"Ливерпуль" разгромил безнадежный "Ньюкасл" и укрепился во главе Премьер-Лиги

"Ливерпуль" развил свое преимущество во главе Премьер-Лиги до шести очков, разгромив безнадежный "Ньюкасл" — 4:0.

В старте у "красных" можно было наблюдать Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Джердана Шакири, которые заменили Джеймса Милнера, Фабиньо и Наби Кейта.



А вот тренер "сорок" Рафаэль Бенитес поменял сразу шестерых игроков, доверившись Федерико Фернандесу, Деандре Йедлину, Айзеку Хейдену, Кенеди, Йосинори Муто и Хоселу.



Первый опасный момент в матче, как ни странно, создали гости. На восьмой минуте Хоселу спрятался за спиной у Виргила Ван Дейка и попытался головой опустить мяч в ворота после подачи с фланга, однако немного не попал в створ.



"Ливерпуль" правильно отреагировал на этот тревожный звоночек, и уже через пару минут Шакири пытался поразить ворота из центра штрафной после передачи Садио Мане, однако удар у Джердана по скакавшему мячу не получился.



Зато, как следует, пробил Деян Ловрен на 11-й минуте. Хорват подкараулил вынос мяча головой защитником и тут же нанес пушечный удар в касание — 1:0.



В дальнейшем "Ливерпуль" уверенно владел инициативой, держа соперника в напряжении, однако постепенно игра успокоилась. Создавать моменты без скорости у "красных" особо не получалось, потому что "сороки" не хотели раскрываться, даже пропустив.



Едва начался второй тайм, как Пол Дамметт зацепил рукой в штрафной Мохамеда Салаха, а тот рухнул на газон. Рефери назначил пенальти, и сам же пострадавший реализовал 11-метровый — 2:0.



После второго гола "Ньюкасл" потерял всякую веру в себя и успокоился. "Красные" тоже катали мяч в свое удовольствие, и игра больше походила на товарищескую.



На 79-й минуте Джордан Хендерсон сделал классную передачу на правый край штрафной Александер-Арнольду, а тот прострелил к воротам на Шакири, которому лишь оставалось подставить ногу — 3:0.



За шесть минут до конца точку в матче поставил Фабиньо, откликнувшись на подачу Салаха с углового — 4:0.



"Ньюкасл" был просто беспомощен на протяжении всего матча. Возможно, "Ливерпулю" немного повезло с назначением пенальти, но это не отменяет того, что "красные" были на две головы сильнее своего соперника.



"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче