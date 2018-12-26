Сульшер: "У нас много работы"

Оле Гуннар Сульшер Тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признал, у него много работы, и в одночасье ему не решить все проблемы "красных дьяволов".

Возглавив "Юнайтед" до конца сезона, Сульшер отпраздновал яркую победу 1:5 над "Кардиффом" в своем дебютном матче. Однако норвежец не предается эйфории и понимает, что ему придется попотеть, чтобы "дьяволы" вернулись к своим традициям.

"У меня нет иллюзий по поводу масштаба задачи, которая стоит перед нами. Всем нам нужно много работать, чтобы вернуть этот клуб на заслуженно место".

"Мы не только должны улучшить свои результаты, но и напомнить людям, что из себя представляет "Манчестер Юнайтед". Мы должны показать каждому, кто мы такие на самом деле".

"Этот клуб всегда базировался на зрелище и восторге, на том, чтобы давать возможность молодым игрокам выражать себя".

"Эти игроки уже показали, что они никогда не сдаются. Это дух всегда был свойственен "Юнайтед". У нас очень талантливый состав, и у этих игроков есть большая возможность продемонстрировать каждому, почему они выступают за этот великий клуб. Я хочу, чтобы "Олд Траффорд" сегодня это увидел", — пишет Сульшер в программке к матчу с "Хаддерсфилдом".


Метки Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 17:00

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  1. mancunia-planet 26.12.2018 18:13 # mancunia-planet
    пол работы сделано, Чмоура нет, нет половины проблем.

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  2. manutd-20champ 26.12.2018 17:47 # manutd-20champ
    работы непочатый край.
    проблемы не решатся само собой в течение этого сезона.
    хейтерам не лопнуть от радости от нашего неудачного сезона.
    а нам терпения и надежды.GGMU!!!

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  3. vyrentz 26.12.2018 17:30 # vyrentz
    Может себе позволить речи толкать, ведь не зря Маура именно перед самым легким отрезком сезона уволили. 12-ого января посмотрим, из какого теста тренер Оле.

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  4. udaff 26.12.2018 17:22 # udaff
    Удачи, Оле!!!

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  5. smokekush 26.12.2018 17:14 # smokekush
    Да , а то уже все забыли кто в доме хозяин , пора возвращаться на трон

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  6. januzaj00 26.12.2018 17:11 # januzaj00
    Срач тв не покажет(

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