Бенитес: "Ливерпуль" и "Сити" превосходят остальные команды"
Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, заявил, что его бывший клуб "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выглядят двумя явными фаворитами на победу в Премьер-Лиге.
В прошлый уикенд "Сити" неожиданно проиграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3, благодаря чему "Ливерпуль" увеличил свое преимущество во главе Премьер-Лиги до четырех очков.
Следующим соперником "красных" станет как раз "Ньюкасл", и в преддверии выезда на "Энфилд" Бенитес выразил уверенность, что "Ливерпуль" имеет наибольшие шансы отобрать титул у "Сити".
"Можно ли назвать "Ливерпуль" фаворитом чемпионской гонки? Пока еще слишком рано, но я думаю, обе эти команды немного превосходят остальных. Я не видел последний матч "Манчестер Сити", но никто не ожидал такого результата".
"Тем не менее, "Кристал Пэлас" обладает в атаке тремя такими игроками, что каждый из которых мог бы стоить 50 миллионов фунтов, поэтому иногда такие вещи случаются — хорошие игроки позволяют команде хорошо играть на контратаках".
"И все равно я считаю, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" находятся на ступень выше, чем остальные. "Ливерпуль" в форме, они хорошо играют, и нас ждет очень сложный матч", — цитирует Бенитеса The Independent.
26.12.2018 16:00
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Бенитес: выиграл 2 еврокубковых финала из 3х, дважды дернул Барсу с Реалом в чемпе, 14 трофеев, коуч в Ньюкасле...
Клопп: проиграл все 3 еврокубковых финала из 3х, 5 трофеев, коуч в Ливерпуле.
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Беня предполагает, а Бог располагает
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