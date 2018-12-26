Сульшер: "У нас много работы"

Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, у него много работы, и в одночасье ему не решить все проблемы "красных дьяволов".

Возглавив "Юнайтед" до конца сезона, Сульшер отпраздновал яркую победу 1:5 над "Кардиффом" в своем дебютном матче. Однако норвежец не предается эйфории и понимает, что ему придется попотеть, чтобы "дьяволы" вернулись к своим традициям.



"У меня нет иллюзий по поводу масштаба задачи, которая стоит перед нами. Всем нам нужно много работать, чтобы вернуть этот клуб на заслуженно место".



"Мы не только должны улучшить свои результаты, но и напомнить людям, что из себя представляет "Манчестер Юнайтед". Мы должны показать каждому, кто мы такие на самом деле".



"Этот клуб всегда базировался на зрелище и восторге, на том, чтобы давать возможность молодым игрокам выражать себя".



"Эти игроки уже показали, что они никогда не сдаются. Это дух всегда был свойственен "Юнайтед". У нас очень талантливый состав, и у этих игроков есть большая возможность продемонстрировать каждому, почему они выступают за этот великий клуб. Я хочу, чтобы "Олд Траффорд" сегодня это увидел", — пишет Сульшер в программке к матчу с "Хаддерсфилдом".