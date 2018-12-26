Ковачич допускает, что останется в "Челси"

Матео Ковачич Полузащитник Матео Ковачич заявл, что допускает продление своего сотрудничества с "Челси" за пределы этого сезона.

Этот сезон Ковачич проводит у "синих" на правах аренды, получив столь желанную регулярную игровую практику. Матео принял участие в 16 матчах Премьер-Лиги, включая 12 выходов с первых минут.

24-летний полузащитник доволен тем, как идут его дела на "Стэмфорд Бридж", и не исключает, что подпишет постоянный контракт с лондонским клубом.

"Доволен ли я тем, как складывается моя аренда? Думаю, это самая важная вещь, которую я сделал за свою карьеру".

"Я очень хотел сделать этот шаг, очень хотел оказаться здесь. Я благодарен своему предыдущему клубу, а также благодарен "Челси", который очень хотел меня заполучить. Я получаю большое удовольствие от этого, и мне очень нравится здесь".

"Пока что я счастлив здесь. Здесь удивительный город, один из лучших клубов в мире, удивительные партнеры по команде".

"Я уважаю "Реал", свой бывший клуб. Я могу представить, что останусь здесь, но у меня есть контракт, который я должен уважать. Это я и буду делать".

"Пока что моя задача в том, чтобы стараться здесь изо всех сил каждый день", — цитирует Ковачича Sky Sports.


Метки Ковачич, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.12.2018 12:00

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  1. h22o 26.12.2018 12:54 # h22o
    либо прибавляй, либо отправишься уважать контракт на лавке в Мадриде.

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  2. cezar 26.12.2018 12:37 # cezar
    гоу хоум Уася!

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  3. hachidlo 26.12.2018 12:36 # hachidlo
    Ему стоит прибавить.
    Жоржиньо и Ковачич на двоих имеют статистику один гол и одна голевая передача? Сильно.

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  4. electric 26.12.2018 12:01 # electric
    Свой в доску у пенсионеров. Для борьбы за 4ку сойдёт.

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