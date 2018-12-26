Жезус винит себя в своих травмах

Габриэль Жезус Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что в его травмах виновато не обилие физической борьбы в Премьер-Лиге.

С момента своего переезда в Англию в январе 2017 Жезус перенес уже две серьезных травмы, оба раза пропустив около двух месяцев.

Однако 21-летний бразилец спешит напомнить, что оба раза он травмировался сам, без контакта с игроками соперника. А что касается физической борьбы, то это даже нравится Габриэлю.

"Здесь сильные и классные защитники, но обе травмы я получал один. Когда ты получаешь травму сам, а не после контакта с соперником, это наводит на мысли, что ты, возможно, недостаточно упорно работал".

"Мне нравится английский футбол, он классный. Он очень сильный, и здесь высокая конкуренция", — цитирует Жезуса Sky Sports.


Метки Жезус, Манчестер Сити, травмы

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 13:00

Количество просмотров Просмотров: 1463

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. mc-od 26.12.2018 13:28 # mc-od
    Жесусу еще пахать и пахать. Удачи.

    C'MON CITY!

    (ответить)

  2. smokekush 26.12.2018 13:13 # smokekush
    Какой молодец, адекватно, не просто так самые великие футболисты очень редко травмируются, травмы удел неудачников

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Загрузка...

Поиск: