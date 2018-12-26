Жезус винит себя в своих травмах
Нападающий "Манчестер Сити" Габриэль Жезус заявил, что в его травмах виновато не обилие физической борьбы в Премьер-Лиге.
С момента своего переезда в Англию в январе 2017 Жезус перенес уже две серьезных травмы, оба раза пропустив около двух месяцев.
Однако 21-летний бразилец спешит напомнить, что оба раза он травмировался сам, без контакта с игроками соперника. А что касается физической борьбы, то это даже нравится Габриэлю.
"Здесь сильные и классные защитники, но обе травмы я получал один. Когда ты получаешь травму сам, а не после контакта с соперником, это наводит на мысли, что ты, возможно, недостаточно упорно работал".
"Мне нравится английский футбол, он классный. Он очень сильный, и здесь высокая конкуренция", — цитирует Жезуса Sky Sports.
26.12.2018 13:00
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Последние комментарии:
Жесусу еще пахать и пахать. Удачи.
C'MON CITY!
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Какой молодец, адекватно, не просто так самые великие футболисты очень редко травмируются, травмы удел неудачников
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