Эмери рассказал, что его попросили изменить в "Арсенале" в первую очередь

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери рассказал, что его в первую очередь попросили в клубе делать иначе в сравнении с предшественником Арсеном Венгером.

Эмери очень уверенно проводит свой дебютный английский сезон — его пятеро новичков пришлись ко двору, а команда ведет борьбу за попадание в топ-4 Премьер-Лиги и готовится выступить в плей-офф Лиги Европы.



По словам испанского специалиста, для него было бы "невозможно" копировать манеру работы Венгера — это не хотел ни сам Эмери, ни боссы "Арсенала", попросившие его сделать команду более агрессивной.



"Когда я только прибыл сюда, мне сказали, что команда должна стать более агрессивной, чем при Венгере. Это нормально, что команда утрачивает это качество, когда ты работаешь в клубе так долго".



"Да и в целом, было практически невозможно копировать то, что делал он эти 22 сезона. Однако я в восторге от той возможности, которую мне предоставил "Арсенал", с этими игроками", — сообщил Эмери телеканалу TVE.