Жезус винит себя в своих травмах

Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что в его травмах виновато не обилие физической борьбы в Премьер-Лиге.

С момента своего переезда в Англию в январе 2017 Жезус перенес уже две серьезных травмы, оба раза пропустив около двух месяцев.



Однако 21-летний бразилец спешит напомнить, что оба раза он травмировался сам, без контакта с игроками соперника. А что касается физической борьбы, то это даже нравится Габриэлю.



"Здесь сильные и классные защитники, но обе травмы я получал один. Когда ты получаешь травму сам, а не после контакта с соперником, это наводит на мысли, что ты, возможно, недостаточно упорно работал".



"Мне нравится английский футбол, он классный. Он очень сильный, и здесь высокая конкуренция", — цитирует Жезуса Sky Sports.