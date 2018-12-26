"Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд"
"Манчестер Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд" в дебютном домашнем матче Оле Гуннара Сульшера — 3:1.
Относительно победы 1:5 над "Кардиффом" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Диогу Далот, Хуан Мата и Фред, заменив Эшли Янга, Андера Эрреру и Антони Мартиаля.
Наставник "терьеров" Дэвид Вагнер освежил состав своей команды с помощью Эрика Дурма, Элиаса Качунги и Лорана Депуатра.
Хозяева "Олд Траффорд" ожидаемо активно начали матч, но на 10-й минуте едва не пропустили. После ввода мяча из аута и скидки головой Теренс Конголо оказался на убойной позиции по центру штрафной площади, однако не попал в створ.
"Юнайтед" владел значительным территориальным преимуществом, однако "Хаддерсфилд" совершенно не позволял своему сопернику бить, не оставляя ни сантиметра свободного пространства.
И все-таки на 28-й минуте счел был открыт. Маркус Рэшфорд подал угловой, назначенный после неудачного исполнения Полем Погба штрафного, а Неманья Матич первым среагировал на отскок после остановленного на линии ворот удара Виктора Линделефа — 1:0.
Гол придал "дьяволам" уверенности, и остаток тайма они провели активно. Особенно старался Маркус Рэшфорд, который пытался забить сам и создавал моменты для партнеров, однако "терьеры" больше не пропустили до перерыва.
Во втором тайме хозяева продолжили стремиться ко второму голу и на 64-й минуте добились своего. Мата продрался внутри штрафной почти до лицевой линии, после чего сделал передачу назад Эрреру, а тот короткой передачей вывел на удар Погба — 2:0.
"Хаддерсфилд" окончательно пал духом и на 78-й минуте пропустил еще раз. Погба получил передачу с левого фланга от Джесси Лингарда и пробил с 20 метров в ближний угол ворот — 3:0.
На исходе матча Матиас Йоргенсен подсластил пилюлю для "терьеров", отправив мяч в ворота с близкого расстояния после подачи со штрафного и скидки головой партнера — 3:1.
На сей раз "Юнайтед" столкнулся с более организованной и дисциплинированной командой, нежели "Кардифф", но все равно победил очень уверенно и показал обнадеживающий футбол. Оле Гуннар Сульшер может быть доволен собой, но важно не расслабляться.
"Манчестер Юнайтед" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче
26.12.2018 19:55
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Последние комментарии:
Сольшер топ. От скуки на матче лфк переключил на м.ю. (извините)
Вот это у них игра пошла.
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бля болелы лфк радуются победе мю и наоборот) ору, до чего же все презирают сити))
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идем за ушастым. Европа берегись
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Норм в целом, даже хорошо) только есть ложка черного дёгтя погбастого , а так гуд гейм!
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Не думал, что выигрышь маню будет восприниматься мною позитивно
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Жду матч ТТХ-Ливер
(ответить)
Саллах конечно Актриса, не хуже Неймара исполняет роль сосалки
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Глядишь, с таким настроем и календарём манки реально к 4-ке вплотную приблизятся.
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Там Лидс с Блэкберном что устроили?
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Погба, как топ, выступил в атаке и, как последний лох, привёз гол себе. Ещё и ветками своими замахал, как птеродактиль после этого)
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с детства за Тоттенхэм
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Вот что значит играть от души - а не размазывать ссанину трусами при 1-0.
Фанов Мю с победой!
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Погба конченный гаденыш всеж.
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пора менять главную и ссать всем скопом на сити
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Опять приятно смотреть, опять без сухаря, опять команда низа, точнее даже последняя команда
Только Фред выглядел как инородное тело, ну и Далот пару раз да, обрезал совсем уж туго
Никаких глобальных выводов до матча со шпорами, которые теперь ближайшие преследователи Пуля, Лестер красавцы)
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посмотрим как с борнмутом сыграют. защита все равно дыра какая то, де хеа и так тащит что вообще возможно. нужно почти всех цз гнать и нормальных брать. мата хорошо играет с такой игрой мю, погба кайфует, фреда отдавать можно уже 1 января. далот в атаку не может, валя когда вернется (если вернется) то покажет кто на правом фланге батя
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Игроки перестали навешивать с флангов! Все что нужно знать.
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охуею, если мю заползет в 4-ку)
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Манчестер КРАСНЫЙ!
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ожидаемо)))
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