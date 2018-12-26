Клопп не ощущает давления от пребывания на вершине Премьер-Лиги

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что не испытывает давления от пребывания на вершине Премьер-Лиги.

В преддверии матчей на Boxing Day "красные" имеют четыре очка преимущества над идущим следом "Манчестер Сити". Однако бремя лидерства не давит на Клоппа, который предпочитает просто играть в футбол и не смотреть в таблицу.

"Нет никакого давления. Я не вижу давления. Если я увижу, если что время интервью перед матчем кто-нибудь спросит моего игрока насчет мая, я схвачу микрофон и выброшу его куда-нибудь. Мы должны играть в футбол и не думать о том, что будет летом".

"Все матчи очень сложные, и только то, что мы выиграли некоторые из них, не говорит, что это было просто. Это не было просто. Всем нам нужно сохранять концентрацию. Это никакое не испытание, и если к 3 января мы не будем первыми в таблице, значит мы проиграли какой-то матч. Разве это будет означать, что все сделанное раньше было дерьмом?"

"Если мы проиграем матч, и кто-нибудь начнет немедленно говорить, что мы не справились с давлением, то впереди еще 17 матчей или около того. Если вы возбуждены, то хорошо. Лично я совершенно расслаблен по поводу ситуации в данный момент. Я не слишком расслаблен во время матчей, я буквально на цыпочках, но мы не испытываем никакого дополнительного давления из-за четырех очков отрыва".

"Я занимаюсь спортом с пяти лет. Я бегал, я занимался атлетикой, и если после первых 300 метров ты подумаешь, что уже победил, тогда ты глупец и никогда не победишь".

"Зачем вообще об этом задумываться? Зачем думать о том, что ты уже что-нибудь выиграл, перед тем, как ты только можешь что-нибудь выиграть?" — цитирует Клоппа The Telegraph.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 15:00

Количество просмотров Просмотров: 606

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Последние комментарии:




  1. manutd-20champ 26.12.2018 15:54 # manutd-20champ
    новость фейковая.
    ощущает, ещё как ощущает.
    и не только он...

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  2. girasimus 26.12.2018 15:33 # girasimus
    И правильно, давление пусть испытывают те кто ниже, с раскрытыми ртами и выпучими глазами смотрят на верх...

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  3. alexomck 26.12.2018 15:09 # alexomck
    слишком много Клоппа.

    пысы: он всегда в этом мокром капюшоне ходит чтоль?

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