный "Ньюкасл" — 4:0.
В старте у "красных" можно было наблюдать Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Джердана Шакири, которые заменили Джеймса Милнера, Фабиньо и Наби Кейта.
А вот тренер "сорок" Рафаэль Бенитес поменял сразу шестерых игроков, доверившись Федерико Фернандесу, Деандре Йедлину, Айзеку Хейдену, Кенеди, Йосинори Муто и Хоселу.
Первый опасный момент в матче, как ни странно, создали гости. На восьмой минуте Хоселу спрятался за спиной у Виргила Ван Дейка и попытался головой опустить мяч в ворота после подачи с фланга, однако немного не попал в створ.
"Ливерпуль" правильно отреагировал на этот тревожный звоночек, и уже через пару минут Шакири пытался поразить ворота из центра штрафной после передачи Садио Мане, однако удар у Джердана по скакавшему мячу не получился.
Зато, как следует, пробил Деян Ловрен на 11-й минуте. Хорват подкараулил вынос мяча головой защитником и тут же нанес пушечный удар в касание — 1:0.
В дальнейшем "Ливерпуль" уверенно владел инициативой, держа соперника в напряжении, однако постепенно игра успокоилась. Создавать моменты без скорости у "красных" особо не получалось, потому что "сороки" не хотели раскрываться, даже пропустив.
Едва начался второй тайм, как Пол Дамметт зацепил рукой в штрафной Мохамеда Салаха, а тот рухнул на газон. Рефери назначил пенальти, и сам же пострадавший реализовал 11-метровый — 2:0.
После второго гола "Ньюкасл" потерял всякую веру в себя и успокоился. "Красные" тоже катали мяч в свое удовольствие, и игра больше походила на товарищескую.
На 79-й минуте Джордан Хендерсон сделал классную передачу на правый край штрафной Александер-Арнольду, а тот прострелил к воротам на Шакири, которому лишь оставалось подставить ногу — 3:0.
За шесть минут до конца точку в матче поставил Фабиньо, откликнувшись на подачу Салаха с углового — 4:0.
"Ньюкасл" был просто беспомощен на протяжении всего матча. Возможно, "Ливерпулю" немного повезло с назначением пенальти, но это не отменяет того, что "красные" были на две головы сильнее своего соперника.
"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче
26.12.2018 20:00
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Последние комментарии:
к слову следующий тур для Пуля может тоже сказкой получится, потому что Пэлас дома с Челси
Сити едет к Сауту, у которого тоже новый молодой тренер
Шпоры играют с волками, которые у многих из топ 6 очки забрали
Если обыграют Арс, то все может сложится как нельзя кстати
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пора уже начинать придумывать шутейки про первое чемпионство ФК Портовая Помойка. Они конечно скорее всего не понадобятся, но тем не менее. Ротаторы и пердаторы портовых обрыганов должны быть готовы
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на правом фланге сильно не хватает Бельерина, он бы разорвал в клочья этот фланг брайтона
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Нда, Моуриньо, конечно, на славу обработал некоторых.
Поздравлять с победой над 20й командой чемпионата с 10ю очками после экватора - это уровень, что уж там.
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Зашквар становиться между эль пидармонтоп
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Последнее время стало традицией, середняк берет АПЛ. Лестер взял свой кубок АПЛ. Все идет к тому, что ФК Портовая Помойка свой первый чемпик выиграет.
МЮ радует конечно. Людей поздравляю с победой МЮ.
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Кто там в 7 экспрессах победу Сити брал? Чувак, ты пенс, хочешь того или нет.
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лихштайнер просто собака старая пи3дец, днище е6анное, как можно так сдеградировать за год, в юве напорядок лучше был
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тут красная-но нет! кое-кто наротировал вдоволь и только лишь желтая, мде
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26.12.2018 20:54 # удалить
mc-od
Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))
Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...
Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))
Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))
C'MON CITY!
Источник: http://fapl.ru/posts/67662/?c=1
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как только выиграем чемпик, Клоппа надо сразу уволить
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Азара нужно продавать, уже пора, да и скорее всего он уйдет, он уже не играет за Челси, детская мечта настолько глубоко засела в манямирке бельгийца, что он не видит приближающийся пи3дец реала, просто лоханется как куртуа и станет еще хуже! а в Челси он уже не нужен, это игрок который строит все настроение команды и на нем держится вся игра, выключи Азара - игры нет, у Азара нет настроение - игры нет, Азар решил сезончик пое6ланить - Челси вне места в ЛЧ...пора избавляться от таких инфантильных нежный инстаграмщиков, сюда же Луиз, Виллиан, Педро, Мората, это сбродище игроков, которые в Челси чисто по фану, хоть и выиграли не мало трофеев, но они не сверхпрофессионалы. каких я бы хотел видеть в Челси! Очень хочу чтобы Азара продали не менее чем за 200 мультов фунтов и всех вышеперечисленных выгоревших неженок! на их место есть такие талантливые и голодные игроки как Фекир, пулишич, Санчо, Игуаин на сезон хватит и положит свои 20-30 голов, торган азар, оставить Ковачича, Кристенсена, из форвардов в моем приоритете это Ришарлинсон, тогда Челси будет е6ать все что движется! а пока это слабая команда, зависящая от настроения одного Азара!
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как же МЮ все таки повезло с Сульшером. Хаддерсфилд сейчас входит в топ 20 лучших команд страны, как минимум, и так уверенно их обыграть...просто маэстро
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Тяжелый матч для арсенала какие то вялые они, справедливости ради должны проигрывать этот матч
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Пздц у Арса защитнички) Гендузи(!) один на своей половине последним остаётся)
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Брайтон Гоу Гоу
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ЛФК на контрах будет ебать садик на полную, при таких тупиках в защите)
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какое же Лихштайнер дерьмище.... просто пиздец... за эти пол года от него ни одного, вот реально, ни одного положительного действия ни в атаке ни в обороне
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Аахахах)Аснал)ну на самом деле ничего страшного ,стандартные обз заходит)))плюс это не фартовый аснальский первый тайм)
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Челси был близок к покупке обамеянга, теперь он тащит арсиноль и лучший бомбардир, у Челси мората+жиру пару голов на двоих...тупорылое руководство у синих, просто дауны!
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