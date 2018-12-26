Ковачич допускает, что останется в "Челси"

Полузащитник Матео Ковачич заявл, что допускает продление своего сотрудничества с "Челси" за пределы этого сезона.

Этот сезон Ковачич проводит у "синих" на правах аренды, получив столь желанную регулярную игровую практику. Матео принял участие в 16 матчах Премьер-Лиги, включая 12 выходов с первых минут.



24-летний полузащитник доволен тем, как идут его дела на "Стэмфорд Бридж", и не исключает, что подпишет постоянный контракт с лондонским клубом.



"Доволен ли я тем, как складывается моя аренда? Думаю, это самая важная вещь, которую я сделал за свою карьеру".



"Я очень хотел сделать этот шаг, очень хотел оказаться здесь. Я благодарен своему предыдущему клубу, а также благодарен "Челси", который очень хотел меня заполучить. Я получаю большое удовольствие от этого, и мне очень нравится здесь".



"Пока что я счастлив здесь. Здесь удивительный город, один из лучших клубов в мире, удивительные партнеры по команде".



"Я уважаю "Реал", свой бывший клуб. Я могу представить, что останусь здесь, но у меня есть контракт, который я должен уважать. Это я и буду делать".



"Пока что моя задача в том, чтобы стараться здесь изо всех сил каждый день", — цитирует Ковачича Sky Sports.