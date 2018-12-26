Эмери рассказал, что его попросили изменить в "Арсенале" в первую очередь
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что его в первую очередь попросили в клубе делать иначе в сравнении с предшественником Арсеном Венгером.
Эмери очень уверенно проводит свой дебютный английский сезон — его пятеро новичков пришлись ко двору, а команда ведет борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и готовится выступить в плей-офф Лиги Европы.
По словам испанского специалиста, для него было бы "невозможно" копировать манеру работы Венгера — это не хотел ни сам Эмери, ни боссы "Арсенала", попросившие его сделать команду более агрессивной.
"Когда я только прибыл сюда, мне сказали, что команда должна стать более агрессивной, чем при Венгере. Это нормально, что команда утрачивает это качество, когда ты работаешь в клубе так долго".
"Да и в целом, было практически невозможно копировать то, что делал он эти 22 сезона. Однако я в восторге от той возможности, которую мне предоставил "Арсенал", с этими игроками", — сообщил Эмери телеканалу TVE.
26.12.2018 14:00
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Последние комментарии:
агрессивность.........пхахах
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Ну пока все так же как и при венгре, красивая игра но пропускают будь здоров, а в конце зацепятся за 4 место, и скажет что это тоже трофей
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Ананиров в канониров, тяжёлая задача
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ничего не скажешь, эмери себя проявил блестяще, не ожидал
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Наxyй было этого старого пердуна брать, когда был Эмери? Лучше бы Конте оставили.
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Хочет пришить яйца кононирам? Получится ли?
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