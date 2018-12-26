"Ливерпуль" разгромил безнадежный "Ньюкасл" и укрепился во главе Премьер-Лиги

Деян Ловрен "Ливерпуль" развил свое преимущество во главе Премьер-Лиги до шести очков, разгромив безнадежный "Ньюкасл" — 4:0.

В старте у "красных" можно было наблюдать Трента Александер-Арнольда, Джорджиньо Вейналдума и Джердана Шакири, которые заменили Джеймса Милнера, Фабиньо и Наби Кейта.

А вот тренер "сорок" Рафаэль Бенитес поменял сразу шестерых игроков, доверившись Федерико Фернандесу, Деандре Йедлину, Айзеку Хейдену, Кенеди, Йосинори Муто и Хоселу.

Первый опасный момент в матче, как ни странно, создали гости. На восьмой минуте Хоселу спрятался за спиной у Виргила Ван Дейка и попытался головой опустить мяч в ворота после подачи с фланга, однако немного не попал в створ.

"Ливерпуль" правильно отреагировал на этот тревожный звоночек, и уже через пару минут Шакири пытался поразить ворота из центра штрафной после передачи Садио Мане, однако удар у Джердана по скакавшему мячу не получился.

Зато, как следует, пробил Деян Ловрен на 11-й минуте. Хорват подкараулил вынос мяча головой защитником и тут же нанес пушечный удар в касание — 1:0.

В дальнейшем "Ливерпуль" уверенно владел инициативой, держа соперника в напряжении, однако постепенно игра успокоилась. Создавать моменты без скорости у "красных" особо не получалось, потому что "сороки" не хотели раскрываться, даже пропустив.

Едва начался второй тайм, как Пол Дамметт зацепил рукой в штрафной Мохамеда Салаха, а тот рухнул на газон. Рефери назначил пенальти, и сам же пострадавший реализовал 11-метровый — 2:0.

После второго гола "Ньюкасл" потерял всякую веру в себя и успокоился. "Красные" тоже катали мяч в свое удовольствие, и игра больше походила на товарищескую.

На 79-й минуте Джордан Хендерсон сделал классную передачу на правый край штрафной Александер-Арнольду, а тот прострелил к воротам на Шакири, которому лишь оставалось подставить ногу — 3:0.

За шесть минут до конца точку в матче поставил Фабиньо, откликнувшись на подачу Салаха с углового — 4:0.

"Ньюкасл" был просто беспомощен на протяжении всего матча. Возможно, "Ливерпулю" немного повезло с назначением пенальти, но это не отменяет того, что "красные" были на две головы сильнее своего соперника.

"Ливерпуль" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Ливерпуль, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 20:00

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. red-devil-4ever 26.12.2018 21:24 # red-devil-4ever
    к слову следующий тур для Пуля может тоже сказкой получится, потому что Пэлас дома с Челси
    Сити едет к Сауту, у которого тоже новый молодой тренер
    Шпоры играют с волками, которые у многих из топ 6 очки забрали
    Если обыграют Арс, то все может сложится как нельзя кстати

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  2. el-tirador 26.12.2018 21:21 # el-tirador
    пора уже начинать придумывать шутейки про первое чемпионство ФК Портовая Помойка. Они конечно скорее всего не понадобятся, но тем не менее. Ротаторы и пердаторы портовых обрыганов должны быть готовы

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  3. reams 26.12.2018 21:19 # reams
    на правом фланге сильно не хватает Бельерина, он бы разорвал в клочья этот фланг брайтона

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  4. ry-l 26.12.2018 21:18 # ry-l
    Нда, Моуриньо, конечно, на славу обработал некоторых.

    Поздравлять с победой над 20й командой чемпионата с 10ю очками после экватора - это уровень, что уж там.

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  5. naby-keita 26.12.2018 21:18 # naby-keita
    Зашквар становиться между эль пидармонтоп

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  6. el-tirador 26.12.2018 21:15 # el-tirador
    Последнее время стало традицией, середняк берет АПЛ. Лестер взял свой кубок АПЛ. Все идет к тому, что ФК Портовая Помойка свой первый чемпик выиграет.

    МЮ радует конечно. Людей поздравляю с победой МЮ.

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  7. ian 26.12.2018 21:12 # ian
    Кто там в 7 экспрессах победу Сити брал? Чувак, ты пенс, хочешь того или нет.

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  8. al-faarabi 26.12.2018 21:08 # al-faarabi
    лихштайнер просто собака старая пи3дец, днище е6анное, как можно так сдеградировать за год, в юве напорядок лучше был

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  9. reams 26.12.2018 21:03 # reams
    тут красная-но нет! кое-кто наротировал вдоволь и только лишь желтая, мде

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  10. mc-od 26.12.2018 21:02 # mc-od
    26.12.2018 20:54 # удалить
    mc-od

    Перейра тоже зарядил так зарядил, гол Таунсенда прошлого тура напомнил, жаль не накрыли. Просто несчастье какое-то..))

    Игра интересная получилась, Лестер очень мотивирован был и неплохо сыграл. Особого спада у чемпионов не вижу, Кевин и Давид Сильва только набирают форму, а так все по мелочи не дорабатывают и вот результат...

    Думаю, эти проигрыши наконец встряхнут команду, да и Пепа тоже. Спокойно следующий матч выиграть и нокаутировать портовых выскочек дома. И все вернется на круги своя..))

    Можете скринить! А то вижу фаплавские глорики всех мастей, особенно портовые бестрофейники, очередной свой парад неадекватностей тут устроили, впрочем как и всегда..))

    C'MON CITY!

    Источник: http://fapl.ru/posts/67662/?c=1

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  11. contrario 26.12.2018 21:01 # contrario
    как только выиграем чемпик, Клоппа надо сразу уволить

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  12. bezviz 26.12.2018 21:01 # bezviz
    Азара нужно продавать, уже пора, да и скорее всего он уйдет, он уже не играет за Челси, детская мечта настолько глубоко засела в манямирке бельгийца, что он не видит приближающийся пи3дец реала, просто лоханется как куртуа и станет еще хуже! а в Челси он уже не нужен, это игрок который строит все настроение команды и на нем держится вся игра, выключи Азара - игры нет, у Азара нет настроение - игры нет, Азар решил сезончик пое6ланить - Челси вне места в ЛЧ...пора избавляться от таких инфантильных нежный инстаграмщиков, сюда же Луиз, Виллиан, Педро, Мората, это сбродище игроков, которые в Челси чисто по фану, хоть и выиграли не мало трофеев, но они не сверхпрофессионалы. каких я бы хотел видеть в Челси! Очень хочу чтобы Азара продали не менее чем за 200 мультов фунтов и всех вышеперечисленных выгоревших неженок! на их место есть такие талантливые и голодные игроки как Фекир, пулишич, Санчо, Игуаин на сезон хватит и положит свои 20-30 голов, торган азар, оставить Ковачича, Кристенсена, из форвардов в моем приоритете это Ришарлинсон, тогда Челси будет е6ать все что движется! а пока это слабая команда, зависящая от настроения одного Азара!

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  13. radian0-7 26.12.2018 20:57 # radian0-7
    как же МЮ все таки повезло с Сульшером. Хаддерсфилд сейчас входит в топ 20 лучших команд страны, как минимум, и так уверенно их обыграть...просто маэстро

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  14. jappstamm 26.12.2018 20:55 # jappstamm
    Тяжелый матч для арсенала какие то вялые они, справедливости ради должны проигрывать этот матч

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  15. sausage 26.12.2018 20:54 # sausage
    Пздц у Арса защитнички) Гендузи(!) один на своей половине последним остаётся)

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  16. manutd-20champ 26.12.2018 20:52 # manutd-20champ
    Брайтон Гоу Гоу

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  17. skychnie-oboi 26.12.2018 20:52 # skychnie-oboi
    ЛФК на контрах будет ебать садик на полную, при таких тупиках в защите)

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  18. denk 26.12.2018 20:52 # denk
    какое же Лихштайнер дерьмище.... просто пиздец... за эти пол года от него ни одного, вот реально, ни одного положительного действия ни в атаке ни в обороне

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  19. rap-woiska 26.12.2018 20:52 # rap-woiska
    Аахахах)Аснал)ну на самом деле ничего страшного ,стандартные обз заходит)))плюс это не фартовый аснальский первый тайм)

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  20. bezviz 26.12.2018 20:52 # bezviz
    Челси был близок к покупке обамеянга, теперь он тащит арсиноль и лучший бомбардир, у Челси мората+жиру пару голов на двоих...тупорылое руководство у синих, просто дауны!

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