Почеттино надеется на новый контракт с Эриксеном

Наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино назвал "динамичной" ситуацию в переговорах с полузащитником Кристианом Эриксеном о новом контракте.

В этом сезоне Эриксен продолжает доказывать свою ценность для команды, в минувшее воскресенье отметившись великолепным голом в победном матче против "Эвертона" (2:6).



"Шпоры" уже несколько месяцев пытаются связать будущее игрока сборной Дании, но пока безуспешно. Меж тем, действующий контракт Кристиана истекает уже в конце следующего сезона.



Из-за этой ситуации 26-летнего полузащитника регулярно сватают в некоторые из крупнейших клубов Европы, включая "Барселону", однако Почеттино уверяет, что переговоры не находятся в тупике, и в любой момент в них может произойти прорыв.



"Удастся ли нам согласовать новый контракт? Футбол так динамичен. Все может измениться за один день, за один сезон. Это зависит не только от нашего решения, но и всегда от решения самого игрока".



"Сейчас момент для того, чтобы наслаждаться настоящим. Конечно, клуб хочет сохранить его на будущее, но прямо сейчас нам нужна его концентрация — игрок вроде него должен быть сосредоточен и демонстрировать отличную игру, в которой мы нуждаемся".



"Решение по контракту может быть принято в конце сезона. Или, возможно, в ближайшие несколько дней, в январе. Футбол так динамичен — здесь приходится принимать одно решение за другим".



"Надеюсь, мы примем лучшее решение для клуба, и я надеюсь, игрок примет лучшее решение для себя. Это вопрос переговоров. Футбол динамичен и никогда не стоит на месте", — цитирует Почеттино Sky Sports.