Эмери хочет насладиться матчами около Рождества

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что хочет получить удовольствие от работы в праздничный период.

Поработав в Испании, России и Франции, Эмери привык проводить рождественский период в кругу семьи. Прежде многие иностранные тренеры, приезжая в Англию, выражали свое недоумение тем, что им приходится играть в футбол на праздники.



Однако Эмери не видит в этом проблемы и счастлив играть ради болельщиков своего клуба. Создать праздничное настроение Унаи надеется с помощью побед.



"Обычно я проводил каникулы в идеальное для этого время, но я все равно собираюсь получить удовольствие от работы на Рождество".



"Думаю, болельщикам важно видеть свою команду на Рождество. Матчи с "Брайтоном", "Ливерпулем" и 1 января с "Фулхэмом" — это идеальное время, чтобы насладиться футболом. Мы тоже собираемся получить удовольствие... Если победим", — цитирует Эмери Daily Mail.