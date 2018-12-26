Бенитес: "Ливерпуль" и "Сити" превосходят остальные команды"

Главный тренер "Ньюкасла" Рафаэль Бенитес, заявил, что его бывший клуб "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" выглядят двумя явными фаворитами на победу в Премьер-Лиге.

В прошлый уикенд "Сити" неожиданно проиграл дома "Кристал Пэлас" со счетом 2:3, благодаря чему "Ливерпуль" увеличил свое преимущество во главе Премьер-Лиги до четырех очков.



Следующим соперником "красных" станет как раз "Ньюкасл", и в преддверии выезда на "Энфилд" Бенитес выразил уверенность, что "Ливерпуль" имеет наибольшие шансы отобрать титул у "Сити".



"Можно ли назвать "Ливерпуль" фаворитом чемпионской гонки? Пока еще слишком рано, но я думаю, обе эти команды немного превосходят остальных. Я не видел последний матч "Манчестер Сити", но никто не ожидал такого результата".



"Тем не менее, "Кристал Пэлас" обладает в атаке тремя такими игроками, что каждый из которых мог бы стоить 50 миллионов фунтов, поэтому иногда такие вещи случаются — хорошие игроки позволяют команде хорошо играть на контратаках".



"И все равно я считаю, что "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" находятся на ступень выше, чем остальные. "Ливерпуль" в форме, они хорошо играют, и нас ждет очень сложный матч", — цитирует Бенитеса The Independent.