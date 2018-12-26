Эмери рассказал, что его попросили изменить в "Арсенале" в первую очередь

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что его в первую очередь попросили в клубе делать иначе в сравнении с предшественником Арсеном Венгером.

Эмери очень уверенно проводит свой дебютный английский сезон — его пятеро новичков пришлись ко двору, а команда ведет борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и готовится выступить в плей-офф Лиги Европы.

По словам испанского специалиста, для него было бы "невозможно" копировать манеру работы Венгера — это не хотел ни сам Эмери, ни боссы "Арсенала", попросившие его сделать команду более агрессивной.

"Когда я только прибыл сюда, мне сказали, что команда должна стать более агрессивной, чем при Венгере. Это нормально, что команда утрачивает это качество, когда ты работаешь в клубе так долго".

"Да и в целом, было практически невозможно копировать то, что делал он эти 22 сезона. Однако я в восторге от той возможности, которую мне предоставил "Арсенал", с этими игроками", — сообщил Эмери телеканалу TVE.


Метки Арсенал, Венгер, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 14:00

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  1. hateciteh11 26.12.2018 15:05 # hateciteh11
    агрессивность.........пхахах

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  2. kolyandr 26.12.2018 14:32 # kolyandr
    Ну пока все так же как и при венгре, красивая игра но пропускают будь здоров, а в конце зацепятся за 4 место, и скажет что это тоже трофей

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  3. vyrentz 26.12.2018 14:31 # vyrentz
    Ананиров в канониров, тяжёлая задача

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  4. osivori 26.12.2018 14:24 # osivori
    ничего не скажешь, эмери себя проявил блестяще, не ожидал

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  5. ganinilyha 26.12.2018 14:20 # ganinilyha
    Наxyй было этого старого пердуна брать, когда был Эмери? Лучше бы Конте оставили.

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  6. electric 26.12.2018 14:07 # electric
    Хочет пришить яйца кононирам? Получится ли?

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