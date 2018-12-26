"Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд"

Поль Погба "Манчестер Юнайтед" комфортно переиграл "Хаддерсфилд" в дебютном домашнем матче Оле Гуннара Сульшера — 3:1.

Относительно победы 1:5 над "Кардиффом" в стартовом составе "красных дьяволов" появились Диогу Далот, Хуан Мата и Фред, заменив Эшли Янга, Андера Эрреру и Антони Мартиаля.

Наставник "терьеров" Дэвид Вагнер освежил состав своей команды с помощью Эрика Дурма, Элиаса Качунги и Лорана Депуатра.

Хозяева "Олд Траффорд" ожидаемо активно начали матч, но на 10-й минуте едва не пропустили. После ввода мяча из аута и скидки головой Теренс Конголо оказался на убойной позиции по центру штрафной площади, однако не попал в створ.

"Юнайтед" владел значительным территориальным преимуществом, однако "Хаддерсфилд" совершенно не позволял своему сопернику бить, не оставляя ни сантиметра свободного пространства.

И все-таки на 28-й минуте счел был открыт. Маркус Рэшфорд подал угловой, назначенный после неудачного исполнения Полем Погба штрафного, а Неманья Матич первым среагировал на отскок после остановленного на линии ворот удара Виктора Линделефа — 1:0.

Гол придал "дьяволам" уверенности, и остаток тайма они провели активно. Особенно старался Маркус Рэшфорд, который пытался забить сам и создавал моменты для партнеров, однако "терьеры" больше не пропустили до перерыва.

Во втором тайме хозяева продолжили стремиться ко второму голу и на 64-й минуте добились своего. Мата продрался внутри штрафной почти до лицевой линии, после чего сделал передачу назад Эрреру, а тот короткой передачей вывел на удар Погба — 2:0.

"Хаддерсфилд" окончательно пал духом и на 78-й минуте пропустил еще раз. Погба получил передачу с левого фланга от Джесси Лингарда и пробил с 20 метров в ближний угол ворот — 3:0.

На исходе матча Матиас Йоргенсен подсластил пилюлю для "терьеров", отправив мяч в ворота с близкого расстояния после подачи со штрафного и скидки головой партнера — 3:1.

На сей раз "Юнайтед" столкнулся с более организованной и дисциплинированной командой, нежели "Кардифф", но все равно победил очень уверенно и показал обнадеживающий футбол. Оле Гуннар Сульшер может быть доволен собой, но важно не расслабляться.

"Манчестер Юнайтед" — "Хаддерсфилд". Отчет о матче


Метки Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига, Хаддерсфилд

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 19:55

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Последние комментарии:




  1. naby-keita 26.12.2018 21:06 # naby-keita
    Сольшер топ. От скуки на матче лфк переключил на м.ю. (извините)
    Вот это у них игра пошла.

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  2. kos9k 26.12.2018 20:11 # kos9k
    бля болелы лфк радуются победе мю и наоборот) ору, до чего же все презирают сити))

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  3. maxvel 26.12.2018 20:09 # maxvel
    идем за ушастым. Европа берегись

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  4. mancunia-planet 26.12.2018 20:06 # mancunia-planet
    Норм в целом, даже хорошо) только есть ложка черного дёгтя погбастого , а так гуд гейм!

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  5. beatles-red 26.12.2018 20:06 # beatles-red
    Не думал, что выигрышь маню будет восприниматься мною позитивно

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  6. jappstamm 26.12.2018 20:05 # jappstamm
    Жду матч ТТХ-Ливер

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  7. shymkentski 26.12.2018 20:05 # shymkentski
    Саллах конечно Актриса, не хуже Неймара исполняет роль сосалки

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  8. sausage 26.12.2018 20:04 # sausage
    Глядишь, с таким настроем и календарём манки реально к 4-ке вплотную приблизятся.

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  9. ganinilyha 26.12.2018 20:03 # ganinilyha
    Там Лидс с Блэкберном что устроили?

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  10. sausage 26.12.2018 20:03 # sausage
    Погба, как топ, выступил в атаке и, как последний лох, привёз гол себе. Ещё и ветками своими замахал, как птеродактиль после этого)

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  11. manutd-20champ 26.12.2018 20:03 # manutd-20champ
    с детства за Тоттенхэм

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  12. skychnie-oboi 26.12.2018 20:02 # skychnie-oboi
    Вот что значит играть от души - а не размазывать ссанину трусами при 1-0.
    Фанов Мю с победой!

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  13. alexomck 26.12.2018 20:02 # alexomck
    Погба конченный гаденыш всеж.

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  14. contrario 26.12.2018 20:01 # contrario
    пора менять главную и ссать всем скопом на сити

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  15. red-devil-4ever 26.12.2018 20:01 # red-devil-4ever
    Опять приятно смотреть, опять без сухаря, опять команда низа, точнее даже последняя команда
    Только Фред выглядел как инородное тело, ну и Далот пару раз да, обрезал совсем уж туго
    Никаких глобальных выводов до матча со шпорами, которые теперь ближайшие преследователи Пуля, Лестер красавцы)

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  16. van-der-slav 26.12.2018 20:00 # van-der-slav
    посмотрим как с борнмутом сыграют. защита все равно дыра какая то, де хеа и так тащит что вообще возможно. нужно почти всех цз гнать и нормальных брать. мата хорошо играет с такой игрой мю, погба кайфует, фреда отдавать можно уже 1 января. далот в атаку не может, валя когда вернется (если вернется) то покажет кто на правом фланге батя

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  17. dragonishka 26.12.2018 19:59 # dragonishka
    Игроки перестали навешивать с флангов! Все что нужно знать.

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  18. kos9k 26.12.2018 19:59 # kos9k
    охуею, если мю заползет в 4-ку)

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  19. rustikru1204 26.12.2018 19:58 # rustikru1204
    Манчестер КРАСНЫЙ!

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  20. rap-woiska 26.12.2018 19:58 # rap-woiska
    ожидаемо)))

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