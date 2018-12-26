"Манчестер Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд" в дебютном домашнем матче Оле Гуннара Сульшера — 3:1.

Относительно победы 1:5 над "Кардиффом" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Диогу Далот, Хуан Мата и Фред, заменив Эшли Янга, Андера Эрреру и Антони Мартиаля.



Наставник "терьеров" Дэвид Вагнер освежил состав своей команды с помощью Эрика Дурма, Элиаса Качунги и Лорана Депуатра.



Хозяева "Олд Траффорд" ожидаемо активно начали матч, но на 10-й минуте едва не пропустили. После ввода мяча из аута и скидки головой Теренс Конголо оказался на убойной позиции по центру штрафной площади, однако не попал в створ.



"Юнайтед" владел значительным территориальным преимуществом, однако "Хаддерсфилд" совершенно не позволял своему сопернику бить, не оставляя ни сантиметра свободного пространства.



И все-таки на 28-й минуте счел был открыт. Маркус Рэшфорд подал угловой, назначенный после неудачного исполнения Полем Погба штрафного, а Неманья Матич первым среагировал на отскок после остановленного на линии ворот удара Виктора Линделефа — 1:0.



Гол придал "дьяволам" уверенности, и остаток тайма они провели активно. Особенно старался Маркус Рэшфорд, который пытался забить сам и создавал моменты для партнеров, однако "терьеры" больше не пропустили до перерыва.



Во втором тайме хозяева продолжили стремиться ко второму голу и на 64-й минуте добились своего. Мата продрался внутри штрафной почти до лицевой линии, после чего сделал передачу назад Эрреру, а тот короткой передачей вывел на удар Погба — 2:0.



"Хаддерсфилд" окончательно пал духом и на 78-й минуте пропустил еще раз. Погба получил передачу с левого фланга от Джесси Лингарда и пробил с 20 метров в ближний угол ворот — 3:0.



На исходе матча Матиас Йоргенсен подсластил пилюлю для "терьеров", отправив мяч в ворота с близкого расстояния после подачи со штрафного и скидки головой партнера — 3:1.



На сей раз "Юнайтед" столкнулся с более организованной и дисциплинированной командой, нежели "Кардифф", но все равно победил очень уверенно и показал обнадеживающий футбол. Оле Гуннар Сульшер может быть доволен собой, но важно не расслабляться.



"Манчестер Юнайтед" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче